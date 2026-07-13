Thị trường xe bán tải qua sử dụng hồi phục, thoát cảnh bị ép giá?

Thời điểm đầu quý 2/2026, thị trường xe bán tải biến động mạnh khi xuất hiện thông tin nhiều mẫu xe có thể bị xếp vào nhóm ô tô tải thông dụng và hạn chế lưu thông. Nguồn gốc của thông tin này đến từ các quy định mới của QCVN 41:2024/BGTVT, trong đó có nhiều mẫu xe bán tải xếp vào nhóm ô tô tải pickup, lưu thông theo quy định của xe tải.

Điều này khiến không ít chủ xe lo lắng, các showroom xe cũ gặp khó vì "ôm" dòng xe này. Trong khi đó, không ít người có ý định mua xe cũng dè dặt hơn. Tâm lý thận trọng lan rộng khiến thanh khoản xe bán tải giảm rõ rệt, thời gian lưu kho kéo dài và giá thu mua bị đẩy xuống mức thấp nhất trong những năm trở lại đây.

Xe bán tải xếp từng bị nhóm xe tải hạn chế lưu thông, nhiều doanh nghiệp đau đầu ẢNH: CHÍ TÂM

Từ ngày 1.7.2026, theo điều 11, Nghị định 241/2026/NĐ-CP, xe ô tô tải pickup cabin kép và xe ô tô tải Van có khối lượng toàn bộ không lớn hơn 3.500 kg được tổ chức giao thông như đối với ô tô con. Thay đổi này không chỉ giải tỏa lo lắng của người dùng mà còn tác động rõ rệt đến mặt bằng giá xe bán tải trên thị trường ô tô đã qua sử dụng.

Xe bán tải cũ từng bị ép giá

Theo anh Trọng Thạch Nguyên Vũ (showroom Vương Trọng Auto) ở Đồng Nai, kể từ khi xuất hiện thông tin nhiều mẫu xe bán tải có thể bị xếp vào nhóm ô tô tải thông dụng và bị hạn chế lưu thông, nhu cầu đối với dòng xe này trên thị trường ô tô đã qua sử dụng bị ảnh hưởng rõ rệt.

Trong giai đoạn đó, phần lớn khách hàng tìm mua bán tải là những người thực sự có nhu cầu phục vụ công việc, chở hàng... Trong khi đó, nhóm khách mua xe để phục vụ gia đình, đi lại hằng ngày như xe con giảm mạnh do lo ngại bất tiện trong quá trình lưu thông.

Tính thanh khoản của xe bán tải giảm mạnh trong 2 - 3 tháng vừa qua ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Không chỉ khách hàng thận trọng, các showroom cũng dè dặt hơn khi thu mua xe bán tải cũ. Nguyên nhân đến từ giá trị thu và bán lại khó xác định, nguy cơ xe tồn kho thời gian dài, ảnh hưởng đến bài toán kinh doanh, dòng tiền và phát sinh nhiều chi phí, rủi ro.

Trao đổi với PV Thanh Niên, anh N.X.Q chuyên kinh doanh ô tô cũ tại phường Đông Hòa, TP.HCM cho biết: "Trước khi xuất hiện những lo ngại về việc lưu thông, một chiếc Ford Ranger XLS đời 2015 từng được bán với giá khoảng 370 triệu đồng. Tuy nhiên, khi tâm lý thị trường đi xuống, showroom tôi chỉ dám thu mua một chiếc Ranger XLS cùng đời, tình trạng tương đương với giá khoảng 275 triệu đồng".

Trường hợp của anh Bùi Công Huy, chủ chiếc Mitsubishi Triton GLX đời 2024, cũng cho thấy rõ mức độ tác động của tâm lý thị trường. Trước khi xuất hiện những thông tin về xe bán tải bị xem như xe tải, chiếc Triton của anh Huy có giá thị trường khoảng 540 - 550 triệu đồng. Tuy nhiên, khi nhiều mẫu xe bán tải đứng trước nguy cơ bị hạn chế lưu thông như xe tải, phần lớn thương lái chỉ trả giá thu mua lại khoảng 400 - 420 triệu đồng cho chiếc xe của anh Huy, thấp hơn 120 - 150 triệu đồng so với trước đó.

"Mức giá quá thấp so với giá trị chiếc xe nên tôi quyết định không bán. Thời gian đó, tôi chủ yếu sử dụng xe để phục vụ công việc và đi lại ở khu vực ngoại thành, đi tỉnh", anh Huy nói thêm.

