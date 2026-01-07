Mua ô tô cũ: Bỏ qua xe bị trầy xước bên ngoài là sai lầm?

Mua ô tô cũ là phương án tiết kiệm chi phí hiệu quả, được nhiều người tiêu dùng Việt Nam lựa chọn. Dù vậy, phần lớn khách hàng vẫn giữ tâm lý ưu tiên những mẫu xe có lớp sơn hoàn hảo, không vết trầy xước. Thực tế tại các đô thị lớn như TP.HCM hay Hà Nội, việc giữ ngoại hình xe "không tì vết" sau vài năm sử dụng là điều rất khó thực hiện do mật độ phương tiện dày đặc và không gian di chuyển, đỗ xe chật hẹp.

Nhiều người chú trọng ngoại hình, lớp sơn phải đẹp khi mua ô tô cũ ẢNH: TN

Chính vì vậy, ô tô đã qua sử dụng xuất hiện các vết trầy xước ở vị trí cản trước, cản sau hay hông xe là điều bình thường. Ngược lại, những mẫu xe có tuổi đời từ 3 năm trở lên nhưng lớp sơn vẫn bóng loáng lại là dấu hiệu bất thường, cần được kiểm tra kỹ lưỡng hơn.

Trao đổi với PV Thanh Niên, anh Nguyễn Tấn Huy, kinh doanh xe cũ tại phường Tân Thuận, TP.HCM, chia sẻ: "Người mua nên ưu tiên chọn những mẫu xe còn nước sơn nguyên bản dù có trầy xước nhẹ". Theo anh Huy, đối với những người có kinh nghiệm, các vết xước này là minh chứng cho thấy xe chưa từng bị đâm đụng nặng dẫn đến phải gò hàn hay sơn lại toàn bộ thân vỏ.

Nước sơn bên ngoài không phải là yếu tố quan trọng, đánh giá chất lượng của xe cũ ẢNH: C.T

"Lớp sơn mới có thể được dùng để che giấu các vết gỉ sét, mục mọt hoặc các mối hàn sau tai nạn. Xe còn sơn zin (sơn nguyên bản) luôn được đánh giá cao hơn so với xe đã sơn lại toàn bộ, dù ngoại hình có thể không bắt mắt bằng", anh Huy nói thêm.

Thay vì quá chú trọng vào lớp sơn, người mua xe cũ cần tập trung vào những hạng mục kỹ thuật cốt lõi, ảnh hưởng đến khả năng vận hành và an toàn. Có ba nhóm lỗi quan trọng cần tránh khi mua ô tô đã qua sử dụng bao gồm biến dạng khung gầm; thủy kích, ngập nước và động cơ đã qua đại tu.

Theo đó, nếu khung gầm và thân bị biến dạng do tai nạn nặng, xe sẽ mất độ ổn định khi vận hành, đặc biệt ở tốc độ cao. Trong khi đó, xe từng bị ngập nước thường dẫn đến hư hỏng hệ thống điện, hộp điều khiển trung tâm (ECU). Đây là những lỗi rất khó khắc phục triệt để và thường phát sinh sự cố trong quá trình sử dụng.

Người mua xe cũ cần so sánh số công-tơ-mét với độ khấu hao các chi tiết nội, ngoại thất ẢNH: C.T

Đồng quan điểm, anh Nguyễn Duy Thắng, kinh doanh xe cũ tại phường Dĩ An (TP.HCM), nhận định, việc sơn lại một vài vết trầy xước ngoại thất chỉ tốn vài triệu đồng và không ảnh hưởng đến kết cấu xe. Tuy nhiên, chi phí để sửa chữa một khối động cơ xuống cấp hoặc hệ thống điện chập chờn có thể lên tới hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu đồng.

Bên cạnh yếu tố kỹ thuật, người mua có thể đối chiếu mức độ hao mòn của lốp, vô-lăng, bàn đạp phanh và chân ga với số km hiển thị trên đồng hồ công-tơ-mét (ODO). Trường hợp các chi tiết nội thất và lốp xe đã mòn nhưng lớp sơn còn mới, nhiều khả năng xe đã được tân trang nhằm qua mặt người mua thiếu kinh nghiệm.

Nhìn chung, trong quá trình thẩm định ô tô cũ, chất lượng khung gầm, động cơ và hộp số quan trọng hơn rất nhiều so với lớp sơn bên ngoài. Một mẫu xe có vài vết trầy xước nhưng máy móc nguyên bản, lịch sử bảo dưỡng rõ ràng luôn là lựa chọn đáng cân nhắc hơn về mặt kinh tế và an toàn.

Khách hàng nên thực hiện kiểm tra xe tại các trung tâm kỹ thuật uy tín để có đánh giá tổng thể thay vì chỉ tập trung vào vẻ bề ngoài. Việc hiểu rõ sự khác biệt giữa trầy xước do va quẹt nhẹ và hư hỏng do tai nạn sẽ giúp người mua lựa chọn được mẫu xe chất lượng với chi phí hợp lý nhất.