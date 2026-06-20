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Xe Xe - Giao thông

Lái xe bán tải vượt ẩu chạy lấn làn, còn hành hung người khác

Nguyễn Duy
Nguyễn Duy

Thay vì xếp hàng dừng chờ đèn đỏ như các phương tiện khác, tài xế lại bất chấp luật, cố tình lái xe bán tải chạy lấn sang làn đường ngược chiều để vượt lên; thậm chí "hùng hổ" hành hung người khác khi bị chặn đường.

Vụ việc được xác định xảy ra vào gần 16 giờ ngày 18.6.2026 trên đường song hành với cao tốc Nhật Tân - Nội Bài, đoạn qua địa bàn xã Sóc Sơn, TP.Hà Nội.

Lái xe bán tải vượt ẩu chạy lấn làn, còn hành hung người khác. Video: OFFB

Theo hình ảnh trích xuất lại từ camera hành trình gắn trên một ô tô cùng lưu thông, thời điểm nói trên, ô tô này đang xếp hàng dừng chờ đèn đỏ trên đường song hành với cao tốc Nhật Tân - Nội Bài, đoạn nút giao với quốc lộ 2A. Lúc này, từ phía sau xuất hiện một xe bán tải màu trắng hiệu Ford Ranger, mang biển kiểm soát 29K-012.39 đang chạy lấn hẳn sang làn đường ngược hướng để vượt lên.

Đáng nói, khi phát hiện xe máy ở chiều ngược lại, tải xế xe bán tải vẫn không chịu giảm tốc để tránh, suýt dẫn đến va chạm. Thậm chí, một người ngồi trên xe bán tải sau đó còn bước xuống chửi bới, hành hung tài xế xe máy. Tình huống khiến nhiều người chứng kiến không khỏi bức xúc.

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, người điều khiển ô tô đi sai làn đường quy định sẽ bị phạt tiền 4 - 6 triệu đồng. Ngoài ra còn bị trừ 2 điểm trên Giấy phép lái xe.

Trường hợp hành vi gây ra tai nạn giao thông, mức phạt tăng lên 20 - 22 triệu đồng, đồng thời bị trừ 10 điểm Giấy phép lái xe.


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