Toyota Hilux vượt Ford Ranger, rút ngắn cách biệt trong cuộc đua doanh số xe bán tải

Bất chấp việc phải đối mặt với không ít khó khăn xoay quanh những tranh cãi về phân loại đồng thời bị hạn chế lưu thông như xe tải thông dụng, trong nửa đầu năm 2026 lượng tiêu thụ xe bán tải tại Việt Nam vẫn tiếp tục tăng trưởng. Ford Ranger vẫn duy trì được vị thế dẫn đầu, tuy nhiên mẫu xe bán tải thương hiệu Mỹ đang gặp phải áp lực cạnh tranh từ Toyota Hilux thế hệ mới. Mẫu bán tải của Toyota vừa vượt mặt Ford Ranger trong cuộc đua doanh số tháng 6.2026, qua đó rút ngắn cách biệt về tổng lượng xe bán ra sau nửa đầu năm 2026.

Người Việt mua bao nhiêu ô tô trong 6 tháng đầu năm 2026?

Người Việt mua sắm gần 13.000 xe bán tải trong nửa đầu năm 2026

Sau khi có bước chạy đà khá thuận lợi đồng thời khép lại quý đầu năm với mức tăng trưởng doanh số gần 23%, từ đầu quý 2/2026 lượng tiêu thụ xe bán tải tại Việt Nam bắt đầu chững lại.

Tổng lượng tiêu thụ xe bán tải tại Việt Nam sau nửa đầu năm 2026 đạt 12.877 xe, tăng khoảng 12% so với cùng kỳ năm ngoái Ảnh: Bá Hùng

Thông tin về việc phân loại xe bán tải thành hai nhóm ô tô con Pickup (thuộc loại ô tô chở người đến 8 chỗ ngồi không kể chỗ của người lái xe) và "ô tô tải Pickup (thuộc loại ô tô tải thông dụng) cùng với việc Quy chuẩn 41/2024 đã bỏ nội dung "xe bán tải chở dưới 950 kg hàng hóa mới được coi là xe con khi tham gia giao thông" đã được quy định trong quy chuẩn 41/2019… khiến nhiều mẫu xe bán tải tại Việt Nam bị xem như ô tô tải thông dụng và sẽ bị hạn chế lưu thông. Thông tin này khiến không chỉ người dùng mà ngay cả các đơn vị kinh doanh xe bán tải cũng hoang mang, lo lắng.

Lượng tiêu thụ xe bán tải chậm lại trong tháng 4 và tháng 5.2026. Phải đến cuối tháng 6.2026 khi "nút thắt" này dần được tháo gỡ, lượng tiêu thụ xe bán tải mới tăng trưởng trở lại, vượt mốc trên 2.000 xe/tháng.

Doanh số xe bán tải Tháng 1.2026 2678 Tháng 2.2026 1840 Tháng 3.2026 2658 Tháng 4.2026 1840 Tháng 5.2026 1907 Tháng 6.2026 2091

Số liệu cập nhật mới nhất từ báo cáo bán hàng của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cho thấy, trong tháng 6.2026 doanh số xe bán tải đạt 2.091 xe, tăng gần 190 xe so với tháng trước đó. Qua đó, nâng tổng lượng tiêu thụ xe bán tải tại Việt Nam sau nửa đầu năm lên 12.877 xe, tăng khoảng 12% so với cùng kỳ năm ngoái.

Kết quả này cho thấy, dù đối mặt với không ít khó khăn liên quan với các quy định về lưu thông, nhu cầu mua sắm xe bán tải của người Việt vẫn đang gia tăng. Lý giải về điều này, theo anh Hoàng Thanh Tùng, Trưởng nhóm bán hàng của một đại lý Ford khu vực TP.HCM: "Bán tải là một dòng xe khá đặc thù trên thị trường. Vừa có khả năng chở hàng hóa lại vừa có thể sử dụng đi lại hàng ngày. Dó đó dòng xe này đáp ứng đa dạng nhu cầu của người tiêu dùng. Chính điều này kết hợp nỗ lực áp dụng chương trình ưu đãi, giảm giá của các đại lý góp phần giúp xe bán tải vẫn đang duy trì mức tăng trưởng doanh số so với năm ngoái".