Toyota Hilux hạ nhiệt, Ford Ranger vẫn giữ ngôi vương doanh số quý 1/2026

Giá xe bán tải cũ "leo thang" sau 1.7.2026

Sau khi quy định mới có hiệu lực, thị trường xe bán tải đã qua sử dụng bắt đầu thay đổi. Tâm lý người mua thoải mái hơn, trong khi các đơn vị kinh doanh cũng mạnh dạn thu mua xe trở lại.

Theo anh Vũ, từ đầu tháng 7.2026, khách hàng cởi mở và tự tin hơn khi tìm mua xe bán tải cũ. Thời gian cân nhắc ngắn hơn, quyết định xuống tiền cũng dễ dàng hơn so với giai đoạn trước.

Biến động giá của Ford Ranger XLS đời 2023 phản ánh rõ sự thay đổi của thị trường. Vào tháng 4.2026, mẫu xe này chỉ được thương lái thu mua với giá khoảng 400 - 430 triệu đồng. Đến nay, mức giá đã tăng lên khoảng 480 - 500 triệu đồng, tùy theo tình trạng từng xe.

Khách hàng dần cởi mở tâm lý, nhẹ nhõm tìm mua xe bán tải từ ngày 1.7.2026 ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Chiếc Mitsubishi Triton GLX đời 2024 của anh Huy cũng được thương lái trả khoảng 470 - 490 triệu đồng, cao hơn khoảng 70 - 80 triệu đồng so với trước đó. Dù vậy, giá trị vẫn chưa trở lại mức từng ghi nhận trước đây.

"Tôi quyết định tiếp tục sử dụng vì xe bán tải vẫn phù hợp với công việc và nhu cầu của gia đình. Khi nút thắt về lưu thông được tháo gỡ, tôi cũng yên tâm hơn trong quá trình đi lại", anh Huy chia sẻ.

Diễn biến này cho thấy chính sách mới không lập tức đẩy giá toàn bộ xe bán tải cũ tăng mạnh, nhưng đã giúp thị trường thoát khỏi giai đoạn giảm sâu do tâm lý hoang mang. Người bán không còn chịu áp lực phải hạ giá, trong khi showroom cũng bớt lo xe tồn kho kéo dài.

Người mua chấp nhận giá cao hơn để đổi lấy sự yên tâm

Anh Ngô Thanh Tình ngụ TP.HCM cho biết, từ đầu năm 2026, vợ chồng anh đã lên kế hoạch mua một chiếc Toyota Hilux để phục vụ đi lại hằng ngày, đồng thời sử dụng cho những chuyến cắm trại, dã ngoại của gia đình.

Gỡ bỏ nút thắt lưu thông, thị trường xe bán tải có thể khởi sắc trong thời gian tới ẢNH: CHÍ TÂM

Đến tháng 5.2026, giá nhiều mẫu xe bán tải cũ giảm đáng kể, mở ra cơ hội mua xe với chi phí thấp hơn. Tuy nhiên, lo ngại về khả năng lưu thông trong đô thị, sự thuận tiện khi sử dụng và giá trị bán lại khiến gia đình anh vẫn băn khoăn, cân nhắc.

"Sau khi quy định mới được áp dụng, tôi thấy mặt bằng giá xe bán tải cũ đã tăng trở lại, phổ biến từ vài chục triệu đồng, thậm chí có trường hợp tăng cả trăm triệu đồng. Dù không còn cơ hội mua xe ở vùng giá thấp nhưng tâm lý sử dụng lâu dài vẫn nhẹ nhõm hơn", anh Tình nói thêm.

Thực tế cho thấy giá thấp chưa chắc đủ sức thuyết phục người mua nếu vẫn tồn tại rủi ro về chính sách và rào cản khi lưu thông. Ngược lại, khi vướng mắc được tháo gỡ, khách hàng sẵn sàng chấp nhận mức giá cao hơn để đổi lấy sự an tâm.

Dù vậy, giá xe bán tải cũ khó tăng đồng loạt. Mức phục hồi còn phụ thuộc vào thương hiệu, phiên bản, đời xe, số công-tơ-mét (ODO), lịch sử bảo dưỡng và tình trạng thực tế của từng xe.

Thay đổi chính sách đã giúp thị trường xe bán tải cũ lấy lại thanh khoản và thoát khỏi giai đoạn bị ép giá sâu. Tuy nhiên, giá hiện nay chủ yếu mới phục hồi so với vùng thấp điểm, chưa đồng nghĩa mọi mẫu xe đều trở lại mức giá trước khi thị trường biến động.