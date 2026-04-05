Trong bối cảnh giá xăng dầu liên tục biến động và có xu hướng tăng, thị trường ô tô đang chứng kiến sự dịch chuyển mạnh mẽ từ ô tô động cơ đốt trong thuần túy sang các dòng xe tiết kiệm nhiên liệu. Khác với ô tô thuần điện, ô tô hybrid (HEV) truyền thống vẫn sử dụng động cơ đốt trong, do đó vẫn phải cần đến nhiên liệu xăng dầu.

Tuy nhiên, thực tế diễn ra trên thị trường thời gian gần đây cho thấy, bất chấp giá xăng dầu liên tục biến động "leo thang" do ảnh hưởng từ tình hình xung đột Trung Đông, nhu cầu mua sắm ô tô hybrid vẫn gia tăng. Tại thị trường Việt Nam, sau khi khép lại năm 2025 với tổng cộng gần 14.200 xe bán ra, sang giai đoạn đầu năm 2026, lượng tiêu thụ ô tô hybrid tiếp tục tăng mạnh dù giá xăng dầu liên tục thay đổi. Theo Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), trong tháng 1.2026, đã có 863 xe hybrid tiêu thụ trên thị trường, bước sang tháng 2.2026 con số này tăng lên mức 1.982 xe. Tháng 3 vừa qua, chỉ riêng Toyota đã bán ra thị trường 2.193 xe hybrid.

Bất chấp giá xăng dầu liên tục biến động "leo thang" do ảnh hưởng từ tình hình xung đột Trung Đông, nhu cầu mua sắm ô tô hybrid vẫn gia tăng

Những con số tăng trưởng này cho thấy rõ thực tế, người Việt ngày càng chuộng ô tô hybrid ngay cả trong bối cảnh giá nhiên liệu biến động. Điều này xuất phát từ nhiều lý do khác nhau, trong đó đáng chú ý là tính hiệu quả về tiết kiệm nhiên liệu cũng như sự tiện lợi mà ô tô hybrid mang lại cho người dùng.

Dưới đây là 5 lý do giúp ô tô hybrid ngày càng được ưa chuộng bất chấp giá xăng tăng:

1. Tiết kiệm nhiên liệu bất chấp vận hành trong điều kiện tắc đường, kẹt xe

Một trong những lợi thế rõ rệt của ô tô hybrid nằm ở khả năng tiết kiệm nhiên liệu trong điều kiện giao thông đô thị đông đúc. Khi di chuyển chậm hoặc dừng chờ đèn đỏ, xe có thể sử dụng mô-tơ điện thay cho động cơ đốt trong, từ đó giảm đáng kể mức tiêu hao nhiên liệu. Đây là điểm cộng lớn tại các thành phố thường xuyên ùn tắc, nơi xe xăng truyền thống tiêu tốn nhiều nhiên liệu nhất.

Phiên bản hybrid của Toyota Corolla Cross chỉ tiêu hao khoảng 3,67 lít/100 km trên đường hỗn hợp và 4,2 lít/100 km trên đường trường

Ảnh: B.H

Theo công bố từ nhà sản xuất và cơ quan đăng kiểm Việt Nam, nhiều mẫu ô tô hybrid tại Việt Nam hiện nay chỉ tiêu thụ khoảng 3 - 4 lít/100 km đường hỗn hợp. Trong đó, Toyota Corolla Cross HEV có mức tiêu thụ nhiên liệu thấp nhất tại Việt Nam hiện nay. Phiên bản hybrid của mẫu xe này chỉ tiêu hao khoảng 3,67 lít/100 km trên đường hỗn hợp và 4,2 lít/100 km trên đường trường. Thậm chí nếu di chuyển trong đô thị, con số tương ứng chỉ khoảng 3,01 lít/100 km.

2. Không cần lo lắng về việc sạc pin

Khác với xe thuần điện, hay ô tô plug-in hybrid (cắm sạc); ô tô hybrid (HEV) truyền thống không phụ thuộc vào hạ tầng trạm sạc. Pin trên xe được sạc thông qua quá trình tái tạo năng lượng khi phanh hoặc từ chính động cơ xăng. Điều này giúp người dùng không phải thay đổi thói quen sử dụng hay lo lắng về việc tìm kiếm trạm sạc, đặc biệt tại những khu vực hạ tầng còn hạn chế.

Người dùng ô tô hybrid cần học lại cách sử dụng hay điều chỉnh thói quen tiếp nhiên liệu như khi chuyển sang xe điện Ảnh: B.H

3. Không làm thay đổi thói quen người dùng

Một ưu điểm khác của ô tô hybrid là sự quen thuộc trong cách vận hành. Người dùng ô tô hybrid không cần học lại cách sử dụng hay điều chỉnh thói quen tiếp nhiên liệu như khi chuyển sang xe điện. Việc đổ xăng vẫn diễn ra bình thường, trong khi hệ thống điện hoạt động hoàn toàn tự động, giúp trải nghiệm sử dụng gần như không khác biệt so với xe truyền thống. Đây là một trong những yếu tố quan trọng thúc đẩy nhiều người chọn mua ô tô hybrid thay vì xe điện.

4. Vận hành êm ái, mượt mà

Nhờ khả năng vận hành bằng mô-tơ điện ở tốc độ thấp, ô tô hybrid mang lại cảm giác êm ái và yên tĩnh rõ rệt. Tiếng ồn và độ rung được giảm thiểu, đặc biệt khi di chuyển trong đô thị. Đây là yếu tố thường chỉ xuất hiện trên các dòng xe cao cấp, nhưng nay đã trở nên phổ biến hơn trên các mẫu hybrid tầm trung.

Trên thị trường xe cũ, ô tô hybrid đang dần chứng minh được giá trị giữ giá tương đối ổn định Ảnh: T.M.V

5. Giá trị bán lại vẫn tốt

Trên thị trường xe cũ, ô tô hybrid đang dần chứng minh được giá trị giữ giá tương đối ổn định. Nguyên nhân đến từ nhu cầu tăng cao và tâm lý chuộng xe tiết kiệm nhiên liệu của người tiêu dùng. Ngoài ra, các hãng xe lớn cũng ngày càng hoàn thiện công nghệ hybrid, giúp tăng độ bền và độ tin cậy, từ đó củng cố niềm tin của người mua lại. Theo kết quả khảo sát mới đây của iSeeCars ô tô hybrid có tỷ lệ khấu hao thấp nhất, tương đương khả năng giữ giá tốt hơn so với ô tô điện. Cụ thể, sau 5 năm đầu sử dụng, tỷ lệ khấu hao ở mức 35,4%, trong khi mức trung bình toàn thị trường ô tô đã qua sử dụng là 41,8% đồng thời thấp hơn đáng kể so với ô tô điện (57,2%).

Có thể thấy, trong bối cảnh giá nhiên liệu chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, ô tô hybrid đang nổi lên như một lựa chọn cân bằng giữa kinh tế, tiện dụng và thân thiện môi trường. Với những lợi thế kể trên, dòng xe này được dự báo sẽ tiếp tục mở rộng thị phần trong thời gian tới.