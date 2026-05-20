Crossover cỡ trung: Doanh số 'ngựa ô' Mitsubishi Destinator lao dốc, Mazda CX-5 đòi lại ngôi vương

Sau khi ghi nhận đà hồi phục mạnh trong tháng 3, phân khúc SUV, crossover cỡ trung tại Việt Nam bất ngờ quay đầu giảm mạnh trong tháng đầu quý 2/2026.

Theo đó, số liệu tổng hợp từ báo cáo bán hàng của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), Liên doanh Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) và VinFast cho thấy, khép lại tháng 4.2026, toàn phân khúc chỉ bán ra 5.849 xe, giảm 2.483 xe, tương đương gần 30% so với tháng trước đó. Đáng chú ý, hầu hết mẫu xe góp mặt trong phân khúc này đều ghi nhận doanh số giảm.

Doanh số các mẫu xe SUV, crossover cỡ trung tại Việt Nam tháng 4.2026 NGUỒN: VAMA, TC MOTOR, VINFAST

Trong đó, Mitsubishi Destinator là cái tên tạo bất ngờ lớn nhất. Sau tháng 3 "bùng nổ" mẫu xe được xem là "ngựa ô" của phân khúc bất ngờ chứng kiến doanh số lao dốc mạnh trong tháng 4 vừa qua, khi chỉ bàn giao đến tay người dùng tổng cộng 568 xe, giảm tới 1.095 xe so với tháng liền trước.

Mức sụt giảm mạnh khiến mẫu SUV, crossover của Mitsubishi rơi từ vị trí thứ hai xuống vị trí thứ sáu trên bảng xếp hạng doanh số ở phân khúc. Đây được xem là cú "sẩy chân" bất ngờ, nhất là trong bối cảnh Destinator trước đó từng nổi lên như một hiện tượng mới nhờ thiết kế bắt mắt, giá bán dễ tiếp cận cùng chuỗi ưu đãi mạnh tay từ đại lý.

Mitsubishi Destinator gây bất ngờ khi ghi nhận doanh số giảm mạnh so với tháng trước ẢNH: CHÍ TÂM

Đáng chú ý, trái ngược với sự "hụt hơi" của Mitsubishi Destinator, Mazda CX-5 tháng 4.2026 lại tận dụng cơ hội để trở lại vị trí dẫn đầu phân khúc khi đạt doanh số 1.177 xe. Dù vẫn giảm nhẹ 354 xe so với tháng trước, nhưng kết quả này vẫn đủ để mẫu xe Nhật vượt mặt các đối thủ cạnh tranh.

Xếp ngay sau Mazda CX-5 là VinFast VF 7 với khoảng cách chỉ vỏn vẹn 29 xe. Theo đó, mẫu crossover thuần điện của VinFast tháng 4 vừa qua bán ra 1.148 xe, giảm 584 xe, tương đương gần 34% so với tháng trước.

Ford Territory tiếp tục giữ phong độ ổn định với 934 xe bán ra, giảm 202 xe so với tháng 3. So với các đối thủ trực tiếp, mức sụt giảm của Territory không quá lớn, qua đó giúp mẫu xe Ford tiếp tục duy trì vị trí trong nhóm ba mẫu SUV, crossover cỡ trung bán chạy nhất thị trường.

Honda CR-V trở thành mẫu xe hiếm hoi ghi nhận doanh số tăng ở phân khúc SUV, crossover cỡ trung tại Việt Nam tháng 4.2026 ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Ở nhóm bám đuổi, Honda CR-V trở thành điểm sáng hiếm hoi khi là một trong số ít mẫu xe ghi nhận doanh số tăng trưởng trong bối cảnh toàn thị trường giảm sâu. Cụ thể, mẫu xe Nhật Bản khép lại tháng 4.2026 với doanh số đạt 706 xe, tăng 25 xe so với tháng cuối quý 1/2026.

Hyundai Tucson xếp ngay sau với 626 xe bán ra, giảm 118 xe. Trong khi đó, Mazda CX-8 đạt 276 xe, Hyundai Santa Fe đạt 122 xe và KIA Sportage bán ra 120 xe trong tháng qua. KIA Sorento cũng là cái tên ít nhiều gây bất ngờ khi ghi nhận lượng xe bán ra tăng trưởng (đạt 100 xe, tăng 40 xe so với tháng trước đó).

Ở nhóm cuối bảng, bộ đôi Peugeot 3008 và Peugeot 5008 tiếp tục cho thấy dấu hiệu hụt hơi rõ rệt. Tổng doanh số hai mẫu xe này tháng qua chỉ đạt 72 chiếc, giảm 31 xe so với tháng trước đó. Đáng chú ý, con số này thậm chí đã bao gồm doanh số của mẫu SUV đô thị Peugeot 2008 được hãng gộp chung trong báo cáo bán hàng. Thực tế, sự sa sút của bộ đôi SUV, crossover xuất xứ châu Âu này đã kéo dài trong khoảng 2 năm gần đây. Bên cạnh sức ép cạnh tranh, nguyên nhân khác đến từ việc hãng từ lâu chưa có nhiều thay đổi, nâng cấp cho 3008 và 5008 để tăng sức hút với người dùng.

Phân khúc xe SUV, crossover cỡ trung tại Việt Nam hiện đang rất cạnh tranh với nhiều mẫu mã góp mặt ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Nhìn chung, diễn biến doanh số tháng 4 cho thấy phân khúc xe SUV, crossover cỡ trung tại Việt Nam đang bước vào giai đoạn cạnh tranh ngày càng khốc liệt. Trong bối cảnh sức mua chung suy giảm, khoảng cách doanh số giữa các mẫu xe liên tục biến động khiến cục diện bảng xếp hạng thay đổi nhanh chóng chỉ sau mỗi tháng. Tuy vậy, nếu tính lũy kế 4 tháng đầu năm 2026, đây vẫn là một trong những phân khúc ô tô hút khách nhất thị trường Việt Nam với tổng cộng hơn 27.200 xe được bàn giao đến tay khách hàng.

Mazda CX-5 hiện tạm dẫn đầu với doanh số cộng dồn đạt 5.820 xe. Xếp ngay sau là VinFast VF 7 với 4.662 xe, trong khi Ford Territory đứng thứ ba với 4.345 xe bán ra kể từ đầu năm. Điều này cho thấy cuộc đua ở phân khúc crossover cỡ trung nhiều khả năng sẽ còn tiếp tục biến động mạnh trong các tháng tới, đặc biệt khi các hãng xe đang đẩy mạnh ưu đãi nhằm kích cầu trong quý 2 năm nay.