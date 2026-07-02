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Xe Xe - Giao thông

Xe sang Mercedes chuyển làn ẩu, bị đâm xoay ngang trên cao tốc

Nguyễn Duy
Nguyễn Duy
Di chuyển với tốc độ lên đến gần 100 km/giờ nhưng tài xế xe sang Mercedes-Benz vẫn điều khiển xe chuyển làn ẩu, dẫn đến va chạm liên hoàn trên cao tốc.

Tình huống giao thông nguy hiểm xảy ra vào khoảng 8 giờ 34 phút ngày 29.6.2026 trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, đoạn qua địa bàn xã Việt Yên, tỉnh Hưng Yên.

Xe sang Mercedes chuyển làn vượt ẩu, bị đâm xoay ngang trên cao tốc

Theo hình ảnh trích xuất từ camera hành trình gắn trên ô tô con cùng lưu thông, thời điểm nói trên, xe này đang di chuyển trên làn sát dải phân cách cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, hướng từ Hải Phòng về Hà Nội. Khi vừa qua khu vực giao cắt với quốc lộ 39A, từ phía sau xuất hiện một ô tô con khác màu trắng, hiệu Mercedes-Benz đang di chuyển ở làn giữa bất ngờ vượt lên.

Đáng nói, dù không đủ điều kiện an toàn, tài xế lái xe sang Mercedes-Benz nói trên vẫn cố đánh lái cho xe lách sang trái, tạt đầu xe gắn camera hành trình để chuyển làn. Thậm chí không bật cả đèn báo rẽ.

Tình huống lái quá ẩu dẫn đến va chạm giữa hai xe. Chiếc Mercedes-Benz sau đó bị mất lái lao sang làn giữa, tiếp tục bị xe tải cùng chiều tông xoay ngang trên cao tốc. May mắn, vụ việc không dẫn đến thương vong.

Vượt xe thế nào cho đúng?

Về nguyên tắc, khi vượt xe, các xe phải vượt về bên trái (chỉ một số trường hợp mới được vượt về bên phải) và phải đảm bảo các điều kiện:

- Xe xin vượt phải có báo hiệu bằng đèn hoặc còi; trong đô thị và khu đông dân cư từ 22 giờ đến 5 giờ chỉ được báo hiệu xin vượt bằng đèn.

- Xe xin vượt chỉ được vượt khi không có chướng ngại vật phía trước, không có xe chạy ngược chiều trong đoạn đường định vượt, xe chạy trước không có tín hiệu vượt xe khác và đã tránh về bên phải.

- Khi có xe xin vượt, nếu đủ điều kiện an toàn, người điều khiển phương tiện phía trước phải giảm tốc độ, đi sát về bên phải của phần đường xe chạy cho đến khi xe sau đã vượt qua, không được gây trở ngại đối với xe xin vượt.

Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định:

- Phạt tiền 4 - 6 triệu đồng đối với người điều khiển xe thực hiện hành vi vượt xe trong những trường hợp không được vượt, vượt xe tại đoạn đường có biển báo hiệu có nội dung cấm vượt (đối với loại phương tiện đang điều khiển); không có tín hiệu trước khi vượt hoặc có tín hiệu vượt xe nhưng không sử dụng trong suốt quá trình vượt xe; vượt bên phải xe khác trong trường hợp không được phép (điểm a, khoản 5, điều 6). Ngoài ra, người vi phạm còn bị trừ 2 điểm Giấy phép lái xe.

- Trường hợp thực hiện các hành vi vi phạm nói trên dẫn đến tai nạn giao thông, tài xế bị phạt tiền 20 - 22 triệu đồng, trừ 10 điểm Giấy phép lái xe (điểm b, khoản 10, điều 6).


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