HLV Roland: 'U.17 Việt Nam quyết giành lấy chiến thắng lịch sử tại World Cup'

U.17 Việt Nam có tư duy nhưng chưa hoàn thiện

Chiều 29.10, HLV Cristiano Roland đã có buổi trả lời báo chí ngay khi trở về nước sau chuyến tập huấn Hàn Quốc cùng U.17 Việt Nam. Trong 10 ngày tập luyện, thi đấu tại xứ sở kim chi, thầy trò HLV Cristiano Roland toàn thắng, lần lượt với tỷ số 5-0 trước U.17 Cheonan và 4-2 trước Shinpyeong.

HLV Roland cũng thử nghiệm đa dạng phương án chơi, từ ban bật trung lộ, đánh biên, đến áp dụng nhuần nhuyễn đấu pháp phòng ngự phản công chớp nhoáng nhờ khả năng chuyển đổi trạng thái mà U.17 Việt Nam sẽ áp dụng tại World Cup 2026.

Tại U.17 World Cup 2026 diễn ra tại Qatar tháng tới, U.17 Việt Nam lần lượt so tài U.17 Bỉ (20.11), U.17 New Zealand (23.11) và U.17 Mali (26.11). Mục tiêu của thầy trò Roland là đoạt tấm vé vượt qua vòng bảng. Muốn vậy, U.17 Việt Nam cần đoạt ngôi nhất, nhì bảng, hoặc đứng trong nhóm 8 đội (trong tổng số 12 đội) hạng ba có thành tích tốt nhất.

U.17 Việt Nam sẵn sàng cho giấc mơ World Cup ẢNH: VFF

- U.17 World Cup 2026 đặt nền móng như thế nào cho tương lai lứa U.17 và bóng đá Việt Nam?

U.17 World Cup là sân chơi lớn, đóng vai trò quan trọng trên hành trình vươn lên của bóng đá trẻ Việt Nam nói chung và cầu thủ trẻ Việt Nam nói riêng. Được đá ở sân chơi đẳng cấp thế giới ở lứa tuổi của mình, cầu thủ trẻ sẽ có trải nghiệm quý báu cho sự nghiệp. Chắc chắn, ban huấn luyện U.17 Việt Nam sẽ chuẩn bị chu toàn để các em có trạng thái tốt nhất.

- Được đối đầu với những nền bóng đá trẻ hàng đầu thế giới sẽ mang đến cho các cầu thủ Việt Nam những trải nghiệm gì?

U.17 Việt Nam sẽ cọ xát với đối thủ mạnh từ châu Phi, châu Âu và châu Đại Dương. Trước đây, chúng tôi từng đấu U.17 Úc rồi, họ có lối đá tương đương U.17 New Zealand.

Việc có vé đi World Cup đã là lịch sử. Sắp tới, từng trận đấu đều hàm chứa thử thách, dù gặp đội châu lúc nào đi nữa, từng khoảnh khắc cũng sẽ mang lại cho các em trải nghiệm quý để tiến bộ. Điều đó về lâu dài sẽ tốt cho cả đội tuyển quốc gia nữa.

- Ông hình dung như thế nào về sự trưởng thành của thế hệ cầu thủ này trong 5 đến 10 năm tới? Họ có thể trở thành trụ cột của đội tuyển Việt Nam trong tương lai?

Con đường đến đội tuyển quốc gia còn rất xa và gập ghềnh. U.17 World Cup cũng là sân chơi khó khăn. Họ cần được thi đấu nhiều hơn, cần kinh nghiệm để trưởng thành. Đường còn dài, phải rất nỗ lực. Họ có chiến thuật, tư duy tốt, nhưng để bước lên đẳng cấp cao hơn thì còn là câu chuyện thể chất nữa. Họ phải cố gắng để tiến lên đội tuyển Việt Nam.

HLV Roland đòi hỏi cao độ ở học trò ẢNH: VFF

- Từ kinh nghiệm làm việc với các cầu thủ trẻ Việt Nam, theo ông, đâu là những yếu tố quan trọng nhất mà bóng đá Việt Nam cần cải thiện để việc tham dự World Cup ở các cấp độ trẻ không chỉ là thành tích nhất thời, mà trở thành mục tiêu có thể hướng tới thường xuyên?

Sau khi U.17 Việt Nam tập trung, rồi cùng nhau chinh phục nhiều dấu mốc như đoạt vé dự VCK U.17 châu Á, vô địch U.17 Đông Nam Á rồi có vé đi U.17 World Cup, tôi đánh giá để thành công, U.17 Việt Nam còn cần cả thể chất tốt nữa.

Đây không chỉ là tập luyện, không phải thứ có thể cải thiện chỉ bằng các bài tập, mà còn là khoa học thể thao, dinh dưỡng và các yếu tố đi kèm. Họ cần nhiều điều kiện nữa để vươn lên đỉnh cao, trong đó trọng tâm là câu chuyện thể chất.

- Cần tiếp tục duy trì và phát huy những yếu tố nào để thành quả hôm nay trở thành nền tảng cho sự phát triển lâu dài của bóng đá Việt Nam?

