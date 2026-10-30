Khí chất U.17 Việt Nam sẽ rực sáng ở World Cup

U.17 Việt Nam KHÔNG ĐẾN Q ATAR ĐỂ "DU LỊCH"

Thành tựu tại vòng chung kết U.17 châu Á 2026 đã trao cho U.17 VN không chỉ tấm vé lịch sử đến U.17 World Cup, mà còn là cửa ngõ thông hành ra đấu trường thế giới. Chu Ngọc Nguyễn Lực cùng đồng đội có cơ hội trải nghiệm những thứ hầu hết lứa trẻ VN chưa bao giờ có: va chạm với những nền bóng đá hàng đầu. U.17 Mali là thế lực châu Phi, U.17 Bỉ nằm trong nhóm ưu tú châu Âu, trong khi U.17 New Zealand là đại diện mạnh nhất châu Đại Dương và thường xuyên hiện diện ở World Cup.

U.17 VN sẵn sàng tiến tới World Cup Ảnh: MINH TÚ

"U.17 New Zealand có nhiều điểm tương đồng với U.17 Úc, đối thủ chúng tôi từng gặp tại giải Đông Nam Á lẫn châu Á, trong khi U.17 Mali và U.17 Bỉ đều rất mạnh. Từng trận đấu đều hàm chứa thử thách, dù gặp đội nào đi nữa, từng khoảnh khắc cũng sẽ mang lại cho các em trải nghiệm quý để tiến bộ. U.17 VN phải lường trước sự khắc nghiệt ở World Cup. Tại đây, cường độ và nhịp độ chơi đều ở tầm vóc rất cao. Đây là sân chơi đẳng cấp nhất thế hệ U.17", HLV Cristiano Roland chia sẻ ngày 29.10.

Chiến lược gia Brazil không ngần ngại chỉ thẳng điểm còn thiếu của học trò, đó là thể chất. "Yếu tố ấy không thể chỉ khắc phục trên sân, mà còn liên quan đến dinh dưỡng, khoa học tập luyện và y tế", ông Roland khẳng định. U.17 VN có thể chơi sòng phẳng với nhiều đội mạnh châu Á như UAE, Hàn Quốc hay Úc, nhưng thử thách ở thế giới sẽ rất khác. Khi không cao bằng, khỏe bằng đối thủ, chìa khóa mở cửa chiến thắng chỉ có một: phải nhanh và mạnh hơn.

Trong suốt chuyến tập huấn tại Hàn Quốc, HLV Roland yêu cầu học trò tập luyện với cường độ như đá giải chính thức. Từ "cường độ" được cựu cầu thủ Hà Nội nhắc lại 6 lần trong cuộc trao đổi, với ý nhấn mạnh: U.17 VN phải chạy khỏe hơn, nước rút ấn tượng hơn, tranh chấp quyết liệt hơn… Trước những đối thủ cao hơn VN… cả cái đầu tại World Cup, sự nhỏ bé là bất lợi, và chỉ khi chăm chỉ, nhiệt huyết vượt trội đối thủ, thầy trò HLV Roland mới có cơ hội làm nên chuyện.

"U.17 VN đá các trận ở cường độ cao với các đội bóng Hàn Quốc. Điều chúng tôi muốn là lấy lại cường độ ở đẳng cấp châu Á. U.17 VN thích nghi tốt, đưa ra quyết định và phản xạ đều chớp nhoáng. Ngoài ra, khi đọc GPS các trận, tôi đánh giá học trò đã duy trì nhịp độ chơi đạt yêu cầu. Phải đá như vậy mới đủ tự tin trụ vững trước áp lực World Cup", HLV Roland nhấn mạnh.

Thông số thể lực, tranh chấp và pressing được ông và ban huấn luyện nghiên cứu kỹ. U.17 VN tập luyện với tiêu chuẩn thi đấu thật, guồng cạnh tranh khốc liệt và khắt khe… cùng mục tiêu duy nhất: đến World Cup để khẳng định mình. "Chúng tôi đến tìm bàn thắng và chiến thắng lịch sử, để người hâm mộ có thể tự hào", ông Roland nói.

K HIÊM NHƯỜNG VÀ CẦU TIẾN

Trong căn phòng khang trang nơi HLV Roland trả lời báo chí, trong đó có Thanh Niên, chiến lược gia Brazil hướng ánh nhìn lên chiếc áo đấu được đóng khung trên tường.

Đó là áo đấu có chữ ký của cả đội U.19 VN cách đây 10 năm. Thế hệ của Quang Hải, Văn Hậu xuất sắc vào bán kết U.19 châu Á và đoạt vé đến World Cup. Sau 1 thập niên, đã có những cầu thủ vươn tầm ngôi sao, nhưng có những người tụt lại phía sau. Bên cạnh yếu tố ngoại cảnh, sự khiêm tốn, cầu thị và chuyên nghiệp đến từng chi tiết nhỏ là thứ đã giúp nhiều đàn anh thành danh, và U.17 VN cần giữ đôi chân trên mặt đất để tiến xa hơn.

"Tôi luôn giáo dục các em phải cố gắng hơn, ngày mai phải tốt hơn hôm nay. Tôi muốn học trò kiểm soát hưng phấn, phải có ý chí rõ ràng và tinh thần cạnh tranh trong đội. Đồng đội tập như thế rồi, mình phải tập tốt hơn nữa. Tôi muốn U.17 VN xây dựng văn hóa cạnh tranh, ganh đua ngay từ trong từng buổi tập. Dù đạt được thành tựu gì, tôi vẫn luôn nói các em phải khiêm tốn, vì đường lên tuyển còn dài lắm, sự nghiệp trước mắt còn xa lắm, đòi hỏi rất nhiều nỗ lực", HLV Roland nhấn mạnh.

Nhưng trước mắt, U.17 VN sẽ chiến đấu hết mình cho từng khoảnh khắc tại World Cup, nơi khí chất VN có cơ hội tỏa sáng trước những cường quốc thể thao.