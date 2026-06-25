Xe crossover cỡ trung: Doanh số Ford Territory áp sát Mazda CX-5

Trái với xu hướng giảm tốc của nhiều nhóm xe trên thị trường, phân khúc SUV, crossover cỡ trung phổ thông vẫn duy trì sức hút khá ổn định trong tháng 5.2026. Theo số liệu tổng hợp từ báo cáo bán hàng của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), Liên doanh Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) và VinFast, toàn phân khúc bán ra 5.883 xe, tăng 34 xe so với tháng trước đó.

Doanh số xe SUV, crossover cỡ trung tại Việt Nam tháng 5.2026 NGUỒN: VAMA, TC MOTOR, VINFAST; ĐỒ HỌA: NGUYỄN DUY

Đáng chú ý, để có được kết quả tích cực này, nhiều hãng xe phải liên tục tung ra các chương trình ưu đãi nhằm gia tăng sức hút cho sản phẩm, qua đó góp phần giữ nhịp tiêu thụ ở một trong những phân khúc đang được người Việt ưa chuộng nhất hiện nay.

Ford Territory tăng tốc, áp sát Mazda CX-5

Trên bảng xếp hạng doanh số tháng 5.2026, Mazda CX-5 tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu với 1.159 xe bán ra. Dù giảm 18 xe so với tháng trước, mẫu SUV, crossover nhà Mazda vẫn bảo toàn ngôi đầu nhờ duy trì lượng xe bán ra ổn định tại hệ thống đại lý trên cả nước.

Tuy vậy, thực tế cho thấy khoảng cách giữa CX-5 và nhóm bám đuổi cũng đang dần bị thu hẹp. Trong tháng vừa qua, Ford Territory bất ngờ tăng tốc với doanh số đạt 1.015 xe, tăng 81 xe so với tháng trước. Kết quả này giúp mẫu xe thương hiệu Mỹ vượt qua cả VinFast VF 7 và Mitsubishi Destinator để vươn lên vị trí thứ hai toàn phân khúc. Với khoảng cách chỉ còn 144 xe so với CX-5, Territory đang nổi lên như đối thủ đáng gờm nhất trong cuộc đua đến "ngôi vương" doanh số năm ở nhóm SUV, crossover cỡ trung.

Doanh số Ford Territory áp sát Mazda CX-5 trong tháng 5.2026 ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Sự bứt phá của mẫu xe Ford diễn ra trong bối cảnh cuộc cạnh tranh về giá bán ở nhóm xe dẫn đầu ngày càng gay gắt. Trong khi Mazda tiếp tục duy trì lợi thế với mức giá thuộc nhóm thấp nhất phân khúc (niêm yết khởi điểm chỉ 699 triệu đồng), Ford cũng liên tục triển khai các chương trình hỗ trợ lên đến 100% lệ phí trước bạ và nhiều ưu đãi tại đại lý nhằm gia tăng sức cạnh tranh cho Territory. Những động thái kích cầu này được xem là một trong những yếu tố góp phần giúp doanh số nhóm xe dẫn đầu tiếp tục duy trì ở mức cao.

Xe crossover cỡ trung quý 1/2026: VinFast VF 7 vượt mặt Ford Territory

Mitsubishi Destinator trở lại, cuộc đua nhóm đầu đổi chiều

Bên cạnh sự thăng tiến của Territory, Mitsubishi Destinator cũng là một trong những điểm sáng đáng chú ý nhất phân khúc SUV, crossover cỡ trung tại Việt Nam tháng qua. Theo đó, sau khi bất ngờ giảm mạnh doanh số trong tháng 4, mẫu xe của Mitsubishi đã nhanh chóng lấy lại phong độ với 940 xe bán ra, tăng tới 372 xe so với tháng trước. Nhờ đó, Destinator trở lại nhóm đầu phân khúc và chỉ xếp sau Mazda CX-5 cùng Ford Territory.

Mitsubishi Destinator bất ngờ ghi nhận doanh số tăng trưởng mạnh trong bối cảnh sức mua chung trên thị trường đang sụt giảm ẢNH: CHÍ TÂM

Trái ngược với đà hồi phục của Destinator, VinFast VF 7 lại trải qua tháng kinh doanh không mấy thuận lợi. Mẫu xe điện này chỉ đạt doanh số 750 xe, giảm 398 xe so với tháng trước. Kết quả đó khiến VF 7 từ nhóm cạnh tranh ngôi đầu tụt xuống vị trí thứ tư, đồng thời đánh mất lợi thế trước Territory trong cuộc đua doanh số tháng.

Ở nhóm còn lại, Hyundai Tucson tiếp tục duy trì vị trí thứ năm với 651 xe bán ra, nhiều hơn Honda CR-V đúng 19 xe. Cuộc cạnh tranh giữa hai mẫu xe này vẫn chưa có dấu hiệu ngã ngũ khi khoảng cách doanh số duy trì ở mức rất sít sao. Trong khi đó, Mazda CX-8, KIA Sportage, Hyundai Santa Fe, KIA Sorento hay bộ đôi Peugeot 3008/5008 đều ghi nhận doanh số tăng nhẹ so với tháng trước. Dù vậy, mức tăng không đủ lớn để tạo ra những xáo trộn đáng kể trên bảng xếp hạng.

Tính lũy kế từ đầu năm, SUV, crossover cỡ trung vẫn là một trong những nhóm xe hút khách nhất thị trường với tổng cộng gần 33.200 đến tay người dùng. Trong đó, Mazda CX-5 vẫn là mẫu xe bán chạy nhất phân khúc với 6.979 xe bán ra. Ở nhóm bám đuổi, cuộc cạnh tranh vẫn đang diễn ra rất quyết liệt khi VinFast VF 7 đạt 5.412 xe, trong khi Ford Territory bám sát với 5.360 xe. Khoảng cách giữa hai mẫu xe chỉ còn 52 xe, cho thấy vị trí thứ hai hoàn toàn có thể đổi chủ trong thời gian tới.

SUV, crossover cỡ trung vẫn là một trong những nhóm xe hút khách nhất thị trường ô tô Việt Nam ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Theo các chuyên gia trong ngành ô tô, trong bối cảnh sức mua toàn thị trường chưa thực sự bùng nổ, các chương trình ưu đãi, giảm giá được dự báo sẽ tiếp tục là công cụ quan trọng giúp các hãng xe duy trì lợi thế cạnh tranh. Điều đó cũng đồng nghĩa cuộc đua doanh số ở phân khúc SUV, crossover cỡ trung nhiều khả năng sẽ còn tiếp tục nóng lên trong những tháng tiếp theo.

Bên cạnh những mẫu mã được các hãng, đơn vị phân phối công bố số liệu bán hàng; nhóm xe SUV, crossover cỡ trung phổ thông tại Việt Nam thực tế còn "chật chội" hơn nhiều. Những cái tên khác góp mặt có thể kể đến Subaru Forester, Skoda Karoq/Kodiaq, Volkswagen Tiguan, MG RX5, MG HS, Lynk & Co 01, Jaecoo J7, Haval H6 hay Geely Monjaro…



