Ô tô cũ giá 'siêu rẻ': Nên mua hay không?

Trên thị trường ô tô cũ hiện nay vẫn có không ít mẫu xe được rao bán với giá rất thấp, chỉ vài chục triệu đồng. Mức giá "rẻ như cho" này khiến nhiều người có nhu cầu sở hữu ô tô nhưng khả năng tài chính hạn hẹp thực sự bị "kích thích".

Mặc dù vậy, câu hỏi đặt ra là liệu những chiếc ô tô "siêu rẻ" và quá cũ có còn đảm bảo được công năng, độ an toàn để sử dụng?

Theo một số chuyên gia có kinh nghiệm, phần lớn ô tô cũ rao bán với giá chỉ vài chục triệu đồng là những xe đã vận hành quá lâu hoặc từng gặp vấn đề trong quá trình sử dụng. Do đó, tình trạng chung thường xuống cấp toàn diện, từ hệ thống động cơ đến các chi tiết điện, điện tử. Điều này dẫn đến thực tế xe chỉ hoạt động ổn trong thời gian ngắn, sau đó có thể phát sinh liên tục các lỗi vặt mà người mua khó lường trước.

Trên các diễn đàn, sàn thương mại điện tử hiện nay vẫn có nhiều ô tô cũ rao bán với giá chỉ vài chục triệu đồng ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Không chỉ vậy, các mẫu xe giá thấp thường mang theo lịch sử sử dụng không minh bạch. Một số xe từng bị ngập nước, va chạm nặng, phục hồi nhiều hạng mục nhưng được thợ làm lại phần vỏ để che đi những dấu vết cũ. Tình trạng này tạo ra rủi ro đặc biệt lớn, bởi hệ thống điện, phanh hoặc thậm chí túi khí có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Trong nhiều trường hợp, xe "siêu rẻ" có thể vận hành ổn khi chạy thử vài phút, nhưng xuống cấp nhanh chóng sau vài trăm kilomet, khiến chủ xe mới rơi vào tình huống "mất tiền oan".

Ngoài ra, một vấn đề đáng lo khác là chi phí bảo dưỡng, thay thế linh kiện. Không ít người nhìn vào giá mua rẻ mà quên rằng một chiếc xe đời quá sâu, đồng nghĩa các bộ phận như máy phát, máy lạnh, cao su chân máy, hệ thống treo, hộp số… đều đã hết tuổi thọ và có nguy cơ phải thay thế trong thời gian ngắn. Nhiều chủ xe chia sẻ rằng chỉ vài tháng sau khi mua xe giá rẻ, họ đã phải chi thêm 20 - 40 triệu đồng cho các hạng mục đại tu, thậm chí có trường hợp chi phí sửa chữa vượt quá giá trị xe. Điều này khiến tổng số tiền bỏ ra cuối cùng cao hơn rất nhiều so với mua một chiếc xe cũ chất lượng ổn định, giá cao hơn ngay từ đầu.

Ô tô cũ giá quá rẻ thường là xe có thâm niên, thường "xuống cấp" rất nhanh ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Thậm chí, việc xe hỏng vặt liên tục còn ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn khi di chuyển. Tình trạng mất lái, phanh kém, động cơ đột ngột tắt giữa đường hay hộp số trượt số không phải là hiếm gặp ở những chiếc xe đã quá tuổi. Trên cao tốc hoặc khi di chuyển đường dài, những lỗi như vậy có thể gây hậu quả nghiêm trọng. Không khó để bắt gặp các trường hợp xe chết máy giữa đường, chảy dầu, chập điện, cháy khoang động cơ… chỉ vài tuần sau khi chủ mới nhận xe. Đây đều là rủi ro thường thấy ở các dòng xe giá thấp nhưng ít được người mua cân nhắc đầy đủ.

Ngoài yếu tố kỹ thuật, giá trị bán lại của xe "siêu rẻ" cũng rất thấp. Phần lớn những mẫu đời sâu, đã xuống cấp nặng thường không còn giữ giá. Khi người mua muốn sang nhượng lại, họ buộc phải chấp nhận mức giá thấp hơn nhiều, đôi khi còn bị ép giá. Điều này khiến khoản đầu tư ban đầu trở thành gánh nặng, đặc biệt với những người mua xe lần đầu, kỳ vọng chi phí hợp lý nhưng lại không có kinh nghiệm đánh giá xe cũ.

Các chuyên gia khuyến cáo, người dùng nên cẩn trọng, cân nhắc kỹ trước khi xuống tiền mua ô tô giá "siêu rẻ" ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Chia sẻ với PV Thanh Niên, ông Trọng Thạch Nguyên Vũ - một người có thâm niên trong thị trường ô tô cũ tại Việt Nam cho biết, không phải ai cũng nhận ra một chiếc xe rẻ không đồng nghĩa với một chiếc xe tiết kiệm. Chi phí bảo hiểm cao hơn, tiêu hao nhiên liệu lớn hơn và những khoản phát sinh liên tục khiến trải nghiệm sử dụng kém xa kỳ vọng. Trong khi đó, tâm lý "mua tạm", "xài vài năm" dễ khiến người mua chấp nhận rủi ro, nhưng khi sự cố xảy ra, thiệt hại cả về tài chính lẫn an toàn cá nhân thường lớn hơn nhiều so với giá mua ban đầu. Lúc đó, người mua mới thực sự "thấm đòn".

Vì vậy theo ông Vũ, những chiếc ô tô cũ thuộc dạng "siêu rẻ" chỉ thực sự phù hợp với một vài nhóm đối tượng khách hàng. Ví dụ những người cần mua xe tạm để tập lái; người đam mê nhất định với các dòng xe cũ, có tính sưu tầm hay nhóm người "chơi xe", có am hiểu về dòng xe mình đang muốn mua và sẵn sàng chấp nhận mọi chi phí phát sinh khi đã quyết định "xuống tiền" mua xe.