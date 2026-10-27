AFC và CĐV Đông Nam Á khen ngợi CLB CAHN vì chiến tích bất ngờ tại Trung Quốc, VFF thưởng nóng 300 triệu

Tối 27.10, CLB CAHN đã tạo nên cột mốc đáng nhớ tại đấu trường danh giá nhất châu Á cấp CLB. Phải làm khách trên sân của CLB Cảng Thượng Hải, đội bóng đang nắm giữ ngôi vô địch quốc gia Trung Quốc, đại diện Việt Nam đã thi đấu kiên cường để giành chiến thắng chung cuộc 3-2.

Đây là chiến thắng đầu tiên của CLB CAHN tại chiến dịch Cúp C1 châu Á mùa này, đồng thời gây bất ngờ với giới mộ điệu trong khu vực. Bởi, CLB Cảng Thượng Hải sở hữu dàn nhân sự chất lượng, đạt phong độ cao và có lợi thế được chơi trên sân nhà.

AFC: "CLB CAHN tạo bất ngờ lớn"

Sau khi trận đấu kết thúc, chiến tích của CLB CAHN đã xuất hiện trên trang chủ của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC). Tác giả bài viết nhận định kết quả này là một "bất ngờ lớn" tại Cúp C1 châu Á.

CLB CAHN 3 lần vươn lên dẫn trước CLB Cảng Thượng Hải ẢNH: CLB CAHN

Theo đánh giá từ AFC, đội bóng do HLV Mano Polking dẫn dắt đã thể hiện sự biến hóa trong các phương án dàn xếp tấn công cùng khả năng chuyển trạng thái nhanh và sắc bén. Bên cạnh sự bùng nổ của hàng công, AFC cũng dành lời khen cho tinh thần thi đấu rực lửa của các cầu thủ đội CAHN. Đại diện Việt Nam 2 lần bị gỡ hòa, nhưng đã thể hiện bản lĩnh đúng lúc để giành chiến thắng chung cuộc trước đối thủ mạnh của bóng đá Trung Quốc.

Đặc biệt là ở những phút cuối trận, trước sức ép dồn dập từ phía đội chủ nhà, CLB CAHN vẫn đứng vững. Thậm chí, CLB Cảng Thượng Hải đã được hưởng một quả phạt đền và có cơ hội gỡ hòa 3-3, nhưng cuối cùng đại diện Việt Nam vẫn rời sân đấu ở Trung Quốc với 3 điểm trọn vẹn.

"Chiến thắng xứng đáng"

Trên trang ASEAN Football - diễn đàn bóng đá Đông Nam Á với hơn 700.000 lượt theo dõi, bài viết cập nhật kết quả trận đấu giữa CLB CAHN và CLB Cảng Thượng Hải thu hút sự quan tâm từ người hâm mộ khu vực. Ngoài CĐV Việt Nam, nhiều fan bóng đá của Thái Lan, Indonesia và Malaysia cũng dành những lời khen cho màn trình diễn của nhà vô địch V-League.

Niềm vui của CLB CAHN Ảnh: CLB CAHN

Một tài khoản bình luận: "Chúc mừng CLB CAHN. Họ chơi rất tự tin, sắc sảo trên sân khách và xứng đáng với 3 điểm". Một CĐV nhận xét: "Thắng đội bóng mạnh của Trung Quốc là không dễ. CLB CAHN góp phần mang lại sự tự hào cho bóng đá Đông Nam Á hôm nay". Một người hâm mộ khác đánh giá ngắn gọn: "Các cầu thủ CLB CAHN đã có một màn trình diễn đầy bản lĩnh".

Chiến thắng nghẹt thở trước CLB Cảng Thượng Hải giúp CLB CAHN thắp lại hy vọng cạnh tranh tại Cúp C1 châu Á 2026-2027. Liên đoàn Bóng đá Việt Nam trao tặng CLB CAHN số tiền 300 triệu đồng vì thành tích lịch sử này.