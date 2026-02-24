3 phân khúc ô tô dự báo được người Việt ưa chuộng nhất năm 2026

Những năm gần đây, bức tranh thị trường ô tô Việt Nam cho thấy sự dịch chuyển rõ rệt về nhu cầu. Các dòng xe đa dụng liên tục chiếm ưu thế về doanh số, trong khi những phân khúc từng phổ biến trước đây như xe cỡ nhỏ hạng A hay sedan hạng B dần thu hẹp vai trò. Người mua không còn ưu tiên tìm chiếc xe phù hợp khả năng tài chính, mà bắt đầu cân nhắc một phương tiện phù hợp nhu cầu sử dụng.

Từ thực tế đó, tiêu chí lựa chọn ô tô cũng thay đổi. Kiểu dáng hay mức giá rẻ không còn là yếu tố quyết định duy nhất. Thay vào đó, tính thực dụng hay giá trị sử dụng thực tế được đặt lên hàng đầu. Chính sự chuyển dịch trong tiêu chí lựa chọn của khách hàng đang góp phần làm thay đổi cục diện cạnh tranh trên thị trường ô tô Việt Nam.

Những phân khúc ô tô đa dụng dự báo tiếp tục là nhóm xe hút khách trên thị trường Việt Nam ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Trong bối cảnh đó, ba phân khúc SUV đô thị, xe gia đình cỡ nhỏ (MPV) và crossover cỡ trung được dự báo tiếp tục giữ vai trò dẫn dắt trong năm 2026; không chỉ vì doanh số những năm gần đây đang vượt trội, mà còn bởi đây đều là những phân khúc đáp ứng trực tiếp những nhu cầu tiêu dùng chủ đạo của người Việt.

SUV đô thị: Lựa chọn phổ biến của người mua xe lần đầu

Kết thúc năm 2025, nhóm SUV đô thị ghi nhận doanh số gần 144.000 xe bán ra, chiếm thị phần lớn nhất trong các phân khúc ô tô phổ thông. Con số này cho thấy, xe gầm cao cỡ nhỏ đã trở thành lựa chọn quen thuộc của khách hàng mua xe lần đầu.

Theo nhận định của các chuyên gia trong ngành ô tô, sự phổ biến của phân khúc này xuất phát từ đặc thù sử dụng ô tô tại Việt Nam. Phần lớn người dùng chỉ sở hữu một xe nhưng phải đáp ứng nhiều nhu cầu, từ di chuyển hằng ngày trong đô thị, đi công tác đường dài đến phục vụ sinh hoạt gia đình. Điều kiện vận hành cũng không đồng nhất, bao gồm đường phố đông đúc, hẻm nhỏ, cao tốc và kể cả các đoạn đường kém bằng phẳng hoặc ngập nước. Trong bối cảnh đó, khoảng sáng gầm xe cao cùng tầm quan sát rộng mang lại tính thích nghi cao hơn so với các kiểu loại xe gầm thấp.

Với người lần đầu mua xe, những mẫu SUV đô thị đa dụng vẫn là lựa chọn ưu tiên ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Ngoài yếu tố sử dụng, khoảng giá ngày càng hợp lý cũng góp phần mở rộng tệp khách hàng. Nhiều mẫu SUV đô thị hiện có giá tương đương sedan hạng B hoặc chỉ nhỉnh hơn đôi chút, khiến quyết định chuyển sang xe gầm cao trở nên dễ dàng.

Xe gia đình (MPV) cỡ nhỏ: Bài toán chi phí sử dụng

Trong khi SUV đô thị thu hút nhóm khách hàng mua xe đầu tiên, xe gia đình cỡ nhỏ vẫn là lựa chọn quen thuộc của nhóm khách hàng mua xe thực dụng và kinh doanh dịch vụ. Năm 2025, tính riêng nhóm xe sử dụng động cơ đốt trong, nhóm xe này ghi nhận lượng xe tiêu thụ gần 51.000 chiếc. Trong khi, nếu cộng gộp cả xe thuần điện, doanh số phân khúc này đạt đến gần 78.000 xe. Kết quả trên phản ánh thực tế rằng nhu cầu sử dụng xe 7 chỗ phổ thông vẫn duy trì ở mức cao.

Đáng chú ý, phân tích số liệu bán hàng cho thấy, mức tăng trưởng đột biến ở nhóm MPV cỡ nhỏ trong năm vừa qua chủ yếu đến từ "tân binh" VinFast Limo Green. Mẫu xe này dù chỉ mở bán khoảng 5 tháng cuối năm 2025 nhưng đã đóng góp đến hơn 27.000 xe, chiếm đến gần 35% thị phần phân khúc.

Xe gia đình cỡ nhỏ sẽ là lựa chọn phù hợp với nhóm khách hàng chú trọng chi phí sử dụng ẢNH: C.T

Bên cạnh việc tối ưu chi phí sử dụng, xu hướng điện hóa cùng các chính sách khuyến khích phương tiện thân thiện môi trường cũng góp phần giúp mẫu xe VinFast đột phá doanh số.

Năm 2026, MPV cỡ nhỏ dự báo tiếp tục là một trong những phân khúc xe chủ lực của thị trường ô tô Việt. Mặc dù vậy, các chuyên gia nhận định, cuộc cạnh tranh ở nhóm xe này sẽ chuyển sang giai đoạn mới, khi xe thuần điện với lợi thế chi phí lăn bánh và vận hành được giảm đáng kể, khả năng cao tiếp tục "bùng nổ".

Crossover cỡ trung: Lựa chọn ưu tiên của nhóm khách gia đình

Khác với SUV đô thị hay xe gia đình cỡ nhỏ, phân khúc crossover cỡ trung những năm gần đây không "bùng nổ" doanh số nhưng luôn duy trì sự ổn định và vị thế trong top đầu thị trường. Năm 2025, phân khúc này ghi nhận lượng xe bán ra đạt 59.000 xe, tăng nhẹ so với năm trước.

Phân khúc crossover cỡ trung dự báo tiếp tục duy trì doanh số ổn định trong năm 2026 ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Các chuyên gia nhận định, nhóm khách hàng sở hữu xe crossover cỡ trung thường đặt yếu tố giá trị sử dụng dài hạn lên trước. Do đó, các tiêu chí như độ bền, chi phí vận hành và khả năng giữ giá được ưu tiên.

Bước sang năm 2026, phân khúc này dự báo tiếp tục duy trì sự ổn định. Các mẫu xe đang có lợi thế về nhận diện và tập khách hàng trung thành như Mazda CX-5 nhiều khả năng vẫn giữ vai trò dẫn dắt. Tuy nhiên, cục diện cạnh tranh sẽ khắc nghiệt hơn khi những "tân binh" như Mitsubishi Destinator cũng bắt đầu cho thấy sức hút và tạo ra áp lực cạnh tranh đáng kể.