Nóng: Thể Công Viettel có tân thuyền trưởng người Brazil thay ông Popov, từng làm HLV thủ môn

Thể Công Viettel tìm 'tướng' thay Popov

Sau thất bại đậm 1-3 trước Nam Định ở vòng 6 V-League, HLV Popov xin thôi dẫn dắt Thể Công Viettel. Quyết định của chiến lược gia Bulgaria được lãnh đạo CLB chấp thuận. Sau gần 2 năm huấn luyện Thể Công Viettel, HLV Popov giúp đội giành 1 HCB V-League, 1 HCĐ Cúp quốc gia.

HLV Popov trở thành nhà cầm quân đầu tiên ở V-League mất việc. Đây là cái kết bất ngờ, khi Popov được đánh giá có vị thế vững chắc tại Thể Công Viettel nhờ thành công mùa trước.

Thể Công Viettel khởi đầu mùa giải 2026-2027 bằng chiến thắng 2-0 trước CLB TP.Đồng Nai. Tuy nhiên, đó cũng là chiến thắng duy nhất của đội bóng áo lính đến lúc này. Thể Công Viettel sau đó lụi tàn với 8 trận không thắng trên mọi đấu trường. Tại V-League, Tuấn Tài cùng đồng đội đứng hạng 12 với 4 điểm, chỉ hơn nhóm xuống hạng 1 điểm. Còn ở AFC Champions League 2, Thể Công Viettel đứng cuối bảng, gần như không còn cơ hội đi tiếp.

Để ngăn đà sa sút của Thể Công Viettel, ban lãnh đạo đội nói lời chia tay HLV Popov. Nhà cầm quân Bulgaria ra đi sau chưa đầy 2 năm nắm đội. Sau thất bại 1-3 trước Nam Định ở vòng 6 V-League, ông vẫn rất bảo vệ đội bóng.

Ngay sau khi HLV Velizar Popov rời vị trí thuyền trưởng, Thể Công Viettel vào tối 1.11 công bố ông Almeida De Azevedo Silva - trợ lý HLV đảm nhận vị trí HLV trưởng của đội bóng áo lính.

Ông Almeida De Azevedo Silva gắn bó với Thể Công Viettel từ tháng 7.2024 với vai trò HLC thủ môn, là người vô cùng am hiểu đội bóng áo lính. Ông cũng là người sở hữu bằng Pro, có nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong môi trường bóng đá chuyên nghiệp ở Brazil, châu Á và Trung Đông.



Trận ra mắt tân HLV Thể Công Viettel là cuộc so tài Seoul trên sân khách ở lượt trận thứ tư vòng bảng AFC Champions League 2, diễn ra ngày 4.11. Sau đó 4 ngày, đương kim á quân V-League trở về sân nhà đọ sức CLB Thanh Hóa.













