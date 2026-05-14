Mazda CX-8 thêm bản mới, lần đầu có giá dưới 900 triệu tại Việt Nam

Trong bối cảnh thị trường ô tô Việt Nam ngày càng cạnh tranh, đặc biệt ở nhóm SUV, crossover cỡ trung, THACO AUTO mới đây bổ sung một phiên bản mới cho mẫu CX-8, kéo giá khởi điểm của mẫu xe này xuống thấp hơn đáng kể so với trước đây.

Theo đó, từ giữa tháng 5.2026, Mazda CX-8 sẽ có thêm phiên bản CX-8 2.5 Luxury với giá niêm yết 899 triệu đồng. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ khi phân phối tại Việt Nam, mẫu SUV, crossover cỡ trung này có giá khởi điểm xuống dưới mốc 900 triệu đồng.

Trước đây, phiên bản rẻ nhất của Mazda CX-8 cũng có tên CX-8 2.5 Luxury, giá niêm yết 969 triệu đồng. Tuy nhiên sau khi bổ sung bản mới, phiên bản cũ này được đổi tên thành "CX-8 2.5 Luxury (tùy chọn)", đồng thời điều chỉnh giá còn 949 triệu đồng. Như vậy, mức chênh lệch giữa hai phiên bản thấp nhất hiện vào khoảng 50 triệu đồng.

Theo thông tin từ phía đại lý, Mazda Việt Nam hiện chưa công bố đầy đủ khác biệt chi tiết giữa các phiên bản Mazda CX-8 2.5 Luxury mới, nhưng nhìn chung xe không có quá nhiều thay đổi so với bản "CX-8 2.5 Luxury (tùy chọn)". Hãng chỉ lược bỏ một số trang bị hoặc các gói phụ kiện được tặng kèm từ đại lý để có mức giá dễ tiếp cận hơn, như phim cách nhiệt hay cảm biến áp suất lốp… Đây đều là những phụ kiện kèm theo mà khách hàng có thể linh hoạt bổ sung được.

Việc đưa giá bán xuống dưới 900 triệu đồng giúp Mazda CX-8 trở thành một trong những mẫu SUV, crossover cỡ trung (nhóm D-) có giá dễ tiếp cận hơn tại Việt Nam. Mức giá này thậm chí bắt đầu "chồng lấn" với nhiều mẫu C-SUV cấu hình cao trên thị trường như Honda CR-V, Mazda CX-5 hay Hyundai Tucson. Trong khi đó, ở nhóm SUV, crossover cỡ trung cùng kích cỡ, CX-8 vẫn cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ như Hyundai Santa Fe hay KIA Sorento.

Lợi thế của mẫu xe Nhật Bản thời gian qua đến từ thiết kế theo phong cách sang trọng, không gian 3 hàng ghế rộng rãi cùng danh sách trang bị tiện nghi tương đối đầy đủ trong tầm giá. Mẫu xe này cũng duy trì động cơ xăng 2.5 lít hút khí tự nhiên quen thuộc, kết hợp hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động cầu trước hoặc AWD tùy phiên bản.

Thực tế trong khoảng hai năm trở lại đây, thị trường ghi nhận xu hướng giảm giá ở nhiều phân khúc, đặc biệt khi sức mua ô tô chưa phục hồi mạnh như giai đoạn trước. Việc Mazda bổ sung bản tiêu chuẩn mới cho CX-8 vì thế không đơn thuần là mở rộng lựa chọn sản phẩm, mà còn phản ánh áp lực cạnh tranh ngày càng gay gắt ở nhóm xe gia đình đa dụng. Với mức giá dưới 900 triệu đồng, CX-8 có thể tiếp cận thêm nhóm khách hàng trước đây vốn cân nhắc các mẫu C-SUV cao cấp. Đối với nhiều người dùng Việt, khả năng sở hữu một mẫu xe 7 chỗ rộng rãi, thiết kế sang trọng nhưng giá bán không quá cách biệt so với SUV cỡ nhỏ hơn vẫn là yếu tố hấp dẫn.

Dù vậy, việc lựa chọn phiên bản tiêu chuẩn cũng đồng nghĩa người dùng có thể phải chấp nhận cắt giảm một số tiện nghi hoặc trang bị hỗ trợ đi kèm so với các bản cao hơn. Đây là điều thường thấy khi các hãng xe triển khai chiến lược hạ giá khởi điểm nhằm gia tăng độ phủ thị trường.

Mazda CX-8 hiện đang phân phối tại thị trường Việt Nam 4 phiên bản gồm CX-8 2.5 Luxury có giá 899 triệu đồng, CX-8 2.5 Luxury (tùy chọn) giá 949 triệu đồng, CX-8 2.5 Premium giá 1,019 tỉ đồng và CX-8 2.5 Signature AWD giá 1,149 tỉ đồng. Năm 2025, mẫu xe Mazda này ghi nhận doanh số đạt hơn 2.900 xe, trung bình hơn 200 xe bán ra mỗi tháng.