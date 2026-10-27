HLV Polking tự hào sau chiến thắng ngoạn mục của CLB CAHN, HLV Cảng Thượng Hải thất vọng tràn trề

HLV Polking tự hào về các học trò

Dù phải thi đấu trên sân khách và không có sự phục vụ của tiền đạo Nguyễn Đình Bắc, thầy trò HLV Mano Polking vẫn thể hiện tinh thần chiến đấu mạnh mẽ. Brayan Perea lập cú đúp, còn Leo Artur ghi bàn thắng quan trọng, giúp đại diện Việt Nam giành 3 điểm.

Phát biểu tại buổi họp báo sau trận, HLV Polking không giấu được niềm vui và sự tự hào về màn trình diễn của các học trò. Ông cho biết: "Tôi rất tự hào về đội bóng của mình, bởi đây là 3 điểm đầu tiên của chúng tôi tại AFC Champions League. Chúng tôi tin rằng mình có thể làm được điều đó. Trong hai trận đầu tiên gặp các đội bóng Nhật Bản, đặc biệt là trận gần nhất trên sân nhà trước Kashima Antlers, chúng tôi cũng đã chơi tốt".

Chiến thắng trước Cảng Thượng Hải giúp thầy trò HLV Polking tiếp tục nuôi hy vọng vượt qua vòng bảng ẢNH: CLB CAHN

HLV Polking đánh giá Cảng Thượng Hải là đối thủ mạnh, đồng thời cho rằng CLB CAHN vẫn có nhiều điều cần học hỏi từ đội bóng Trung Quốc, từ cách tổ chức đến sự cổ vũ của người hâm mộ.

"Tôi rất tự hào vì các cầu thủ đã chiến đấu đến những phút cuối cùng và ghi được 3 bàn thắng đẹp. Tuy nhiên, chúng tôi còn một trận đấu rất quan trọng vào cuối tuần này, vì vậy toàn đội cần nhanh chóng trở lại chuẩn bị", ông Polking nhấn mạnh.

Chiến thắng tại Thượng Hải càng có ý nghĩa khi CLB CAHN bước vào trận đấu với nhiều sức ép từ lịch thi đấu dày đặc. Đội bóng phải liên tục chinh chiến ở V-League, các giải đấu khu vực và sân chơi châu lục. Tuy nhiên, các học trò của HLV Polking vẫn cho thấy khả năng phản ứng tốt sau mỗi lần bị đối thủ gỡ hòa.

Một trong những nhân tố nổi bật là Brayan Perea. Tiền đạo này lập cú đúp, góp công lớn giúp CLB CAHN vượt qua Cảng Thượng Hải trong màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn. Perea cũng được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận.

Chia sẻ sau trận, chân sút người Colombia khẳng định 3 điểm giành được có ý nghĩa đặc biệt với CLB CAHN: "Đây là 3 điểm mang tính lịch sử đối với đội bóng của chúng tôi. Chiến thắng rất quan trọng với người hâm mộ và tất cả những người luôn ủng hộ CLB CAHN. Đặc biệt, khi đối đầu với một đội bóng mạnh như Cảng Thượng Hải, toàn đội đã nỗ lực hết sức".

Brayan Perea (phải) có cú đúp bàn thắng cho CLB CAHN ẢNH: CLB CAHN

HLV Polking nhắc lại ký ức không vui với bóng đá Trung Quốc

Tại buổi họp báo, HLV Polking còn được hỏi về kinh nghiệm dẫn dắt đội tuyển Thái Lan đối đầu Trung Quốc trước đây, cũng như việc trải nghiệm đó có giúp ông hiểu rõ hơn về bóng đá Trung Quốc khi chuẩn bị cho trận đấu với Cảng Thượng Hải hay không.

Nhà cầm quân của CLB CAHN nhắc lại cuộc đối đầu giữa Thái Lan và Trung Quốc ở vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á, diễn ra ngày 16.11.2023. Khi ấy, đội tuyển Thái Lan do ông dẫn dắt để thua Trung Quốc với tỷ số 1-2 ngay trên sân nhà.

Ông Polking nói: "Tôi nhớ trận đấu với Trung Quốc. Có lẽ chúng tôi đã thua trận đó, và sau đó tôi mất vị trí HLV trưởng đội tuyển Thái Lan. Trong trận đấu ấy, tôi cũng chứng kiến nhiều cầu thủ đội tuyển Trung Quốc góp mặt trong đội hình Cảng Thượng Hải hiện nay".

Dù nhắc lại kỷ niệm không vui, HLV Polking cho rằng thắng thua là điều bình thường trong bóng đá. Điều quan trọng là đội bóng phải tin tưởng vào khả năng của mình và nỗ lực để đạt được mục tiêu.

Leo Artur cũng có trận đấu xuất sắc ẢNH: CLB CAHN





HLV Cảng Thượng Hải nhận trách nhiệm về thất bại

Ở phía đối diện, HLV Kevin Muscat không giấu được sự thất vọng khi Cảng Thượng Hải nhận thất bại 2-3 trước CLB CAHN. Đây là trận thua đầu tiên của đội bóng Trung Quốc tại AFC Champions League Elite mùa giải 2026-2027.

Nhà cầm quân người Úc khẳng định ông chịu trách nhiệm về kết quả không như mong đợi, đồng thời đánh giá cao nỗ lực của các cầu thủ dù đội nhà không thể giữ lại điểm số.

HLV Muscat bày tỏ: "Rõ ràng, chúng tôi rất thất vọng với kết quả này. Mọi người đều biết đội bóng đang có phong độ tốt trong thời gian gần đây và trải qua một chuỗi trận bất bại kéo dài, vì vậy thất bại này khiến chúng tôi không vui".

Ông nhấn mạnh: "Với tư cách HLV trưởng, tôi nhận trách nhiệm về thất bại. Các cầu thủ đã thực hiện đầy đủ những gì được yêu cầu, chiến đấu quyết liệt và có những thời điểm chơi thứ bóng đá xuất sắc. Chúng tôi sẽ phân tích những bàn thua trong trận đấu này và tìm cách lấy lại sự tự tin".