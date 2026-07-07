Mua xe cũ sang tay thế nào để tránh bị lừa?

Tìm mua ô tô cũ, đa số người dùng thường lo ngại rủi ro mua trúng xe tai nạn, ngập nước, đang thế chấp ngân hàng hoặc sử dụng giấy tờ giả... Tuy nhiên, vụ việc liên quan đến chiếc Mercedes E400 đang xôn xao gần đây cho thấy một nguy cơ khác đang xuất hiện ngày càng tinh vi hơn, đó là xe thật, chủ thật nhưng giao dịch không thật.

Thực tế, đây không phải thủ đoạn mới. Trước đó, hình thức lừa đảo tương tự từng xuất hiện trong các giao dịch mua bán xe máy cũ trên các diễn đàn, nền tảng môi giới trực tuyến. Tuy nhiên, khi liên quan tới các giao dịch ô tô có giá hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỉ đồng, cái giá phải trả rất lớn.

Xe thật nhưng giao dịch không thật

Theo thông tin được chia sẻ, người mua chiếc Mercedes E400 đã trực tiếp đến xem xe, gặp chủ sở hữu và kiểm tra tình trạng phương tiện trước khi quyết định xuống tiền. Mọi thứ dường như đều minh bạch bởi chiếc xe tồn tại thật, người bán cũng là người thật.

Xe thật, gặp chủ xe thật nhưng người mua vẫn mất tiền cay đắng ẢNH: NVCC

Tuy nhiên, sau khi giao dịch hoàn tất, người mua mới phát hiện số tiền 245 triệu đồng đã được chuyển vào tài khoản do một đối tượng trung gian cung cấp, thay vì chuyển trực tiếp cho chủ xe. Kết quả, người mua mất tiền trong khi chủ xe không nhận được khoản thanh toán nào...

Bản chất của vụ việc nằm ở chỗ đối tượng lừa đảo không hề sở hữu chiếc xe. Thay vào đó, chúng tìm một chiếc xe đang được rao bán thật trên thị trường, sau đó tiếp cận cả người bán lẫn người mua - cụ thể trong trường hợp này là chiếc Mercedes E400 của chị B.T.T (chủ xe - người bán) và anh M (người mua).

Với chủ xe, kẻ gian đóng giả người có nhu cầu mua xe và thông báo sẽ nhờ người thân hoặc bạn bè đến xem xe. Trong khi đó, với người mua, đối tượng lại tự nhận mình là chủ sở hữu chiếc xe và đưa ra mức giá hấp dẫn hơn mặt bằng chung nhằm thu hút sự chú ý.

Khi người mua và người bán gặp nhau để xem xe, cả hai đều tin rằng đang làm việc với người quen hoặc người đại diện của bên còn lại. Sau đó, đối tượng lừa đảo tìm cách điều hướng toàn bộ dòng tiền về tài khoản do mình kiểm soát.

Có thể nói, trong những vụ việc như vậy, chiếc xe không phải mục tiêu của kẻ gian. Điều chúng nhắm tới là khoản tiền giao dịch giữa hai bên.

Người mua xe cũ cần lưu ý điều gì?

Trao đổi với PV Thanh Niên, anh Nguyễn Tấn Huy, kinh doanh ô tô cũ tại phường Tân Thuận, TP.HCM cho biết, tìm mua xe qua sử dụng, ai cũng có tâm lý muốn lựa xe có giá thấp hơn thị trường nhưng chất lượng còn tốt, không đâm đụng, ngập nước và lịch sử rõ ràng. Với những mẫu xe sang cũ như BMW, Audi, Mercedes-Benz... rao giá thấp hơn mặt bằng chung sẽ dễ "lọt mắt xanh" người mua.

Thực hiện giao dịch mua xe cũ, người mua cần phải xác minh danh tính của người bán chính xác trước khi chuyển tiền ẢNH: CHÍ TÂM

Tuy nhiên, giá bán hấp dẫn cũng là chiêu thức thường được các đối tượng lừa đảo sử dụng để tạo áp lực tâm lý, khiến người mua muốn chốt giao dịch nhanh trước khi mất vào tay người khác.

Bên cạnh đó, nhiều người chỉ tập trung kiểm tra tình trạng xe mà quên xác minh danh tính của người bán. Trong các giao dịch giá trị lớn, việc đối chiếu giấy đăng ký xe, căn cước công dân và thông tin tài khoản nhận tiền là bước rất quan trọng.

Nguyên tắc an toàn được nhiều chuyên gia khuyến cáo là chỉ chuyển tiền cho đúng chủ sở hữu phương tiện hoặc người được ủy quyền hợp pháp bằng văn bản. Nếu tài khoản nhận tiền không trùng với người đứng tên xe, người mua cần dừng giao dịch để kiểm tra lại toàn bộ thông tin liên quan.

Ngoài ra, việc ký kết hợp đồng mua bán, giấy nhận tiền hoặc thực hiện giao dịch tại các phòng công chứng, showroom uy tín cũng giúp hạn chế đáng kể rủi ro phát sinh.

Vụ việc liên quan đến chiếc Mercedes E400 cho thấy thủ đoạn lừa đảo trong mua bán xe cũ ngày càng tinh vi. Xe vẫn là thật, chủ xe cũng là người thật, nhưng chỉ một bước xác minh bị bỏ qua có thể khiến người mua mất hàng trăm triệu đồng. Đây cũng là lời cảnh tỉnh đối với những người đang tìm mua ô tô cũ thông qua mạng xã hội hoặc các nền tảng giao dịch trực tuyến hiện nay.