Toyota Hilux hạ nhiệt, Ford Ranger vẫn giữ ngôi vương doanh số quý 1/2026

Toyota Hilux dần tìm lại sức hút, Ford Ranger vẫn giữ vững vị thế

Trong nửa đầu năm 2026, phân khúc xe bán tải tại Việt Nam vẫn là sàn diễn của những cái tên quen thuộc như Ford Ranger, Mitsubishi Triton, Nissan Navara, Isuzu D-Max và Toyota Hilux. Dù không có thêm mẫu mã mới, tuy nhiên việc một số mẫu mã như Toyota Hilux, Ford Ranger có những thay đổi cập nhật mới đã góp phần gia tăng sức hút cho phân khúc xe bán tải.

Với doanh số đạt 1.000 xe, Toyota Hilux là mẫu xe bán chạy nhất phân khúc tháng 6.2026, qua đó rút ngắn cách biệt với Ford Ranger Ảnh: Q.T

Đáng chú ý có Toyota Hilux. Từng rơi vào nhóm ô tô bán ế nhất Việt Nam những năm trước đây, tuy nhiên kể từ khi bước sang thế hệ mới với sự "lột xác" toàn diện về thiết kế, công nghệ, tính năng… Toyota Hilux lập tức tìm lại sức hút. Có những thời điểm, doanh số Hilux vượt qua Ford Ranger, đặc biệt vào tháng 6 vừa qua, với doanh số đạt 1.000 xe Toyota Hilux là mẫu xe bán chạy nhất phân khúc. Dù vậy, kết quả này chỉ giúp Toyota Hilux rút ngắn cách biệt doanh số, chứ chưa thể vượt qua Ford Ranger sau nửa đầu năm 2026.

Cụ thể, doanh số cộng dồn sau 6 tháng đầu 2026 của Toyota Hilux đạt 3.981 xe, tăng hơn 3.700 xe so với cùng kỳ năm ngoái. Hilux cũng là mẫu xe có tỷ lệ tăng trưởng doanh số cao nhất phân khúc trong nửa đầu năm 2026. Trong khi đó, lượng tiêu thụ Ford Ranger đạt tới 6.986 xe, dù giảm gần 800 xe so với cùng kỳ năm ngoái nhưng vẫn giúp mẫu bán tải thương hiệu Mỹ giữ vững ngôi vị dẫn đầu trong cuộc đua doanh số.

Doanh số xe bán tải tại Việt Nam tháng 6 và nửa đầu năm 2026 Nguồn: VAMA

Hai vị trí còn lại lần lượt thuộc về Mitsubishi Triton và Isuzu D-Max. Trong đó, Triton dù liên tục được Mitsubishi áp dụng ưu đãi, giảm giá nhưng doanh số bán sau 6 tháng đầu năm 2026 chỉ đạt 1.540 xe, giảm 77 xe so với cùng kỳ năm ngoái. Isuzu D-Max dù tăng trưởng nhưng khá khiêm tốn với 370 xe bán ra sau nửa đầu năm 2026.

Với kết quả bán hàng sau nửa đầu năm 2026 có thể thấy, nhu cầu mua sắm xe bán tải của người Việt vẫn đang trên đà tăng trưởng. Trong đó, Ford Ranger vẫn là mẫu xe được người mua bán tải ưa chuộng nhất, dù vậy mẫu xe này đang vấp phải sự cạnh tranh đến từ sự trở lại mạnh mẽ của Toyota Hilux.

Mới đây, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 241/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 165/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường bộ và Điều 77 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Liên quan đến việc lưu thông của xe bán tải được xếp vào nhóm ô tô tải pickup, tại điều 11, Nghị định 241/2026/NĐ-CP, sửa đổi, bổ sung một số khoản của Điều 24 (Nghị định 165/2024/NĐ-CP) nêu rõ: "Xe ô tô tải Pickup cabin kép và xe ô tô tải Van có khối lượng toàn bộ không lớn hơn 3.500 kg được tổ chức giao thông như đối với xe ô tô con".



