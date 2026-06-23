Vụ việc được xác định xảy ra vào khoảng 12 giờ 38 phút ngày 18.6.2026 trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đoạn qua địa bàn xã Gia Phú, tỉnh Lào Cai.

Theo hình ảnh trích xuất từ camera hành trình gắn trên một ô tô con cùng lưu thông, thời điểm nói trên, xe này đang di chuyển trên cao tốc Hà Nội - Lào Cai. Khi đến khu vực gần nút giao IC17, tài xế giật mình phát hiện phía trước xuất hiện một ô tô con màu đen, mang biển kiểm soát 20A-607.XX đang chạy ngược chiều.

Kinh hoàng ô tô lại chạy ngược chiều cao tốc, phạt tài xế gần 40 triệu đồng. VIDEO: CỤC CSGT

Đáng nói, không chỉ đi sai luật, tài xế ô tô nói trên còn liều lĩnh lái xe di chuyển với tốc độ khá cao, ngay trên làn đường sát dải phân cách (làn cho phép các xe lưu thông với tốc độ cao). Tình huống suýt dẫn đến tai nạn kinh hoàng kiểu đối đầu nếu tài xế xe gắn camera hành trình không sớm phát hiện và đánh lái sang phải để tránh.

Theo thông tin từ Cục CSGT, không lâu sau khi vụ việc nói trên diễn ra, tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ cao tốc số 1, Phòng 6, Cục CSGT đã xác minh và xác định tài xế điều khiển ô tô chạy ngược chiều trên cao tốc là ông N.T.T (sinh năm 1990, trú tại xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên). Cơ quan chức năng đã mời tài xế đến làm việc và tiến hành xử phạt theo quy định.

Cục CSGT khuyến cáo người dân khi lưu thông trên đường cao tốc cần chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật. Trường hợp đi nhầm đường hoặc quá lối ra phải tiếp tục di chuyển đến nút giao gần nhất để quay đầu theo đúng quy định, tuyệt đối không quay đầu, lùi xe hoặc đi ngược chiều trên cao tốc. Hành vi này đặc biệt nguy hiểm bởi các phương tiện trên cao tốc đều di chuyển với tốc độ cao, chỉ cần một tình huống bất ngờ có thể dẫn đến tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, liên hoàn.

Ô tô đi ngược chiều trên cao tốc bị xử phạt ra sao? Nghị định 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định, phạt tiền 30 - 40 triệu đồng đối với người điều khiển xe đi ngược chiều trên đường cao tốc, lùi xe trên đường cao tốc, trừ các xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định (khoản 11, điều 6). Ngoài ra, người lái xe vi phạm lỗi này cũng bị trừ 10 điểm Giấy phép lái xe.



