Thể Công Viettel thua ngược Nam Định: Nguy cơ xuống hạng cực rõ, HLV Popov bất lực tột cùng

Thể Công Viettel mở tỷ số nhờ miếng đánh sở trường

Thể Công Viettel bước vào cuộc đọ sức với Nam Định ở vòng 6 trong bối cảnh bị dồn vào chân tường. 7 trận không thắng trên mọi đấu trường (trong đó có tới 6 trận học trò HLV Velizar Popov được chơi hơn người), tụt xuống hạng 12 V-League, Thể Công Viettel phải thắng Nam Định nếu không muốn phải đua trụ hạng.

Tuy nhiên, nhiệm vụ lấy 3 điểm rời sân Thiên Trường không đơn giản để hoàn thành. Cựu vương V-League đang hưng phấn sau 2 chiến thắng đậm trước Thanh Hóa (2-0) và Đồng Nai (4-0) để trở lại đường đua vô địch. Chất lượng ngoại binh cùng nhuệ khí thi đấu được "nạp đầy", đó là những yếu tố đưa Nam Định thăng hoa trong 2 tuần qua.

Nam Định (áo trắng) thủng lưới đầu trận bởi pha bóng mất tập trung ẢNH: MINH TÚ

Trên "chảo lửa" Thiên Trường, Nam Định nhập cuộc tốt hơn. Ngay phút thứ 2, Ngọc Sơn cầm bóng ở cánh phải rồi rê cắt ngang vào trung lộ, sút chân trái nguy hiểm khiến thủ môn Văn Việt phải bay người giải nguy.

Tuy nhiên, khi Nam Định đang có thế trận tốt, Thể Công Viettel bất ngờ tìm được bàn dẫn trước. Phút thứ 8, Tuấn Tài đá phạt góc đưa bóng đi cuộn xoáy, vừa tầm để Wesley Nata bật cao đánh đầu đập đất mở tỷ số trận đấu. Thủ môn Nguyên Mạnh đã nỗ lực cứu thua, nhưng trước khi anh đẩy được ra, bóng đã lăn qua vạch vôi cầu môn Nam Định.

Không đơn giản để đá với Thể Công Viettel khi bị đối thủ chọc thủng lưới trước. Cả V-League, trong đó có Nam Định, hiểu rõ điều đó.

Highlight CLB Nam Định 3-1 Thể Công Viettel: Ngược dòng bùng nổ, chiếm ngôi đầu V-League

Phút 20, Nam Định còn chịu thiệt thòi khi chân sút Tuấn Hải rời sân vì chấn thương. HLV Vũ Hồng Việt bất đắc dĩ phải sử dụng Ezequiel, tiền đạo từng "báo hại" đội nhà với tấm thẻ đỏ ở trận thua Đà Nẵng 0-3.

Nam Định (áo trắng) có trận đấu vất vả ẢNH: MINH TÚ

Trong khi đội chủ sân Thiên Trường muốn tràn lên tấn công với nhịp độ dồn dập, Thể Công Viettel lại "băm nát" nhịp chơi bằng các pha va chạm rắn mặt, cùng hệ thống phòng ngự tầng tầng lớp lớp khoa học. Nhờ vậy, đội khách giữ được tỷ số 1-0 sau hiệp 1.

Thảm họa phòng ngự

Sang hiệp 2, ý đồ đá chậm giữ nhịp của Thể Công Viettel tan vỡ. Phút 47, trung vệ Paulo Tapeu của đội khách nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha phạm lỗi thô bạo với cầu thủ chủ nhà. Trọng tài Lê Vũ Linh đưa ra quyết định sau khi tham khảo VAR.

Đây cũng là lần đầu tiên từ đầu giải, Thể Công Viettel bị đuổi người trước đối thủ.

Thể Công Viettel có thể bế tắc khi đá hơn người, nhưng khi thiếu người, đội bóng của HLV Popov thủng lưới rất nhanh. Phút 55, Văn Vĩ đánh dấu trận đấu thứ 100 cho Nam Định với pha xâm nhập vòng cấm rồi căng ngang dọn cỗ cho Ngọc Sơn đệm bóng cận thành, gỡ hòa 1-1 cho đội chủ sân Thiên Trường.

Phút 76, sức ép bền bỉ giúp Nam Định có bàn nâng tỷ số lên 2-1. Nhận bóng trước vòng cấm, "nhạc trưởng" Caio Cesar tung cú cứa lòng sở trường đưa bóng vòng qua tầm với của thủ môn Thể Công Viettel.

Ở thế chân tường, Thể Công Viettel phải dồn cả đội hình lên tấn công. Phút 90+6, thủ môn Văn Việt bỏ khung thành lên hỗ trợ tấn công trong pha phạt góc của Thể Công Viettel. Chớp lấy thời cơ, Nam Định phản đòn, với cú sút từ giữa sân của Ngọc Sơn vào khung thành bỏ trống, ấn định chiến thắng 3-1 ngọt ngào.

Đánh bại Thể Công Viettel, Nam Định chiếm ngôi đầu của SLNA với 13 điểm sau 6 trận, hơn đội nhì 1 điểm. Ở thái cực còn lại, Thể Công Viettel nối dài chuỗi trận không thắng trên mọi đấu trường lên con số 8 (hòa 2, thua 6). Học trò HLV Popov dậm chân tại chỗ ở vị trí thứ 12, chỉ hơn khu vực xuống hạng 1 điểm duy nhất.