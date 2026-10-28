CLB CAHN thắng kịch tính tại Thượng Hải, cú hích tuyệt vời cho Thể Công Viettel đấu FC Seoul

Hôm qua 27.10, trên SVĐ Phú Đông của đội Cảng Thượng Hải, các cầu thủ Văn Hậu, Văn Đô, Quang Vinh đã cùng các ngoại binh Leo Artur, Perea, Mauk… nhập cuộc rất tự tin. Hàng công với Leo Artur, Bryan Perea và Alan Sebastiao tạo ra sức ép rất tốt lên phần sân đội chủ nhà nhờ những pha phối hợp kỹ thuật và di chuyển bóng thông minh. Nhờ kiểm soát thế trận và ban bật nhuần nhuyễn, CLB CAHN đã khiến chủ nhà phải gồng mình phòng ngự. Chính những pha phối hợp nhịp nhàng giữa Leo Artur và Stefan Mauk ở phút 35 đã xé toang hàng thủ Cảng Thượng Hải, giúp Bryan Perea ghi bàn mở tỷ số. Tuy nhiên, lợi thế của đội khách chỉ được duy trì đến phút 44, khi cú sút của Prince Ampem chạm chân Frans Putros, đổi hướng khiến thủ môn Nguyễn Filip không thể cản phá.

CLB CAHN có chiến thắng đầu tiên tại Cúp C1 châu Á ẢNH: CLB CAHN

Sang hiệp 2, vào thời điểm Cảng Thượng Hải đang là đội kiểm soát bóng tốt hơn thì Leo Artur bất ngờ đưa CAHN vượt lên dẫn 2-1. Nhưng một lần nữa, Cảng Thượng Hải lại có bàn san bằng tỷ số sau đó không lâu. Campos thực hiện quả đá phạt đưa bóng vào lưới thủ môn Nguyễn Filip, gỡ hòa 2-2 cho đội chủ nhà. Không đội nào chấp nhận tỷ số hòa khi cùng sở hữu hàng công mạnh mẽ. Đến phút 70, Bryan Perea đã hoàn tất cú đúp cho riêng mình bằng pha đệm bóng cận thành.

Kịch tính được đẩy lên cao trào ở phút 74, khi CAHN bị thổi phạt đền sau tình huống Adou Minh phạm lỗi trong vòng cấm. Nguyễn Filip cản phá thành công cú sút 11 m đầu tiên, nhưng trọng tài yêu cầu thực hiện lại do thủ môn của CLB CAHN xuất phát lỗi, trước khi Mateus Vital sút trúng cột dọc ở lượt đá thứ hai.

Chiến thắng đầu tiên tại AFC Champions League Elite giúp CLB CAHN tạm vươn lên xếp hạng 11/16 tại vòng bảng khu vực miền Đông châu Á. Kết quả này sẽ tạo ra khích lệ rất lớn giúp thầy trò HLV Mano Polking thêm kiên định thử thách bản thân ở sân chơi cao nhất châu lục. Trước đó, dù chưa có điểm nhưng thực tế trên sân cho thấy CLB CAHN vẫn chơi tốt, có đường nét, chỉ thiếu một chút may mắn và tự tin trong các tình huống xử lý cuối cùng.

Chiến thắng của CLB CAHN còn có thể tạo ra cú hích tâm lý tích cực cho đại diện khác của bóng đá VN là Thể Công Viettel. Á quân V-League mùa trước sẽ tiếp đón FC Seoul tại Cúp C2 (AFC Champions League Two) trên sân Hàng Đẫy vào lúc 19 giờ 15 hôm nay 28.10. Thầy trò HLV Velizar Popov đang trải qua đúng cảm giác của HLV Mano Polking và CLB CAHN ở các vòng đấu trước. Họ chơi tốt nhưng để mất điểm đáng tiếc và hiện có 1 điểm sau trận hòa Melbourne Victory để tạm xếp hạng 3 bảng E. Việc được chơi trên sân nhà trước đội chót bảng FC Seoul sẽ là cơ hội quan trọng để Khuất Văn Khang cùng đồng đội tìm kiếm 3 điểm quý giá. Tin rằng chuyên gia đá cúp HLV Popov sẽ biết cách để Thể Công Viettel có chiến thắng đầu tiên ở AFC Champions League Two.



