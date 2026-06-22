Tình huống giao thông gây bức xúc xảy ra vào khoảng 11 giờ 13 phút ngày 13.6.2026 tại giao lộ Lê Văn Thịnh - Bình Than, đoạn qua địa bàn xã Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh.

Theo hình ảnh trích xuất từ camera hành trình gắn trên một ô tô cùng lưu thông, thời điểm nói trên, một ô tô con màu xám hiệu VinFast VF 3 lưu thông trên đường Lê Văn Thịnh (DT 280), hướng từ chợ Núi về Tử Nê. Khi đến ngã tư giao với đường Bình Than (quốc lộ 17), bất chấp đèn tín hiệu đã chuyển đỏ, tài xế vẫn "chạy ráng", cố tình tăng ga cho xe băng qua giao lộ.

Tính huống lái xe liều lĩnh, xem thường luật suýt xảy ra va chạm nếu các xe khác không giảm tốc để tránh.

Lái ô tô vượt đèn đỏ, nữ tài xế bị phạt gần 20 triệu đồng - Video: Cục CSGT

Theo thông tin từ Fanpage chính thức của Cục CSGT, sau khi tiếp nhận phản ánh từ người dân, Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh đã nhanh chóng vào cuộc làm rõ vụ việc. Theo thông tin từ Đội CSGT đường bộ số 2, tài xế điều khiển ô tô VinFast VF 3 vi phạm là chị N.T.H (sinh năm 1994, trú xã Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh). Ngày 19.6.2026, chị H đã đến làm việc với cơ quan công an. Tại buổi làm việc, nữ tài xế này đã thừa nhận hành vi vi phạm và chấp hành việc xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng khuyến cáo, hành vi không chấp hành tín hiệu đèn giao thông là nguyên nhân tiềm ẩn gây ra các vụ tai nạn nghiêm trọng. Mọi hành vi vi phạm đều có thể bị phát hiện, xử lý thông qua hệ thống giám sát, thiết bị ghi hình và phản ánh của người dân. Vì vậy, các tài xế điều khiển xe tham gia giao thông cần tuân thủ luật, đảm bảo an toàn cho bản thân và người khác.

Lái ô tô vượt đèn đỏ xử phạt ra sao? Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định: Phạt tiền 18 - 20 triệu đồng đối với người điều khiển xe ô tô không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông (điểm b, khoản 9, điều 6). Bên cạnh đó, người vi phạm còn bị trừ 4 điểm Giấy phép lái xe. Trường hợp vi phạm dẫn đến tai nạn giao thông, tài xế bị phạt 20 - 22 triệu đồng (điểm b, khoản 10, điều 6).



