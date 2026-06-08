Hơn 1.000 xe tay ga Vespa, Liberty tại Việt Nam ‘lãnh án’ triệu hồi

Bên cạnh hàng ngàn xe bán ra mỗi tháng một số hãng xe máy tại Việt Nam cũng đang triển khai các đợt triệu hồi để khắc phục lỗi. Sau Honda, mới đây đến lượt Piaggio Việt Nam thông báo triệu hồi sản phẩm liên quan đến một số dòng xe Vespa, Liberty để khắc phục vấn đề liên quan đến đèn chiếu sáng.

Theo thông tin từ Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (thuộc Bộ Công Thương), Công ty TNHH Piaggio Việt Nam (Piaggio Việt Nam) vừa triển khai đợt triệu hồi 1.063 xe do đèn pha có thể tắt đột ngột; trong một số trường hợp, chỉ báo trên bảng đồng hồ cũng có thể ngừng hoạt động. Trong tổng số hơn 1.000 xe "lãnh án" triệu hồi, có 53 xe Vespa Primavera 125cc, 746 xe Vespa Sprint 125cc, 238 xe Vespa Sprint 150cc và 26 xe Liberty 125cc. Tất cả đều được xác định sản xuất trong khoảng thời gian từ tháng 1 - 2.2016.

Hơn 1.000 xe "lãnh án" triệu hồi, trong đó có 53 xe Vespa Primavera 125cc, 746 xe Vespa Sprint 125cc, 238 xe Vespa Sprint 150cc Ảnh: Piaggio

Trước đó, qua kiểm tra Piaggio Việt Nam phát hiện một tụ điện trong mạch điện tử của đèn chiếu sáng phía trước, do một nhà cung cấp thứ cấp sản xuất, có thể không đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật đã quy định. Lỗi này có thể ảnh hưởng đến hoạt động của đèn chiếu sáng phía trước, khiến đèn chiếu gần hoặc đèn chiếu xa bị tắt đột ngột. Trong một số trường hợp, chỉ báo trên bảng đồng hồ cũng có thể ngừng hoạt động. Những tình huống này có thể ảnh hưởng đến tầm nhìn và mức độ an toàn khi vận hành xe, đặc biệt trong điều kiện ánh sáng môi trường yếu.

Nếu xe được lắp ráp bằng linh kiện lỗi, có thể xảy ra hiện tượng đèn chiếu xa, đèn chiếu gần không hoạt động. Trong trường hợp cả đèn chiếu xa và đèn chiếu gần đều không hoạt động khi xe đang vận hành trong điều kiện ánh sáng môi trường không bảo đảm, xe vẫn còn hai đèn vị trí phía trước được lắp đặt gần các đèn báo rẽ phía trước đang hoạt động, cung cấp ánh sáng để người lái nhận biết sự cố và đồng thời cảnh báo cho các phương tiện đi ngược chiều.

Dù vậy, để bảo đảm an toàn cho người điều khiển phương tiện và hành khách đi cùng, từ ngày 5.6.2026 Piaggio Việt Nam triển khai chương trình triệu hồi các xe Vespa, Liberty thuộc diện ảnh hưởng để kiểm tra, khắc phục lỗi.

Dự kiến thời gian kiểm tra, khắc phục lỗi cho mỗi xe mất khoảng 20 phút Ảnh: Vespa Sapa

Piaggio Việt Nam cũng phối hợp với các đại lý, trạm dịch vụ chính hãng gửi tin nhắn và hoặc gửi thư trực tiếp tới từng khách hàng sở hữu xe có trong danh sách thu hồi, mang xe đến đại lý ủy quyền gần nhất của Piaggio Việt Nam để được thay thế miễn phí linh kiện mới. Dự kiến thời gian kiểm tra, khắc phục lỗi cho mỗi xe mất khoảng 20 phút. Chương trình triệu hồi này sẽ kết thúc trong vòng 3 tháng kể từ ngày bắt đầu.

Ban Bảo vệ người tiêu dùng, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cũng khuyến cáo các chủ xe đang có xe Vespa, Piaggio thuộc diện triệu hồi lần này, chủ động kiểm tra số khung xe theo danh sách tại được đơn vị này công bố và nhanh chóng đưa xe đến đại lý ủy quyền gần nhất để được kiểm tra và khắc phục lỗi miễn phí.