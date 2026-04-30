Hà Nội gỡ lệnh cấm ô tô tải pickup chạy trong nội đô giờ cao điểm

Ngày 30.4, Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội Trương Việt Dũng đã ký ban hành Quyết định 52/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 01/QĐ-UBND của UBND TP.Hà Nội quy định về hoạt động của phương tiện giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố.

Nội dung Quyết định 52/QĐ-UBND thể hiện, các loại xe ô tô tải pickup được phép hoạt động 24/24 trong khu vực nội đô, được giới hạn từ phía bên trong đường bao trở vào trung tâm thành phố.

Đường bao này gồm các tuyến, đoạn: Phạm Văn Đồng → Cầu Diễn, Hồ Tùng Mậu (đoạn từ ngã tư Phạm Văn Đồng - Phạm Hùng đến ngã ba Cầu Diễn - Xuân Phương) → Xuân Phương → Đường 70 → đường gom phải đại lộ Thăng Long → nút giao An Khánh → đường gom trái đại lộ Thăng Long → đường Hoàng Tùng (đường Vành đai 3,5) → đường Lê Trọng Tấn (Hà Đông cũ) → Văn Khê → Phúc La.

Tiếp đó là tuyến, đoạn: Cầu Bươu → Phan Trọng Tuệ - Ngọc Hồi (đoạn từ ngã ba Phan Trọng Tuệ đến ngã tư Pháp Vân) → Vành đai 3 (đoạn từ ngã tư Giải Phóng - Pháp Vân đến đường Nguyễn Văn Linh) → Nguyễn Văn Linh → cầu vượt nút giao trung tâm Q.Long Biên (cũ) → đường Lý Sơn → cầu Đông Trù → Trường Sa → Hoàng Sa → Võ Văn Kiệt (đoạn từ ngã tư đường Hoàng Sa đến cầu Thăng Long) → cầu Thăng Long → Phạm Văn Đồng.

Cạnh đó, Hà Nội cũng cho phép xe kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng (xe ô tô chở người đến 29 chỗ không kể chỗ của người lái xe) được phép hoạt động 24/24 trong đường bao nêu trên.

Trước đó, hồi tháng 1 vừa qua, UBND TP.Hà Nội ban hành Quyết định 01/QĐ-UBND về phân luồng và hạn chế phương tiện giao thông trong khung giờ cao điểm. Theo Sở Xây dựng, sau nhiều tháng triển khai quyết định này, tình hình giao thông tại thành phố đã có chuyển biến tích cực, góp phần giảm ùn tắc, cải thiện tốc độ lưu thông.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, một số vướng mắc phát sinh từ thực tiễn đã được các cơ quan chức năng và doanh nghiệp phản ánh, đặc biệt liên quan đến dòng xe pickup.

Việc này đã ảnh hưởng đến tâm lý của người sử dụng xe dẫn đến ảnh hưởng tới các doanh nghiệp sản xuất ô tô đối với các dòng xe này.

Cạnh đó, qua khảo sát thực tế, Sở Xây dựng cho biết ô tô tải pickup có kích thước và khối lượng tương đương ô tô con, nhưng số lượng lại không lớn trong tổng thể phương tiện lưu thông. Do đó, tác động không lớn đến ùn tắc giao thông trên địa bàn Hà Nội trong giờ cao điểm.

Để hạn chế tác động tiêu cực đến phát triển kinh tế - xã hội, liên ngành Sở Xây dựng và Công an TP.Hà Nội đã thống nhất đề xuất UBND thành phố xem xét, điều chỉnh Quyết định 01/QĐ-UBND theo hướng cho phép xe ô tô tải pickup được lưu thông như xe ô tô con trên địa bàn.