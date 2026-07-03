Xe bán tải hút khách nhất Việt Nam bỏ bản số sàn, giá từ 707 triệu đồng

Trước sự thay đổi về thị hiếu của người tiêu dùng, Ford Việt Nam vừa tiếp tục có những điều chỉnh với dòng Ford Ranger - mẫu xe bán tải hút khách nhất Việt Nam những năm gần đây. Theo đó, sau khi giới thiệu đến người dùng phiên bản Ranger Wildtrak 3.0 V6 diesel và Ranger Raptor 3.0 EcoBoost máy xăng, Ford Việt Nam tiếp tục cập có những điều chỉnh với các phiên bản còn lại.

Thông tin về phiên bản số sàn không còn xuất hiện trong danh mục sản phẩm Ford Ranger tại Việt Nam Ảnh: B.H

Đáng chú ý, thông tin về phiên bản số sàn không còn xuất hiện trong danh mục sản phẩm Ford Ranger tại Việt Nam. Một số đại lý phân phối của Ford tại Việt Nam cũng cho biết đã không còn phân phối phiên bản này. Điều này cũng không quá khó hiểu bởi xu hướng người tiêu dùng ô tô tại Việt Nam không còn ưa chuộng ô tô số sàn như trước đây, bên cạnh đó phiên bản số sàn Ranger XL 2.0 MT 4x4 cũng không có đóng góp quá nhiều về mặt doanh số.

Thay vào đó, Ford Việt Nam tập trung vào việc nâng cấp, cải tiến các phiên bản đang tạo được sức hút với khách hàng như Ranger XLS. Theo đó, ở lần nâng cấp này, Ranger XLS được trang bị màn hình giải trí trung tâm 12 inch, kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây thay cho màn hình 10 inch trước đây. Phiên bản này còn được bổ sung cửa gió hàng ghế sau. Ngoài ra, Ranger XLS còn có thêm tính năng gương gập điện, đèn hậu LED, cổng sạc dạng USB ở hàng ghế sau, khay đựng cốc tại cửa gió điều hòa.

Ford Việt Nam tập trung vào việc nâng cấp, cải tiến các phiên bản đang tạo được sức hút với khách hàng như Ranger XLS Ảnh: FVN

Ford Ranger XLS vẫn giữ nguyên máy dầu 2.0 turbo đơn nhưng được điều chỉnh xích cam và hệ thống phun nhiên liệu. Hộp số loại 10 cấp thay cho 6 cấp ở bản tiền nhiệm. Trong khi đó, bản Wildtrak 2.0 vẫn giữ nguyên trang bị và tính năng.

Theo cập nhật mới nhất trên trang thông tin chính thức của Ford Việt Nam, Ford Ranger hiện có 5 phiên bản. Trong đó, bản Ford Ranger XLS có giá từ 707 - 776 triệu đồng. Ranger Sport giá 864 triệu đồng, Ranger Wildtrak 2.0 4x4 giá 949 triệu đồng (giảm 30 triệu đồng so với trước đây); Ranger Wildtrak 3.0 V6 giá 1,093 tỉ đồng và Ranger Raptor 3.0 EcoBoost giá 1,448 tỉ đồng.

Hiện tại, Ford Ranger vẫn đang là mẫu bán tải cung cấp nhiều phiên bản và bán chạy nhất thị trường Việt Nam, đồng thời đang nắm giữ vai trò chủ lực doanh số trong các dòng xe Ford tại Việt Nam. Số liệu từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cho thấy, sau 5 tháng đầu năm 2025, tổng doanh số Ford Ranger đạt 6.134 xe.