Từ 1.7, xe bán tải được lưu hành như ô tô con

Sau nhiều kiến nghị về việc lưu thông của xe bán tải, mới đây Chính phủ vừa có quyết định chính thức liên quan đến vấn đề này. Theo đó, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 241/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 165/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường bộ và Điều 77 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Liên quan đến việc lưu thông của xe bán tải được xếp vào nhóm ô tô tải pickup, tại điều 11, Nghị định 241/2026/NĐ-CP, sửa đổi, bổ sung một số khoản của Điều 24 (Nghị định 165/2024/NĐ-CP) nêu rõ: "Xe ô tô tải Pickup cabin kép và xe ô tô tải Van có khối lượng toàn bộ không lớn hơn 3.500 kg được tổ chức giao thông như đối với xe ô tô con".

Từ ngày 1.7.2026, xe ô tô tải pickup cabin kép có khối lượng toàn bộ nhỏ hơn 3,5 tấn sẽ được xem như ô tô con khi tham gia giao thông Ảnh: Ford

Điều này đồng nghĩa với việc, từ ngày 1.7.2026 (thời điểm Nghị định 241/2026/NĐ-CP chính thức có hiệu lực) các xe ô tô tải pickup cabin kép (thường được gọi chung là xe bán tải) có khối lượng toàn bộ nhỏ hơn 3,5 tấn sẽ được xem như ô tô con khi tham gia giao thông. Qua đó, không còn bị hạn chế lưu thông như xe tải thông dụng.

Trước đó, ô tô pickup cabin đơn hoặc cabin kép được chia thành 2 loại, gồm: "Ô tô con Pickup (thuộc loại ô tô chở người đến 8 chỗ ngồi không kể chỗ của người lái xe) và "ô tô tải Pickup (thuộc loại ô tô tải thông dụng). Điều này đồng nghĩa với việc, một số mẫu xe bán tải phổ biến tại Việt Nam bị xếp vào nhóm "ô tô tải Pickup" theo Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường thì sẽ bị hạn chế lưu thông theo từng tuyến đường, khung giờ tại các đô thị lớn.

Do đó, điều này từng tạo ra khá nhiều tranh cãi nhất là trong cộng đồng người dùng xe bán tải tại Việt Nam, bởi quy định này chẳng khác nào "vòng kim cô" khóa chặt những lợi thế vốn có của dòng xe bán tải vốn được cho là "đi phố cũng sang chở hàng cũng tiện". Một số nhà sản xuất, phân phối xe bán tải cũng như Cục Đăng kiểm Việt Nam ngay sau đó đã có những kiến nghị, đề xuất xem xét lại quy định này.

Sau 5 tháng đầu năm 2026, tổng doanh số bán xe bán tải tại Việt Nam đạt 10.786 xe, tăng gần 13,8% so với cùng kỳ năm ngoái Ảnh: B.H

Tuy nhiên, với việc Nghị định số 241/2026/NĐ-CP được ban hành và có hiệu lực từ ngày 1.7.2026, "nút thắt" trong việc lưu thông của xe bán tải đã được tháo gỡ. Một số phiên bản, mẫu mã xe bán tải như Ford Ranger, Toyota Hilux, Mitsubishi Triton, Nissan Navara… dù vẫn xếp vào loại xe ô tô tải Pickup cabin kép song vẫn sẽ được lưu thông như ô tô con. Điều này phần nào tác động đến tâm lý của khách hàng, thúc đẩy nhu cầu mua sắm, sử dụng xe bán tải tại Việt Nam.

Theo số liệu bán hàng từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), sau 5 tháng đầu năm 2026, tổng doanh số bán xe bán tải tại Việt Nam đạt 10.786 xe, tăng 1.488 xe, tương đương gần 13,8% so với cùng kỳ năm ngoái.