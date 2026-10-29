Đội tuyển Việt Nam gây sốc với diện mạo mới?

Vắng bóng cầu thủ Việt kiều trẻ

Đầu tháng 11, đội tuyển VN sẽ có đợt hội quân đặc biệt. Lần đầu tiên sau 2 năm, đội bóng của HLV Kim Sang-sik có liền 2 tháng chỉ tập trung để đá giao hữu, mà không phải đấu giải chính thức. VN đọ sức Đài Loan (ngày 11.11) và Kyrgyzstan (15.11) trong khuôn khổ giải tam hùng trên sân Thiên Trường (Ninh Bình), rồi sang Osaka (Nhật Bản) thử lửa với chủ nhà ngày 30.12, sau đó 5 ngày là đọ sức với Qatar tại Doha.

Trên lý thuyết, các trận gặp Đài Loan và Kyrgyzstan là cơ hội vàng để ông Kim trẻ hóa đội tuyển VN, khi hàng loạt nhân tố U.23 như Williams Minh Hoàng, Đăng Khoa, Nhật Minh, Trung Kiên, Quốc Cường… có cơ hội lên tuyển. Tuy nhiên, cũng trong tháng 11, nhiều nhân tố U.23 lứa mới (trong đó có Minh Hoàng, Đăng Khoa) cũng tham dự giải giao hữu U.23 quốc tế tổ chức tại Gia Lai. Ba trận đấu gặp Thái Lan, Qatar và Singapore là bài kiểm tra thú vị cho năng lực của lứa cầu thủ mới, chủ yếu sinh từ năm 2005 - 2007.

Đội tuyển VN (phải) cần thêm tốc độ và cường độ để tiến ra châu Á ẢNH: NGỌC LINH

Liên đoàn Bóng đá VN (VFF) khẳng định cả đội tuyển quốc gia và U.23 đều có nhiệm vụ xây dựng lại hệ thống chơi bóng và sàng lọc con người cho mục tiêu chung mang tên Asian Cup 2027. Đồng nghĩa, ngay cả khi đang khoác áo U.23, nhiều gương mặt vẫn bước vào cuộc cạnh tranh sòng phẳng với đàn anh. Việc thể hiện tốt trong màu áo U.23 VN cũng là tiến gần tấm vé dự Asian Cup 2027. Với quỹ cầu thủ dồi dào cho sân chơi châu Á được chia đều cho hai cấp độ đội tuyển, ông Kim sẽ tạo ra cuộc ganh đua thú vị. Nhìn tấm gương nhiều chân sút kinh nghiệm ở V-League phải nhường chỗ cho Đình Bắc, Minh Hoàng hay Đăng Khoa ở FIFA ASEAN Cup 2026 để thấy ông Kim đang đặt người trẻ vào vị trí trung tâm trong cuộc tái thiết đội tuyển.

Khi đội tuyển VN và U.23 cùng ra sân trong tháng 11, rất có thể những Việt kiều trẻ như Minh Hoàng, Đăng Khoa sẽ được ông Kim để dành cho U.23 VN. Việc những "ngọc thô" được va đập ở giải trẻ sau khi đã khoác áo đội tuyển hoàn toàn không phải là việc hạ cấp. Mà ngược lại, sau kỳ FIFA ASEAN Cup trải nghiệm đẳng cấp thi đấu ở đội tuyển VN, các cầu thủ đã tích lũy bài học, hiểu được thiếu sót, để có thể lùi lại một bước nhằm hoàn thiện kỹ năng cho bước tiến ngoạn mục hơn trong tương lai.

Đình Bắc từng đi lộ trình như vậy khi khoác áo đội tuyển VN giai đoạn từ tháng 11.2023 - 3.2024, sau đó trở về U.23 VN khẳng định mình, rồi bước lên đội tuyển với tâm thế vững vàng, trở thành hạt nhân sáng giá trên hàng công.

Cơ hội cạnh tranh

Tuy nhiên, những nhân tố trụ cột U.23 lứa cũ từng không cạnh tranh được ở đội tuyển nay sẽ có cơ hội làm lại.

Nhiều ngôi sao sinh năm 2002 - 2003 như Trung Kiên, Nhật Minh, Ngọc Mỹ, Văn Việt luôn được ông Kim xem như của để dành. Các tiền vệ trung tâm như Quốc Cường, Đức Phú (cũng sinh năm 2003) đều đang chơi tốt ở V-League và có thể khẳng định năng lực, chỉ cần nhận được cái gật đầu của ông Kim.

Hàng công là nơi VN có khả năng thử nghiệm nhiều nhất, do tuyến tiền vệ lúc này thiếu nhân sự giỏi (chỉ có Hoàng Đức, Thành Long cho vị trí tiền vệ trung tâm), còn tuyến tiền đạo vắng Đình Bắc 2 trận đầu do án treo giò, vắng Hoàng Hên vì chấn thương.

Ở giải châu Á, đội tuyển VN vẫn sẽ lấy phòng ngự làm gốc, nhưng không lùi sâu thụ động, mà phải pressing mạnh mẽ, tổ chức tấn công bài bản, chớp nhoáng. Đó là triết lý của ông Kim khi luôn yêu cầu học trò phải đá nhanh, trực diện, tranh chấp khỏe hơn, sẵn sàng đua thể lực và áp đặt thế trận khi cần. Muốn đá như vậy trước những nền bóng đá có thể chất cực tốt như Hàn Quốc hay UAE, phải có cầu thủ trẻ. Đội tuyển VN có 2 tháng tạo dựng diện mạo mới trẻ trung và năng động hơn. Cuộc cạnh tranh hứa hẹn khốc liệt ở cả đội tuyển quốc gia lẫn U.23, để ông Kim sàng lọc nên hệ thống tối ưu.