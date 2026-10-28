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    HLV Kim Sang-sik 'quẩy' cực sung ở concert Big Bang, vẫn trung thành với một điệu nhảy

    Quỳnh Phương
    Quỳnh Phương
    Từ những lần ăn mừng chiến thắng trên sân bóng đến concert Big Bang, HLV Kim Sang-sik vẫn trung thành với một điệu nhảy quen thuộc. Khoảnh khắc nhà cầm quân người Hàn Quốc nhảy cực sung trên khán đài sân Mỹ Đình đang gây sốt trên mạng xã hội.

    Một điệu nhảy từ sân bóng đến khán đài

    Mới đây, mạng xã hội lan truyền một số đoạn video ghi lại khoảnh khắc HLV Kim Sang-sik của đội tuyển Việt Nam xuất hiện tại concert của nhóm nhạc Hàn Quốc Big Bang trên sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội).

    HLV Kim Sang-sik 'quẩy' cực sung ở concert Big Bang, vẫn trung thành với một điệu nhảy- Ảnh 1.

    HLV Kim Sang-sik nhún nhảy theo điệu nhạc của Big Bang

    VIDEO: SPORT5

    Đây không phải lần đầu nhà cầm quân người Hàn Quốc có mặt tại sân Mỹ Đình, nhưng lần xuất hiện này khá đặc biệt. Thay vì đứng trong khu vực kỹ thuật để chỉ đạo các cầu thủ, ông Kim có mặt trên khán đài với tư cách khán giả.

    Trong các video được khán giả chia sẻ, HLV Kim Sang-sik tỏ ra rất hào hứng khi ca khúc Last Farewell của Big Bang vang lên. Ông liên tục nhún nhảy, thực hiện những động tác tay và chuyển động cơ thể theo nhịp nhạc.

    HLV Kim Sang-sik gây sốt ở concert Big Bang: Đi đâu cũng chỉ một điệu nhảy

    HLV Kim Sang-sik 'quẩy' cực sung ở concert Big Bang, vẫn trung thành với một điệu nhảy- Ảnh 2.

    Các động tác vũ đạo của ông Kim rất quen thuộc

    VIDEO: SPORT5

    Đáng chú ý, một số động tác của ông Kim giống với những màn nhảy ăn mừng quen thuộc sau các chức vô địch của đội tuyển Việt Nam và các đội trẻ Việt Nam. Hình ảnh này khiến nhiều người hâm mộ bóng đá thích thú, bởi họ đã không ít lần chứng kiến phong cách ăn mừng đầy năng lượng của vị HLV người Hàn Quốc.

    Concert của Big Bang tại sân Mỹ Đình diễn ra trong 2 đêm 24 và 25.10. Tuy nhiên, những đoạn video đang được chia sẻ chưa cho thấy rõ HLV Kim Sang-sik tham dự buổi biểu diễn nào.

    Việc ông Kim hào hứng với âm nhạc cũng không quá bất ngờ. Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn với Thanh Niên, nhà cầm quân người Hàn Quốc từng tiết lộ hip hop và rap là thể loại âm nhạc ông yêu thích nhất.

    HLV Kim Sang-sik 'quẩy' cực sung ở concert Big Bang, vẫn trung thành với một điệu nhảy- Ảnh 3.

    HLV Kim từng nhảy điệu này khi đội tuyển Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2024

    VIDEO: VFF

    Không chỉ ghi lại cảnh ông Kim nhảy theo nhạc, một số khán giả còn chia sẻ hình ảnh chụp chung với HLV trưởng đội tuyển Việt Nam ngay trên khán đài. Một số người nói rằng không ngờ đi concert vừa gặp được idol âm nhạc vừa gặp được idol bóng đá.

    HLV Kim Sang-sik chuẩn bị cho FIFA Days tháng 11

    Trước khi xuất hiện tại concert, HLV Kim Sang-sik vừa trở lại Việt Nam sau kỳ nghỉ phép ngắn tại quê nhà Hàn Quốc. Nhà cầm quân người Hàn Quốc sẽ ngay lập tức cùng ban huấn luyện triển khai kế hoạch chuẩn bị cho các nhiệm vụ quan trọng của đội tuyển Việt Nam.

    Trong đợt FIFA Days tháng 11, đội tuyển Việt Nam dự kiến tham dự giải giao hữu quốc tế tại sân vận động Thiên Trường, với sự góp mặt của 3 đội tuyển Việt Nam, Đài Loan và Kyrgyzstan. Giải đấu do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tổ chức và các trận đấu được tính điểm trên bảng xếp hạng FIFA.

    Đây là dịp để HLV Kim Sang-sik kiểm tra phong độ các cầu thủ, thử nghiệm những phương án nhân sự và hoàn thiện lối chơi. Đặc biệt, khi Asian Cup 2027 đang đến gần, những trận giao hữu trong tháng 11 sẽ có ý nghĩa quan trọng đối với quá trình chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam.


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