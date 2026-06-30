Ford Everest đã qua sử dụng 5 năm mất giá bao nhiêu?

Không phải phân khúc sôi động nhất thị trường ô tô Việt Nam nhưng nhóm SUV 7 chỗ hạng D vẫn có lượng khách hàng nhất định. Đơn giản, nhóm xe này sở hữu những ưu điểm như không gian rộng rãi, "gầm cao máy thoáng", hợp với gia đình có 5 - 7 thành viên. Trong đó, Ford Everest là cái tên quen thuộc, đang bán chạy nhất hiện nay, cạnh tranh trực tiếp với Toyota Fortuner, Isuzu D-Max hay Mitsubishi Pajero Sport.

Ford Everest đời 2021 có ba phiên bản gồm Sport, Titanium 4x2 và Titanium 4x4 ẢNH: C.T

Năm 2021, Ford Việt Nam phân phối Everest thế hệ cũ với ba phiên bản gồm Sport, Titanium 4x2 và Titanium 4x4. Sau 5 năm sử dụng, giá trị của xe hiện thay đổi đáng kể trên thị trường ô tô đã qua sử dụng.

Xe SUV 7 chỗ nào bán chạy nhất Việt Nam quý 1/2026

Ford Everest đời 2021 hiện mất giá bao nhiêu?

Thời điểm tháng 5.2021, Ford Everest Sport có giá lăn bánh khoảng 1,23 tỉ đồng. Trong khi đó, phiên bản Titanium 4x2 có giá lăn bánh khoảng 1,31 tỉ đồng và bản Titanium 4x4 lên tới khoảng 1,52 tỉ đồng. So với mặt bằng chung thời điểm đó, giá lăn bánh của mẫu xe này cao hàng đầu phân khúc.

Ford Everest bản Titanium 4x2 được người dùng ưa chuộng nhất phân khúc SUV 7 chỗ bởi trang bị đủ dùng, mức giá không quá cao ẢNH: C.T

Sau 5 năm sử dụng, giá trị bán lại của Ford Everest trên thị trường xe cũ thay đổi đáng kể. Tham khảo các sàn xe cũ, Everest bản Sport hiện có giá khoảng 730 triệu đồng, rớt giá hơn 500 triệu so với thời điểm lăn bánh. Như vậy, chủ xe phải chấp nhận mức khấu hao khoảng 40,6%.

Với phiên bản Titanium 4x2, mức giá hiện tại vào khoảng 800 triệu đồng. So với mức giá lăn bánh khoảng 1,31 tỉ đồng cách đây 5 năm, chủ xe mất khoảng 510 triệu đồng, tương đương mức khấu hao khoảng 38,9%.

Trong khi đó, Everest Titanium 4x4 hiện được giao dịch quanh mức 850 triệu đồng. So với giá lăn bánh khoảng 1,52 tỉ đồng vào năm 2021, mức chênh lệch lên tới khoảng 670 triệu đồng, tương đương tỷ lệ khấu hao khoảng 44,1%.

Hàng ghế thứ 2 trên Ford Everest rộng rãi, độ trượt tương đối để chừa không gian cho hàng ghế thứ 3

ẢNH: CHÍ TÂM

Như vậy, sau 5 năm sử dụng, chủ xe Ford Everest đời 2021 hiện phải chấp nhận khoản lỗ khoảng 500 - 670 triệu đồng, tùy phiên bản. Tương đương trung bình mỗi năm, chủ xe mất khoảng 100 - 135 triệu đồng. Nếu so với mặt bằng chung các mẫu ô tô khác trên thị trường, đây là mức trượt giá tạm chấp nhận được.

Vì sao Ford Everest đời cũ vẫn còn sức hút?

Hiện tại, Ford Everest đã có thế hệ mới với thiết kế hiện đại, khỏe khoắn và nhiều công nghệ nhưng mẫu xe đời tiền nhiệm vẫn có sức hút nhất định trên thị trường ô tô cũ.

Một trong những yếu tố quan trọng nhất đến từ khối máy dầu 2.0 lít tăng áp, được đánh giá tiết kiệm nhiên liệu, mô-men xoắn cao, phù hợp với nhu cầu sử dụng hàng ngày, đi trong thành thị hoặc đường trường. Dù vậy, động cơ dầu trên mẫu xe này thường đóng muội than dày ở họng nạp sau khoảng 50.000 - 70.000 km, người dùng phải vệ sinh định kỳ để đảm bảo công suất.

Phần lớn khách Việt ưa chuộng Ford Everest đời cũ máy dầu, thực dụng trong tầm giá ẢNH: C.T

Ngoài ra, đây cũng là mẫu xe 7 chỗ có không gian rộng rãi, đáp ứng tốt cho 5 - 7 người ngồi. Thiết kế SUV với ghế ngồi có tầm nhìn cao cũng là yếu tố giúp người lái có tầm quan sát thoáng hơn, đỡ ngợp so với việc điều khiển các mẫu xe gầm thấp. Dù trang bị tiện nghi không quá nổi bật như trên Everest đời mới nhưng xe đời cũ vẫn đáp ứng tốt các nhu cầu sử dụng cơ bản, không nằm ở mức "thiếu thốn".

Bên cạnh đó, Ford cũng là thương hiệu có vị thế khá vững chắc ở nhóm xe gầm cao tại Việt Nam. Cùng với Ranger, Territory... Everest là một trong những dòng sản phẩm tạo dựng được tệp khách hàng riêng nhờ khả năng vận hành và độ thực dụng cao.

Chính những yếu tố này giúp Ford Everest duy trì giá trị khá tốt trên thị trường xe cũ. Sau 5 năm sử dụng, mẫu SUV Mỹ hiện mất khoảng 39 - 44% giá trị tùy phiên bản, mức khấu hao được xem là tương đối tốt trong phân khúc SUV 7 chỗ tại Việt Nam.