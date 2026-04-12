Hyundai Tucson Hybrid nhận đặt cọc tại Việt Nam, dự kiến mở bán vào tháng 6

Nối bước "đàn anh" Santa Fe, Hyundai Tucson cũng đang "rục rịch" mở bán phiên bản hybrid tại Việt Nam. Hiện một số đơn vị phân phối xe Hyundai hiện đã bắt đầu nhận đặt cọc với phiên bản xe lai xăng - điện này, cho thấy thời điểm trình làng chính thức thị trường không còn xa.

Trao đổi với PV Thanh Niên, nhân viên bán hàng của một đại lý xe Hàn Quốc tại TP.HCM xác nhận, phía đại lý này hiện đã bắt đầu nhận đặt cọc từ khách hàng quan tâm Hyundai Tucson Hybrid. Phiên bản này dự kiến sẽ được lắp ráp trong nước với một tùy chọn duy nhất, giá tạm tính trên 1 tỉ đồng. Nếu đúng kế hoạch, xe sẽ chính thức mở bán và bắt đầu bàn giao từ tháng 6.2026.

Tucson Hybrid khả năng cao sẽ là phiên bản xe lai xăng - điện tiếp theo được Hyundai phân phối tại Việt Nam ẢNH: HYUNDAI

Việc bổ sung phiên bản hybrid được xem là bước đi tiếp theo của Hyundai trong chiến lược điện hóa dải sản phẩm tại Việt Nam. Trước đó, hãng đã giới thiệu phiên bản hybrid trên mẫu Santa Fe, hướng tới nhóm khách hàng ưu tiên khả năng tiết kiệm nhiên liệu nhưng chưa sẵn sàng chuyển sang xe thuần điện.

Ở các thị trường quốc tế, Hyundai Tucson Hybrid sử dụng hệ truyền động kết hợp giữa động cơ xăng tăng áp, dung tích 1.6 lít và mô-tơ điện; cho tổng công suất khoảng 226 mã lực. Xe đi kèm hộp số tự động 6 cấp, tùy chọn hệ dẫn động cầu trước hoặc 4 bánh toàn thời gian. Cấu hình này giúp cải thiện mức tiêu thụ nhiên liệu so với động cơ truyền thống, đồng thời vẫn đảm bảo khả năng vận hành linh hoạt.

Về thiết kế, Tucson Hybrid không có nhiều khác biệt so với các phiên bản sử dụng động cơ đốt trong truyền thống đang bán tại Việt Nam. Mẫu crossover cỡ trung này vẫn giữ ngôn ngữ thiết kế góc cạnh, lưới tản nhiệt tích hợp dải đèn LED ban ngày ẩn và cụm đèn hậu kéo dài. Không gian nội thất nổi bật với màn hình kép, bảng đồng hồ kỹ thuật số và hệ thống giải trí trung tâm hiện đại.

Hiện tại các đại lý Hyundai đã bắt đầu nhận đặt cọc cho khách mua Hyundai Tucson Hybrid, dự kiến giá trên 1 tỉ đồng ẢNH: HYUNDAI

Tại một số thị trường, Tucson Hybrid được trang bị gói công nghệ hỗ trợ lái nâng cao với nhiều tính năng như kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo điểm mù hay phanh khẩn cấp tự động. Nếu giữ được cấu hình tương tự khi về Việt Nam, đây có thể là điểm cộng đáng chú ý trong bối cảnh người dùng ngày càng quan tâm đến yếu tố an toàn.

Dưới góc độ thị trường, sự xuất hiện của Tucson Hybrid phản ánh rõ xu hướng điện hóa đang lan sang phân khúc SUV, crossover cỡ trung, nhóm xe vốn đang rất được ưa chuộng và đóng góp doanh số lớn tại Việt Nam. Trước đó, đối thủ cạnh tranh với Tucson là Honda CR-V cũng đã được mở bán bổ sung các phiên bản hybrid. Trong khi, nhóm xe này trước đó cũng đã xuất hiện một số mẫu mã tiên phong, như Haval H6 Hybrid, BYD Sealion 6 hay Jaecoo J7 PHEV…

Không dừng lại ở đó, cuộc cạnh tranh trong thời gian tới được dự báo sẽ tiếp tục nóng lên khi Mazda CX-5 Hybrid đã ra mắt toàn cầu và có khả năng được đưa về Việt Nam. Điều này cho thấy các hãng xe đang dần xem hybrid như một bước chuyển tiếp quan trọng trước khi tiến tới điện hóa hoàn toàn.

Thực tế, xu hướng này đã xuất hiện tại Việt Nam từ sớm, ở các phân khúc thấp hơn. Theo đó, nhóm SUV đô thị chứng kiến sự xuất hiện của Toyota Corolla Cross HEV từ năm 2020. Mẫu xe này đã nhanh chóng đạt thành công bước đầu nhờ doanh số tích cực. Ngoài Corolla HEV, Toyota cũng góp mặt thêm phiên bản hybrid của Yaris Cross. Trong khi, Honda cũng đón đầu xu hướng với phiên bản HR-V Hybrid. Ở phân khúc xe gia đình cỡ nhỏ tầm giá trên dưới 600 triệu đồng cũng đã có Suzuki XL7.

Nếu giá bán trên 1 tỉ đồng, Hyundai Tucson Hybrid sẽ cạnh tranh trực tiếp với những mẫu xe xuất xứ Nhật Bản ở mảng xe hybrid như Honda CR-V hay Toyota Innova ẢNH: HYUNDAI

Trở lại với trường hợp của Hyundai Tucson, nếu được Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) mở bán ngay giữa năm nay; theo nhiều chuyên gia, dư địa cạnh tranh cho mẫu xe Hàn Quốc vẫn rộng mở. Bởi nhìn chung, xe hybrid hiện vẫn là phân khúc còn tương đối mới tại Việt Nam. Mặc dù vậy, trong bối cảnh dung lượng còn hẹp, giá bán, cách định vị sản phẩm sẽ là những yếu tố then chốt.

Nếu mức giá thực tế đúng như tiết lộ của các nhân viên bán hàng tại một số đại lý (trên 1 tỉ đồng), mẫu xe Hàn Quốc sẽ nằm ở nhóm xe hybrid có giá tương đối cao trong phân khúc phổ thông. Điều này đồng nghĩa, Tucson sẽ phải cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ đến từ Nhật vốn được đánh giá cao về độ bền và khả năng giữ giá, và đã ít nhiều có chỗ đứng như Honda CR-V hybrid hay Toyota Innova HEV.