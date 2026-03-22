Vespa 946 Horse vừa về Việt Nam đã 'khan hàng', giá hơn nửa tỉ đồng

Hoàng Cường
22/03/2026 11:42 GMT+7

Mẫu xe tay ga Vespa 946 Horse với những đặc trưng về thiết kế, màu sơn, sản xuất số lượng giới hạn vừa gia nhập thị trường Việt Nam với giá hơn nửa tỉ đồng nhưng đã khan hàng, nhiều đại lý không đủ xe để bán.

Sau những phiên bản đặc biệt mừng năm con Rắn, con Rồng như sau năm 946 Snake, 946 Dragon… Mới đây, thương hiệu xe máy nổi tiếng của Ý - Vespa tiếp tục khiến giới mộ điệu dậy sóng khi trình làng phiên bản đặc biệt Vespa 946 Horse sản xuất giới hạn để mừng năm mới Bính Ngọ 2026.

Theo hãng xe Ý, Vespa 946 Horse 2026 được lấy cảm hứng từ năm âm lịch Bính Ngọ, tôn vinh tinh thần tự do của cung Ngựa với các đặc điểm thông minh, thanh lịch bẩm sinh và khát khao khám phá. Đáng chú ý, Vespa 946 Horse chỉ được sản xuất giới hạn 888 xe.

Vespa 946 Horse sản xuất giới hạn để mừng năm mới Bính Ngọ 2026

Ảnh: Motoplex Sài Gòn

Sau một số thị trường trên thế giới, vào trung tuần tháng 3.2026 mẫu Vespa 946 Horse 2026 chính thức gia nhập thị trường Việt Nam. Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, Vespa 946 Horse được nhập khẩu, phân phối chính hãng tại Việt Nam với số lượng khá ít. Do đó, không phải ai đam mê mẫu xe này, sẵn sàng chi tiền cũng có thể sở hữu.

Số lượng xe về Việt Nam khá ít, do đó giá bán Vespa 946 Horse 2026 trên thị trường cũng biến động mạnh. Cụ thể, mẫu xe này được phân phối chính hãng với giá 550 triệu đồng, tuy nhiên tại một số cửa hàng, Vespa 946 Horse 2026 được báo giá cao hơn từ 50 - 200 triệu đồng. Liên hệ với một đại lý Piaggio tại TP.HCM, nhân viên bán hàng tại đây cho biết Vespa 946 Horse 2026 hiện có giá 610 triệu đồng nhưng hiện đã hết xe. Một đại lý khác còn đúng 1 xe nhưng "hét" giá lên tới 750 triệu đồng.

Một số cửa hàng báo giá Vespa 946 Horse 2026 ở mức 610 - 750 triệu đồng

Ảnh: Motoplex

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên hầu hết những chiếc Vespa 946 Horse 2026 trong lô xe đầu tiên về Việt Nam đã có chủ, nhà phân phối của hãng xe Ý tại Việt Nam dự kiến sẽ nhập khẩu thêm nhưng không cho biết số lượng cụ thể.

So với các phiên bản trước đây, Vespa 946 Horse mang nhiều điểm đặc biệt khi khoác lên mình dàn áo màu nâu ánh kim. Xe sử dụng da và các tiết màu vàng để trang trí. Chất liệu da xuất hiện trên tay nắm với đường chỉ khâu hình thoi chạy dọc. Yên bọc da kết hợp với chỉ khâu màu vàng tạo nét đặc trưng riêng. Kẹp phanh mạ màu vàng đồng tăng tính nhận diện.

Vespa 946 Horse trang bị động cơ dung tích 150cc, có công suất 12,7 mã lực và mô-men xoắn cực đại 12,8 Nm

Ảnh: Piaggio

Vespa 946 Horse được trang bị động cơ dung tích 150cc, sản sinh công suất 12,7 mã lực và mô-men xoắn cực đại 12,8 Nm. Phiên bản này còn được trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số, hệ thống đèn chiếu sáng dạng LED, hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) hai kênh và kiểm soát lực kéo (ASR).

Xe tay ga Honda sản xuất tại Trung Quốc, kiểu dáng giống Vespa

Khám phá thêm chủ đề

xe tay ga Vespa 946 Giá Vespa 946 Horse Vespa 946 Horse về Việt Nam Mua Vespa 946 Horse Xe Vespa
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
