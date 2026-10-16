Xe bán tải giảm doanh số, Ford Ranger đòi lại ngôi đầu từ tay Mitsubishi Triton

Bất chấp sức mua trên thị trường ô tô vừa tìm lại nhịp tăng trưởng, một số mẫu mã như Ford Ranger, Mitsubishi Triton… được giảm giá thông qua các chương trình ưu đãi; doanh số xe bán tải lại một lần nữa sụt giảm. Mitsubishi Triton sau khi tạo bất ngờ trong tháng trước đó đã không còn giữ được nhịp tăng trưởng và phải nhường lại vị trí dẫn đầu cuộc đua doanh số cho Ford Ranger.

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Doanh số xe bán tải tiếp tục "lạc nhịp" thị trường ô tô Việt Nam

Từ tháng 7.2026, doanh số xe bán tải luôn đối nghịch với sức mua trên thị trường ô tô Việt Nam. Suốt ba tháng gần đây, mỗi khi sức mua trên thị trường sụt giảm, lượng tiêu thụ xe bán tải lại tăng trưởng và ngược lại, trong tháng 9 vừa qua khi toàn thị trường cho thấy tín hiệu hồi phục, phân khúc xe bán tải lại sụt giảm doanh số.

Doanh số xe bán tải Tháng 1.2026 2678 Tháng 2.2026 1840 Tháng 3.2026 2658 Tháng 4.2026 1840 Tháng 5.2026 1907 Tháng 6.2026 2091 Tháng 7.2026 1887 Tháng 8.2026 2465 Tháng 9.2026 2325

Số liệu được PV Thanh Niên cập nhật mới nhất từ báo cáo bán hàng của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cho thấy, trong tháng 9.2026 khi doanh số VAMA tăng trưởng tới 38%, lượng tiêu thụ xe bán tải lại giảm. Cụ thể, tổng doanh số phân khúc xe bán tải tại Việt Nam (gồm Ford Ranger, Mitsubishi Triton, Toyota Hilux, Isuzu D-Max) đạt 2.325 xe trong tháng 9.2026, giảm 140 xe tương đương 5,7% so với tháng 8.2026, đồng thời ít hơn 206 xe tương đương mức giảm 8,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Điều này một phần đến từ sự tăng trưởng không đồng đều giữa các mẫu mã trong phân khúc xe bán tải tại Việt Nam trong tháng 9 vừa qua. Trong khi, Ford Ranger, Isuzu D-Max tìm lại nhịp tăng trưởng, các mẫu mã còn lại như Mitsubishi Triton, Toyota Hilux lại bất ngờ lao dốc.

Doanh số phân khúc xe bán tải tại Việt Nam (gồm Ford Ranger, Mitsubishi Triton, Toyota Hilux, Isuzu D-Max) đạt 2.325 xe trong tháng 9.2026, giảm 140 xe tương đương 5,7% so với tháng 8.2026 Ảnh: BÁ HÙNG

Bên cạnh đó, tình hình kinh tế khó khăn, giá xăng dầu liên tục "leo thang" trong khi thị trường ô tô ngày càng cạnh tranh, nhiều lựa chọn… cũng khiến khách hàng mua xe dè dặt với những dòng xe vốn có chi phí sử dụng cao như xe bán tải.

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Ford Ranger đòi lại ngôi đầu từ tay Mitsubishi Triton

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trong cuộc đua doanh số ở phân khúc xe bán tải trong tháng 9 vừa qua là sự chững lại của Mitsubishi Triton và Toyota Hilux. Từng vượt mặt Ford Ranger trong tháng 8.2026 đồng thời đạt doanh số hơn 1.400 xe bán ra nhưng bước sang tháng 9.2026, mẫu xe bán tải của Mitsubishi lại không thể duy trì được phong độ tăng trưởng doanh số.

Theo số liệu bán hàng được VAMA công bố, chỉ có 698 xe Mitsubishi Triton bán ra trong tháng 9 vừa qua, giảm tới 447 xe so với tháng trước đó. Kết quả này khiến Mitsubishi Triton phải nhường lại vị trí dẫn đầu cho Ford Ranger. Mẫu xe bán tải thương hiệu Mỹ bán ra 1.147 xe, tăng 418 xe so với tháng 8.2026. Khép lại 9 tháng đã qua của năm 2026, Ford Ranger với 9.835 xe bán ra đang tạo ra cách biệt doanh số hơn 3.300 xe so với Mitsubishi Triton.

Doanh số xe bán tải tại Việt Nam tháng 9.2026 Nguồn: VAMA

Tương tự Mitsubishi Triton, Toyota Hilux cũng sụt giảm doanh số bán với 426 xe đến tay khách hàng trong tháng 9.2026, giảm 136 xe so với tháng trước đó. Riêng Isuzu D-Max dù bán ít nhất phân khúc nhưng đang cho thấy tín hiệu tích cực với 54 xe bán ra, tăng 25 xe so với tháng trước đó.

Cộng dồn 9 tháng đã qua của năm 2026, tổng doanh số xe bán tải tại Việt Nam đạt 19.554 xe, tăng 1.272 xe, tương đương gần 6,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Diễn biến những tháng gần đây cho thấy thị trường xe bán tải động cơ đốt trong dù vẫn tăng trưởng nhưng đang dần chậm lại. Trong thời gian tới, phân khúc xe bán tải được dự báo sẽ rất cạnh tranh và có nhiều thay đổi khi VinFast bắt đầu nhập cuộc với việc phân phối mẫu bán tải điện mở rộng phạm vi hoạt động VinFast VF Wild. Hiện tại, hãng xe điện Việt Nam đang nhận đơn đặt hàng mẫu xe này và bước đầu cho thấy kết quả khá tích cực.