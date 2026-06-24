Hàng triệu xe dính lỗi, Ford sắp phá kỷ lục về triệu hồi ô tô

Liên tục cải tiến mẫu mã đồng thời phân phối hàng trăm ngàn xe mỗi tháng tại các thị trường ô tô trên thế giới, tuy nhiên Ford cũng khiến không ít người dùng ô tô của hãng xe này lo lắng khi liên tiếp triển khai các đợt triệu hồi xe do nhiều lỗi khác nhau. Năm ngoái, Ford Motor Company đã với việc triển khai 153 đợt triệu hồi tương ứng gần 13 triệu xe bị ảnh hưởng, Ford đã thiết lập một kỷ lục mới đồng thời trở thành hãng xe triệu hồi ô tô nhiều nhất thế giới. Tuy nhiên, cột mốc đó giờ đây đang đứng trước nguy cơ bị chính hãng xe Mỹ phá vỡ, bởi khi năm 2026 mới đi qua gần nửa chặng đường, số lượng xe Ford dính lỗi phải triệu hồi đã lên tới hơn 11,2 triệu chiếc.

Theo trang Motor1, khả năng các đợt triệu hồi do Ford triển khai trong năm nay sẽ không vượt quá năm 2025 nhưng dựa trên số liệu được hãng xe Mỹ công bố từ đầu năm đến nay, số lượng xe bị ảnh hưởng thực tế có thể vượt qua con số của năm 2025. Tính đến thời điểm hiện tại của năm 2026, Ford đã thực hiện 50 đợt triệu hồi liên quan đến 11.271.100 xe.

Tính đến thời điểm hiện tại của năm 2026, Ford đã thực hiện 50 đợt triệu hồi liên quan đến 11.271.100 xe Ảnh: Motor1

Đợt triệu hồi xe lớn nhất từ đầu năm đến nay do Ford triển khai liên quan đến 4,4 triệu xe bán tải, bao gồm cả dòng xe bán tải F-Series bán chạy nhất của hãng, chủ yếu tại thị trường Bắc Mỹ. Lỗi phần mềm có thể khiến hệ thống phanh và đèn báo ngừng hoạt động và Ford đang khắc phục lỗi này bằng bản cập nhật phần mềm từ xa.

Trong vài năm trở lại đây, số lượng xe Ford dính lỗi triệu hồi khá lớn đã thu hút sự chú ý rộng rãi, đặc biệt với những người dùng xe Ford. Thống kê cho thấy, từ năm 2022 - 2023, Ford đã thực hiện nhiều đợt triệu hồi sản phẩm nhất so với bất kỳ nhà sản xuất ô tô nào khác, tiêu tốn hàng tỉ USD.

Cuối năm 2024, Cơ quan Quản lý An toàn Giao thông Đường cao tốc Quốc gia (NHTSA) đã phạt Ford vì không tuân thủ các yêu cầu triệu hồi sản phẩm. Hãng xe này cũng đã đồng ý thực hiện một số thay đổi trong quy trình triệu hồi sản phẩm của hãng sau những cuộc họp định kỳ với NHTSA.

Tại Việt Nam từ đầu năm đến nay Ford đã triển khai hơn 5 đợt triệu hồi ô tô liên quan đến nhiều mẫu mã khác nhau như Mustang Mach-E, Explorer, Ranger, Everest… Ảnh: Ford

Chưa đầy một năm sau, Ford thông báo rằng việc gia tăng các đợt triệu hồi sản phẩm phản ánh "chiến lược mạnh mẽ của hãng nhằm nhanh chóng tìm ra và khắc phục các vấn đề về phần cứng và phần mềm, đồng thời nỗ lực hết mình để bảo vệ khách hàng". Ford cho biết họ đã tăng gấp đôi số lượng đội ngũ chuyên gia về an toàn và kỹ thuật, đồng thời tăng cường thử nghiệm các hệ thống quan trọng của xe, chẳng hạn như hệ thống truyền động.

Tại Việt Nam, từ đầu năm đến nay Ford đã triển khai hơn 5 đợt triệu hồi ô tô liên quan đến nhiều mẫu mã khác nhau như Ford Mustang Mach-E, Ford Explorer, Ford Ranger, Ford Everest… Trong đó, đợt triệu hồi mới nhất liên quan đến gần 800 xe Ford Everest và Ford Ranger do lỗi liên quan đến hệ thống gạt mưa, rửa kính có thể khiến người lái giảm tầm nhìn, tăng nguy cơ xảy ra tai nạn.