VFF đã mang đến các chuyến tập huấn quốc tế, giúp cầu thủ cọ xát, giao hữu với các đội mạnh. U.17 Việt Nam đã đá 3 trận giao hữu với đối thủ hơn tuổi ở Hàn Quốc. Họ đá ở cường độ cao, giúp cầu thủ có kinh nghiệm quý báu cho World Cup. Nhìn vào kết quả, chúng ta nghĩ có thể đối thủ yếu, nhưng thực ra họ có thể chất tốt hơn, mang đến rất nhiều thử thách cho chúng ta. Chúng ta đã rất cố gắng.

VFF đã tạo điều kiện tốt nhất cho U.17 Việt Nam, đáp ứng mọi đòi hỏi, yêu cầu của ban huấn luyện. Cảm ơn VFF đã đồng hành, hỗ trợ U.17 Việt Nam. Chúng tôi cũng hiểu vai trò của mình, hiểu rằng U.17 Việt Nam đá tốt thì VFF sẽ đầu tư thêm nữa cho tương lai. Khi bóng đá trẻ được chăm chút, bóng đá Việt Nam sẽ có nền tảng vững vàng.

- Ông có thể đánh giá cụ thể hơn về chuyến tập huấn Hàn Quốc?

U.17 Việt Nam đã đá 3 trận cường độ cao với các đội bóng Hàn Quốc. Điều chúng tôi muốn là lấy lại cường độ ở đẳng cấp châu Á. U.17 Việt Nam đã làm được. Họ thích nghi rất nhanh, đưa ra quyết định và phản xạ đều nhanh. Ngoài ra, khi đọc GPS các trận, tôi đánh giá học trò đã duy trì nhịp độ chơi rất tốt. U.17 Việt Nam đã đạt mục tiêu, để cầu thủ tự tin trụ vững trước áp lực World Cup.

Trong chuyến tập huấn tới ở UAE, U.17 Việt Nam đặt mục tiêu giữ cường độ thi đấu như tại Hàn Quốc, đồng thời điều chỉnh thể trạng, thể lực tối ưu cho trận ra quân với U.17 Bỉ vào ngày 20.11 tới.

HLV Roland hài lòng với màn thể hiện của U.17 Việt Nam tại Hàn Quốc ẢNH: VFF

'Tôi dạy cầu thủ phải biết khiêm nhường'

- Ông từng nói U.17 Việt Nam "sẽ cho cả thế giới thấy tiềm năng của mình". Chúng ta có những gì để làm được điều đó?

U.17 Việt Nam có nhiều tài năng lớn, họ có triển vọng, cho chúng tôi động lực tốt hơn mỗi ngày. Đến hôm nay, các em luôn chăm chỉ và cầu tiến, luôn nỗ lực mỗi ngày để có tấm vé lịch sử hôm nay. Mục tiêu và tinh thần của U.17 Việt Nam là tạo ra dấu ấn, làm tốt nhất có thể, mang đến niềm tự hào cho CĐV như những giải đấu trước đây. Tôi vui và hạnh phúc khi được huấn luyện lứa này, tin các em có thể làm được vì các em luôn cố gắng.

- U.17 Việt Nam hướng tới bàn thắng lịch sử tại World Cup?

U.17 Việt Nam hiểu rằng phải cố gắng để có bàn thắng và chiến thắng. Tôi và cầu thủ rèn luyện hàng ngày để có tinh thần, quyết tâm tạo được dấu ấn riêng tại World Cup.



- U.17 Việt Nam cần gì để giữ tâm lý ổn định cùng đôi chân trên mặt đất?

Khi tham gia các giải lớn trước đây, U.17 Việt Nam đã có kết quả tốt. Tôi cùng cầu thủ rất hạnh phúc và hưng phấn. Tôi luôn giáo dục các em phải cố gắng hơn, ngày mai phải tốt hơn hôm nay. Tôi muốn học trò kiểm soát hưng phấn, phải có ý chí rõ ràng và tinh thần cạnh tranh trong đội.

U.17 Việt Nam tự tin nhưng phải khiêm tốn ẢNH: VFF

Đồng đội tập như thế rồi, mình phải tập tốt hơn nữa. Tôi muốn U.17 Việt Nam phải xây dựng văn hóa cạnh tranh, ganh đua ngay từ trong từng buổi tập. Dù đạt được thành tựu gì, tôi vẫn luôn nói các em phải khiêm tốn, vì đường còn dài lắm. Hãy khiêm nhường vì hành trình sự nghiệp bóng đá trước mắt các em còn gian nan, đòi hỏi rất nhiều nỗ lực.

- Ông đã dạy học trò phải giữ sự chỉn chu, khiêm nhường cụ thể ra sao?

Đội nào cũng có nhân tố quan trọng, làm gương cho các cầu thủ khác. Tôi muốn họ giữ kỷ luật chiến thuật, động viên lẫn nhau. Mọi cầu thủ, không chỉ đội trưởng hay bất kỳ ngôi sao nào, đều phải tương trợ lẫn nhau. Đó là điều quan trọng để giữ động lực cho các em, để giữ tinh thần đoàn kết và luôn hướng về phía trước. Cả đội phải đồng đều, là những mảnh ghép phù hợp với nhau.

Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện!