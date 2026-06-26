Lái xe đầu kéo lạng lách chèn đường xe khác, tài xế bị phạt gần 50 triệu

Tình huống giao thông nguy hiểm được xác định xảy ra vào ngày 23.6.2026, trên cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, đoạn qua địa bàn phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh.

Theo hình ảnh được một người ngồi trên ô tô lưu thông phía sau ghi lại, thời điểm diễn ra vụ việc, ô tô này đang di chuyển trên cao tốc Hà Nội - Bắc Giang. Khi đến khu vực gần công viên Hoàng Hoa Thám, xe này bị một xe đầu kéo mang biển kiểm soát 98H-048.xx, kéo theo sơ mi rơ moóc biển số 98RM-036.xx lưu thông cùng chiều liên tục lạng lách đánh võng chèn đường.

Xe đầu kéo lạng lách đánh võng chèn đường xe khác, phạt tài xế gần 50 triệu

Không rõ trước đó có các tài xế có mâu thuẫn hay không, nhưng hành vi cố tình lái ô tô lạng lách đánh võng, chèn đường các xe khác của người điều khiển xe đầu kéo là hành vi nguy hiểm, khiến nhiều người không khỏi bức xúc.

Theo thông tin từ Cục CSGT, sau khi tiếp nhận phản ánh từ người dân, đơn vị này đã chỉ đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh và Đội CSGT đường bộ số 4 tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc. Qua đó xác định anh Đ.V.D (sinh năm 1986, thường trú tại thôn Tân Văn 2, xã Tân Dĩnh, tỉnh Bắc Ninh) là người điều khiển xe ô tô đầu kéo biển số 98H-048.xx kéo theo sơ mi rơ moóc biển số 98RM-036.xx.

Ngày 24.6.2026, tài xế này đã đến cơ quan công an làm việc. Tại buổi làm việc, anh D. thừa nhận hành vi vi phạm theo nội dung phản ánh và chấp hành việc xử lý theo quy định của pháp luật. Căn cứ kết quả xác minh, Đội CSGT đường bộ số 4 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với người này về hành vi điều khiển xe đánh võng trên đường bộ.

Cơ quan chức năng khuyến cáo, người điều khiển phương tiện cần chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông. Mọi hành vi lạng lách, đánh võng, gây mất an toàn cho người tham gia giao thông đều sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định. Người dân khi phát hiện các trường hợp vi phạm có thể ghi nhận hình ảnh, video và cung cấp cho cơ quan chức năng để kịp thời xác minh, xử lý.

Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định: Phạt tiền 40 - 50 triệu đồng đối với người điều khiển xe thực hiện hành vi điều khiển xe lạng lách, đánh võng trên đường bộ; chạy quá tốc độ đuổi nhau trên đường bộ (khoản 12, điều 6). Đồng thời tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe 10 - 12 tháng; tịch thu phương tiện nếu tái phạm. Trường hợp thực hiện hành vi vi phạm gây tai nạn, tài xế bị phạt tiền 50 - 70 triệu đồng, tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe 22 - 24 tháng.



