CLB TP.Đồng Nai có nguy cơ rớt hạng, thế hệ tài năng một thời dần chìm vào quên lãng

Bất lực trong việc giúp đội nhà cải thiện thành tích

Vài năm trước, Công Phượng, Xuân Trường là những tài năng hàng đầu của bóng đá Việt Nam, ghi dấu ấn lớn giúp đội tuyển U.23 Việt Nam tạo nên kỳ tích "Thường Châu tuyết trắng", giành hạng nhì giải U.23 châu Á 2018. Sau đó, 2 cầu thủ này có tên trong thành phần của đội tuyển Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2018.

Công Phượng chưa ghi được bàn thắng nào tại V-League 2026-2027 Ảnh: Khả Hòa

Chính vì vậy, khi Công Phượng và Xuân Trường cũng khoác áo CLB TP.Đồng Nai, đội bóng miền Đông Nam bộ kỳ vọng kinh nghiệm của những cầu thủ này sẽ giúp cho họ đủ vững vàng trụ lại V-League. Thế nhưng, sau 5 vòng đấu đầu tiên, CLB TP.Đồng Nai chỉ mới giành được 1 điểm, để thủng lưới 10 bàn, nhưng chưa ghi được bàn thắng nào, xếp cuối bảng.

Đóng góp của Xuân Trường và Công Phượng cho CLB TP.Đồng Nai kể từ đầu mùa giải 2026-2027 rất hạn chế. Xuân Trường ít khi thi đấu đủ 90 phút từng trận, vì thể lực giảm sút ở tuổi 31. Công Phượng còn đóng góp ít hơn nữa. Tiền đạo hàng đầu ngày nào của bóng đá Việt Nam thường xuyên chấn thương, không đạt trạng thái sung mãn, cũng vì lý do tuổi tác ở tuổi 31. Công Phượng chưa ghi được bàn thắng nào tại V-League mùa này.

Chính vì thế, thay vì là chỗ dựa cho CLB TP.Đồng Nai, Xuân Trương và Công Phượng lại trở thành gánh nặng cho toàn đội. Mỗi khi 2 cầu thủ nói trên xuất hiện trên sân, họ ít khi tạo ra sự đột biến. Trái lại, Công Phượng và Xuân Trường thường không theo kịp tốc độ của đối phương, yếu trong các pha tranh chấp tay đôi.

Hình ảnh chung của 1 thế hệ

CLB TP.Đồng Nai còn 1 cầu thủ nữa cùng thế hệ với Công Phượng và Xuân Trường, cùng lò đào tạo, đó là hậu vệ cánh phải Lê Văn Sơn (30 tuổi). Tuy nhiên, dấu ấn lớn nhất mà Lê Văn Sơn để lại sau 5 vòng đấu đầu tiên, không phải là dấu ấn chuyên môn. Tình huống mà Lê Văn Sơn khiến người ta nhớ đến nhiều nhất chính là pha bỏ bóng đá người nhằm vào Đình Bắc của CLB Công an Hà Nội (CAHN) ở vòng 3 V-League. Pha bỏ bóng đá người này khiến cho Lê Văn Sơn bị thẻ đỏ và bị treo giò 2 trận kế tiếp (vòng 4 và vòng 5).

Xuân Trường (áo đỏ) đã xa thời đỉnh cao Ảnh: Minh Hoàng

Khi 1 cầu thủ đàn anh phải sử dụng đến bạo lực để đá xấu 1 cầu thủ đàn em, điều đó phản ánh cầu thủ đàn anh này đang bất lực, cả về tốc độ, kỹ thuật lẫn tâm lý so với người bị đá xấu. Đình Bắc được đánh giá cao hơn Lê Văn Sơn, Xuân Trường, Công Phượng về tốc độ, về tính hiện đại trong lối chơi và cả về sự hiệu quả trong việc thực hiện các động tác kỹ thuật.

Sự bất lực của Công Phượng, Xuân Trường và Lê Văn Sơn trong những ngày CLB TP.Đồng Nai tuột dốc không phanh ở 5 vòng đấu đầu tiên tại V-League 2026-2027, phản ánh giai đoạn đẹp nhất của những tài năng một thời rất nổi tiếng này đã qua.

Cùng thế hệ với họ, Văn Toàn, Tuấn Anh cũng dần mờ nhạt ở CLB Nam Định, Văn Thanh gần như mất hút ở CLB CAHN, trong khi Minh Vương đã lui hẳn về thi đấu ở giải hạng nhất, trong màu áo CLB Công an Nhân Dân. Những ngày huy hoàng nhất của 1 trong những thế hệ tài năng nhất, thuộc 1 trong những lò đào tạo trẻ danh tiếng nhất nước (HAGL) đã dần xa!