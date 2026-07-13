Xe bán tải lưu thông như xe con: Người dùng được gỡ rối, thị trường sôi động

Sau nhiều kiến nghị về việc lưu thông của xe bán tải, mới đây Chính phủ vừa có quyết định chính thức liên quan đến vấn đề này. Cụ thể, liên quan đến việc lưu thông của xe bán tải được xếp vào nhóm ô tô tải pickup, tại điều 11, Nghị định 241/2026/NĐ-CP, sửa đổi, bổ sung một số khoản của Điều 24 (Nghị định 165/2024/NĐ-CP) nêu rõ: "Xe ô tô tải Pickup cabin kép và xe ô tô tải Van có khối lượng toàn bộ không lớn hơn 3.500 kg được tổ chức giao thông như đối với xe ô tô con".

Quy định mới không chỉ mang đến tin vui đối cộng đồng người dùng xe bán tải, mà còn giúp các nhà sản xuất, phân phối "thở phào", rủ bỏ tâm lý lo lắng khi khách hàng bắt đầu quan tâm trở lại dòng xe này.

Tử tháng 7.2026, xe ô tô tải Pickup cabin kép và xe ô tô tải Van có khối lượng toàn bộ không lớn hơn 3.500 kg được tổ chức giao thông như đối với xe ô tô con Ảnh: Ford

Người dùng xe bán tải được gỡ rối

Chỉ vài tháng trước, anh Nguyễn Dương, ngụ Quảng Trị, chủ sở hữu chiếc Ford Ranger XLS đời 2023 từng "rối như tơ vò" trước thông tin phân loại xe bán tải thành hai nhóm ô tô con Pickup (thuộc loại ô tô chở người đến 8 chỗ ngồi không kể chỗ của người lái xe) và "ô tô tải Pickup (thuộc loại ô tô tải thông dụng). Quy định này, cùng với việc Quy chuẩn 41/2024 đã bỏ nội dung "xe bán tải chở dưới 950 kg hàng hóa mới được coi là xe con khi tham gia giao thông" đã được quy định trong quy chuẩn 41/2019… khiến nhiều mẫu xe bán tải tại Việt Nam bị xem như ô tô tải thông dụng và sẽ bị bị hạn chế lưu thông.

Những người dùng xe bán tải như anh Dương thời điểm đó không khỏi lo lắng khi chiếc xe bán tải được sử dụng như để đi lại, phục vụ công việc không còn được thoải mái lưu thông như trước. Bản thân anh Dương cũng từng suy nghĩ đến việc bán xe để đổi sang mẫu xe mới. "Tôi từng có ý định rao bán chiếc Ford Ranger XLS đang sử dụng, nhưng tại thời điểm đó giá xe rớt mạnh nên cũng phân vân. Đến nay, khi quy định mới được ban hành, thú thật bản thân người dùng xe bán tải để đi lại và phục vụ công việc kinh doanh như tôi thấy rất vui, cảm giác như rủ bỏ được mối lo".

Không chỉ anh Nguyễn Dương, nhiều người dùng xe bán tải tại Việt Nam, đặc biệt ở những thành phố lớn như TP.HCM cũng phấn khởi khi "nút thắt" trong việc lưu thông của xe bán tải đã được tháo gỡ kịp thời.

Anh Nguyễn Hùng Đăng Khoa, người dùng chiếc Toyota Hilux cảm thấy phấn khởi khi "nút thắt" trong việc lưu thông của xe bán tải đã được tháo gỡ kịp thời Ảnh: NVCC

Trao đổi với PV Thanh Niên liên quan đến vấn đề này, anh Nguyễn Hùng Đăng Khoa, ngụ TP.HCM hiện đang sử dụng chiếc Toyota Hilux cho biết: "Tôi đánh giá quy định mới liên quan đến việc lưu thông của xe bán tải từ ngày 1.7 là sự thay đổi phù hợp, cho thấy cơ quan chức năng đã lắng nghe những phản hồi về bất cập của người dân trong quá trình sử dụng phương tiện như xe bán tải. Quy định mới được ban hành kịp thời cũng giúp cuộc sống của chủ xe bán tải đỡ bị xáo trộn. Từ đó họ có thể an tâm sử dụng phương tiện đi lại làm việc, góp phần phát triển đất nước, xã hội".

Trước đó, như nhiều người dùng khác, khi chiếc bán tải đang sử dụng bị xem như xe tải và phải tuân thủ quy định về hạn chế lưu thông theo khung giờ, tuyến đường…; công việc đi lại của anh Khoa cũng bị xáo trộn. "Việc sử dụng xe bán tải và cuộc sống mình bị đảo lộn hết vì chưa có thời gian thích ứng với sự thay đổi. Mặc dù khá thất vọng nhưng mình vẫn giữ lại bán tải chứ không bán đi vì mục đích sử dụng xe bán tải của mình chủ yếu để đi tỉnh", anh Khoa kể lại.

Việc xe bán tải được tổ chức giao thông như đối với xe ô tô con theo quy định mới theo anh Khoa cũng là điều hợp lý. "Xe bán tải ngày nay đã "tiến hoá" ngày càng giống xe con về độ êm, tiêu chuẩn khí tải, tiêu chuẩn an toàn… Thành ra việc xếp xe bán tải chạy như xe tải là một sự lãng phí nguồn lực rất lớn", anh Khoa chia sẻ thêm.

