Tài xế chuyển làn ẩu suýt gây tai nạn trên cao tốc

Ngày 1.12, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 7, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết đã mời làm việc và xử lý vi phạm đối với tài xế có hành vi chuyển làn thiếu quan sát trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận - Cần Thơ.

Xe khách chuyển làn ẩu, ép sát đầu ô tô đi phía sau ẢNH: CẮT TỪ VIDEO

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ ngày 29.11, tài xế Tr.X.Đ. điều khiển xe khách BS 69B - 007.XX lưu thông hướng Cần Thơ - Mỹ Thuận. Khi đến Km 107+455 (đoạn qua tỉnh Đồng Tháp), trong lúc chuẩn bị rời khỏi cao tốc, tài xế đã không quan sát biển báo chỉ dẫn và không tuân thủ quy tắc giao thông trên đường cao tốc.

Tài xế xe khách bị CSGT mời làm việc ẢNH: C.T.V.

Cụ thể, ông Đ. bất ngờ chuyển làn, cắt qua vạch liền và tạt đầu xe khác để tranh giành làn ra khỏi cao tốc. Tình huống này buộc một ô tô đang chạy phía sau phải phanh gấp, bị ép sát vào lề, suýt dẫn đến tai nạn nghiêm trọng.

Đội CSGT đường bộ số 7 đánh giá đây là hành vi cực kỳ nguy hiểm, vi phạm nghiêm trọng quy định lưu thông trên cao tốc. Việc chuyển làn đột ngột và tạt đầu xe không chỉ đe dọa an toàn của chính tài xế mà còn gây nguy hiểm cho các phương tiện xung quanh.

Căn cứ quy định pháp luật, tài xế Tr. X. Đ. bị xử phạt vi phạm hành chính từ 4 - 6 triệu đồng, đồng thời bị trừ 2 điểm trên Giấy phép lái xe.