4 mẫu xe hybrid tại Việt Nam bán chạy hơn bản máy xăng

Bất chấp sức mua trên thị trường ô tô giảm mạnh, doanh số ô tô hybrid tại Việt Nam vẫn tăng trưởng. Theo số liệu bán hàng từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) sau hai tháng đã qua của năm 2026, tổng doanh số bán ô tô hybrid tại Việt Nam đạt 1.982 xe, tăng 16,2% tương đương 322 xe so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo một số doanh nghiệp phân phối ô tô hybrid, việc chính sách ưu đãi thuế tiêu thụ đặc biệt với ô tô hybrid được triển khai từ năm 2026 góp phần giúp giá bán nhiều mẫu xe hybrid truyền thông (HEV) giảm mạnh, qua đó tạo sức hút với người tiêu dùng. Bên cạnh đó, trong bối cảnh giá nhiên liệu liên tục biến động khó lường, các quy định về kiểm định khí thải ô tô ngày càng được thắt chặt… người mua ô tô ngày càng nhận thấy rõ ưu điểm, lợi thế cũng như tính kinh tế và sự tiện dụng của các phiên bản ô tô hybrid so với bản máy xăng.

Một số mẫu ô tô hybrid dù có giá niêm yết cao hơn nhưng đang tạo được sức hút, bán chạy hơn so với phiên bản máy xăng cùng kiểu loại Ảnh: B.H

Kết quả bán hàng sau hai tháng đầu năm 2026 cho thấy, một số mẫu ô tô hybrid dù có giá niêm yết cao hơn nhưng đang tạo được sức hút, bán chạy hơn so với phiên bản máy xăng cùng kiểu loại xe. Trong đó, hầu hết là các mẫu ô tô hybrid thương hiệu Nhật Bản.

5 điểm nhấn của thị trường ô tô Việt Nam năm 2025

Dưới đây là 4 mẫu ô tô hybrid tại Việt Nam đang bán chạy hơn phiên bản máy xăng:

1. Toyota Corolla Cross HEV

Sau hai tháng đầu năm 2026, Toyota Corolla Cross HEV đang là một trong những mẫu ô tô hybrid bán chạy nhất thị trường Việt Nam. Toyota Corolla Cross thuộc phân khúc crossover 5 chỗ hạng C, được Toyota Việt Nam (TMV) nhập khẩu, phân phối tại Việt Nam 2 phiên bản với giá 820 - 865 triệu đồng. Trong đó, bản hybrid Corolla Cross HEV dù có giá cao hơn nhưng đang bán chạy hơn bản máy xăng. Cụ thể, sau hai tháng đầu năm 2026, tổng doanh số Toyota Corolla Cross tại Việt Nam đạt 504 xe, trong đó có tới 427 xe thuộc phiên bản Corolla Cross HEV, bản máy xăng đạt doanh số chưa tới 80 xe.

Bản hybrid Corolla Cross HEV dù có giá cao hơn nhưng bán chạy hơn bản máy xăng Ảnh: B.H

So với bản máy xăng tiêu hao trung bình 7,55 lít/100km đường hỗn hợp, mức tiêu hao nhiên liệu của Corolla Cross HEV chỉ 3,67 lít/100 km. Phiên bản hybrid Corolla Cross HEV còn có thêm trang bị sạc không dây, phanh hỗ trợ đỗ xe, 8 cảm biến và màn hình giải trí 10 inch lớn hơn bản máy xăng.

2. Toyota Camry HEV

Tương tự Corolla Cross, Toyota Camry cũng cho thấy sự chênh lệch rõ về doanh số giữa bản hybrid với bản động cơ xăng thuần túy. Mẫu sedan hạng D này được TMV nhập khẩu từ Thái Lan, phân phối 3 phiên bản, gồm Camry 2.0Q (giá 1,22 tỉ đồng); Camry HEV MID CE và Camry HEV TOP CE cùng có giá 1,46 tỉ đồng. Sau hai tháng đầu năm 2026, doanh số mẫu sedan hạng D này đạt 69 xe, trong đó có tới 61 xe thuộc hai phiên bản hybrid Camry HEV MID CE và Camry HEV TOP CE. Bản máy xăng Camry 2.0Q mới chỉ bán được 8 xe.

Phiên bản hybrid của Camry chỉ tiêu hao trung bình 4,2 lít/100 km đường hỗn hợp, trong khi bản máy xăng ngốn tới 6,6 lít/100 km Ảnh: B.H

Hai phiên bản hybrid của mẫu xe này chỉ tiêu hao trung bình 4,2 lít/100 km đường hỗn hợp, trong khi bản máy xăng ngốn tới 6,6 lít/100 km. Ngoài ra, Camry HEV MID CE và Camry HEV TOP CE còn có thêm vô-lăng chỉnh điện, tính năng nhớ vị trí, làm mát ghế, hệ thống điều hòa lọc không khí…

3. Honda Civic e:HEV RS

Mẫu sedan hạng C - Honda Civic được phân phối tại Việt Nam 3 phiên bản, gồm: hai bản Civic G, Civic RS giá từ 789 - 889 triệu đồng và bản Honda Civic e:HEV RS dùng hệ thống động cơ hybrid có giá 999 triệu đồng. Mức chênh lệch lên tới 100 - 200 triệu đồng nhưng thực tế người Việt mua dòng xe này lại chuộng bản Civic e:HEV RS hơn. Trong số 120 khách hàng tại Việt Nam mua Honda Civic trong hai tháng đầu năm 2026, có 61 người chọn bản Civic e:HEV RS, trong khi doanh số hai bản máy xăng chiếm 59 xe.

4. Toyota Alphard HEV

Cùng với Corolla Cross và Camry, Toyota Alphard cũng là mẫu xe đang được phân phối cả bản máy xăng và hybrid. Trong đó, bản hybrid đang bán chạy hơn. Cụ thể, mẫu MPV "xịn" nhất của Toyota tại Việt Nam có hai phiên bản, trong đó bản Alphard HEV giá 4,415 tỉ đồng trong khi bản thuần xăng lại có giá lên tới 4,51 tỉ đồng.

Ảnh: T.T.C

Mức chênh lệch này cùng với tính hiệu quả về tiết kiệm nhiên liệu, chi phí sử dụng giúp Toyota Alphard HEV có doanh số bán cao hơn bản máy xăng. Cụ thể, sau hai tháng đầu năm 2026, doanh số Alphard HEV đạt 47 xe, trong khi bản máy xăng chỉ bán được 10 xe.