Xe bán tải được sử dụng để chuyên chở vật dụng, xây dựng tủ sách, sân chơi cho trẻ em vùng cao Ảnh: Ford

Thực tế, tại Việt Nam hiện nay, nhiều người dùng xe bán tải ngoài việc để đi lại như ô tô còn sử dụng loại xe này để phục vụ công việc, chở hàng hoá, đi công trình, nương rẫy… nhằm tạo ra giá trị kinh tế phục vụ cuộc sống, xã hội. Thậm chí, trong các đợt thiên tai, bão lũ hay dịch bệnh, cộng đồng người dùng xe bán tải cũng tận dụng tính linh hoạt, sự đa dụng của loại xe này để tham gia các hoạt động xã hội, cứu trợ, thiện nguyện… Chính vì vậy, xe bán tải từng được nhiều người dùng ví von là phương tiện "đi phố cũng sang, chở hàng cũng tiện".

Toyota Hilux hạ nhiệt, Ford Ranger vẫn giữ ngôi vương doanh số quý 1/2026

Thị trường xe bán tải dần sôi động trở lại

Không chỉ phía người dùng xe bán tải, khi quy định mới liên quan đến việc lưu thông dòng xe này chính thức được áp dụng từ tháng 7.2026, bản thân các nhà sản xuất, phân phối dòng xe này cũng vui mừng như "mở cờ trong bụng".

Theo Ford Việt Nam, việc Chính phủ ban hành Nghị định 241/2026/NĐ-CP không chỉ tháo gỡ rào cản tâm lý đối với người sử dụng mà còn mang lại nhiều lợi ích về kinh tế, logistics, hạ tầng giao thông và phát triển vùng khi xe bán tải cabin kép và xe tải dưới 3,5 tấn được tổ chức giao thông như xe con. Chính sách mới sẽ giúp doanh nghiệp khai thác hiệu quả hơn dòng xe bán tải.

Khách hàng đang dần quan tâm trở lại với dòng xe bán tải Ảnh: Diệu Huyền

Đáng chú ý, Nghị định 241/2026/NĐ-CP được giới kinh doanh xe bán tải nhận định sẽ tác động lớn đến tình hình kinh doanh dòng xe này trong thời gian tới. Trước đó, việc kinh doanh xe bán tải từng trải qua giai đoạn cực kỳ khó khăn khi nhu cầu với dòng xe này sụt giảm. Thậm chí, nhân viên bán hàng của một số đại lý Ford, Mitsubishi, Toyota… từng cho biết, một số khách hàng dù đã đặt cọc mua xe nhưng rồi hủy cọc để chuyển sang lựa chọn dòng xe khác.

Điều này phần nào thể hiện rõ qua doanh số xe bán tải trong những tháng gần đây. Cụ thể, từ mức tiêu thụ gần 2.700 xe mỗi tháng, trong tháng 4 và tháng 5.2026 tổng lượng tiêu thụ xe bán tải tại Việt Nam đã giảm xuống dưới mức 2.000 xe/tháng. Dù vậy, khi quy định mới liên quan đến việc lưu thông xe bán tải được ban hành, tình hình đang dần được cải thiện.

Trao đổi với PV Thanh Niên, chị Diệu Huyền, tư vấn bán hàng của đại lý Ford Dĩ An cho biết: "Chúng tôi nhận thấy rõ sự thay đổi về tâm lý của khách hàng mua xe bán tải. Không còn chần chừ như những tháng trước đây, từ cuối tháng 6.2026 đến nay khách hàng tỏ ra quan tâm và tự tin hơn khi chọn mua xe bán tải. Sự thay đổi về chính sách liên quan đến việc lưu thông xe bán tải cùng động thái từ phía Ford khi bổ sung phiên bản mới của dòng Ranger với những cải tiến đáng kể về động cơ, hộp số… góp phần thu hút sự quan tâm nhiều hơn từ phía khách hàng".

Doanh số xe bán tải Tháng 1.2026 2678 Tháng 2.2026 1840 Tháng 3.2026 2658 Tháng 4.2026 1840 Tháng 5.2026 1907 Tháng 6.2026 2091

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, dù các đơn vị kinh doanh xe bán tải tại Việt Nam vẫn tiếp tục triển khai các chương trình ưu đãi, giảm giá nhưng không còn xuất hiện tình trạng "bán tháo" xe bán tải kể các xe mới cũng như xe bán tải đã qua sử dụng như những tháng trước.

Số liệu cập nhật mới nhất từ báo cáo bán hàng của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cũng cho thấy, lượng tiêu thụ xe bán tải đang tăng trưởng trở lại với 2.091 xe bán ra trong tháng 6.2026, tăng gần 190 xe so với tháng trước đó. Trong đó, mẫu Toyota Hilux thế hệ mới lần đầu tiên đạt mốc 1.000 xe bán ra tại Việt Nam. Sau nửa đầu năm 2026, tổng lượng tiêu thụ xe bán tải tại Việt Nam đạt 12.877 xe, tăng khoảng 12% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo các chuyên gia trong ngành, với tác động từ chính sách cùng nỗ lực cải tiến sản phẩm, bổ sung phiên bản mới đồng thời triển khai các gói ưu đãi… thị trường xe bán tải tại Việt Nam sẽ dần sôi động trở lại và tiếp tục tăng trưởng về lượng tiêu thụ trong năm nay.