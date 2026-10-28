Lịch thi đấu U.17 Việt Nam vs nhà vô địch trung học Hàn Quốc mới nhất: Đá giờ lạ, không có bản quyền

Theo kế hoạch ban đầu, chiều 28.10, U.17 Việt Nam sẽ có trận đấu tập với U.17 Hàn Quốc, khép lại đợt tập huấn tại Hàn Quốc. Tuy nhiên, do đội chủ nhà chưa quy tụ đủ lực lượng, đối thủ được bố trí thay thế là đội Shinpyeong - đội bóng học đường giàu thành tích và sở hữu nhiều cầu thủ triển vọng

ảnh: VFF

Quân xanh chất lượng cho thầy trò HLV Cristiano Roland

Vào lúc 13 giờ 30 hôm nay, đội tuyển U.17 Việt Nam sẽ có trận giao hữu gặp Trường trung học Shinpyeong - đội vô địch giải các trường trung học Hàn Quốc, trận cọ xát cuối cùng và hứa hẹn rất chất lượng cho thầy trò HLV Cristiano Roland ở xứ sở kim chi.

Vì đây là trận giao hữu nên không đơn vị nào ở Việt Nam mua bản quyền.

Được thành lập năm 1988, Shinpyeong đã vươn lên trở thành một trong những đội bóng học đường đáng chú ý của Hàn Quốc. Trong năm 2026, đội bóng giành chức vô địch giải bóng đá trung học toàn quốc mùa xuân và tiếp tục khẳng định vị thế tại các giải đấu cấp quốc gia.

Chất lượng của Shinpyeong còn được thể hiện qua những gương mặt nổi bật từng trưởng thành hoặc đang thi đấu trong đội hình. Đáng chú ý là tiền vệ Yoon Hee-seo, cầu thủ sinh năm 2008 đã được CLB Urawa Red Diamonds của Nhật Bản xác nhận chiêu mộ cho mùa giải 2027. Đây là sự ghi nhận đáng kể đối với năng lực của tiền vệ đang thi đấu tại môi trường bóng đá học đường Hàn Quốc.

Trên hàng công, Baek Geon, tiền đạo sinh năm 2009, cũng là cái tên đáng chú ý. Cầu thủ này góp mặt trong đội hình Shinpyeong vô địch giải đấu cấp quốc gia và được trao giải thưởng dành cho cầu thủ tấn công tại giải bóng đá trung học toàn quốc mùa xuân năm 2026.

Một gương mặt khác là An Ju-wan, cầu thủ sinh năm 2009 đang thi đấu cho Seoul E-Land FC và từng khoác áo Shinpyeong. Trong năm 2026, An Ju-wan liên tiếp thiết lập những dấu mốc trẻ tuổi tại K League và được trao giải Star Award ở hạng mục bóng đá tại lễ trao giải Future Star Awards 2026.

Những thành tích của tập thể cùng bước tiến của các cầu thủ tiêu biểu cho thấy Shinpyeong là đối thủ có chất lượng chuyên môn đáng lưu ý. Trận đấu vì vậy sẽ là cơ hội để U.17 Việt Nam tiếp tục kiểm nghiệm khả năng vận hành chiến thuật, đánh giá lực lượng và hoàn thiện sự chuẩn bị cho FIFA U.17 World Cup 2026 tại Qatar.

Trận đấu giữa U.17 Việt Nam và Shinpyeong sẽ diễn ra lúc 15 giờ 30 ngày 28.10 theo giờ địa phương, tức 13 giờ 30 theo giờ Việt Nam.



Chuyến tập huấn bổ ích trước World Cup U.17

Trước đó, đội tuyển U.17 Việt Nam đã có 2 trận làm nóng tại Hàn Quốc, với kết quả thua 1-4 trước U.17 FC Seoul (đội trẻ của nhà đương kim vô địch K-League) và thắng đậm U.17 Cheonan FC 5-0 vào các ngày 21 và 26.10.

Trong chiến thắng trước U.17 Cheonan FC, U.17 Việt Nam nhập cuộc tự tin, chủ động triển khai lối chơi cả trong tấn công lẫn phòng ngự, có các bàn thắng từ 2 cú đúp của Trần Mạnh Quân, Lê Trọng Đại Nhân cùng pha lập công của Chu Ngọc Nguyễn Lực.

U.17 Việt Nam đã 1 trận thắng, 1 thua tại Hàn Quốc. Đội sẽ đấu thêm một trận nữa ở đây Ảnh: VFF

Bên cạnh kết quả tích cực ở trận đấu này, đây tiếp tục là dịp để HLV Cristiano Roland thử nghiệm các phương án nhân sự và kiểm tra khả năng vận hành lối chơi. BHL tạo điều kiện cho các cầu thủ vào sân thi đấu; đến phút 70, gần như toàn bộ đội hình đã được trao cơ hội thể hiện.

Những trận đấu tập với các đối thủ mạnh tại Hàn Quốc có ý nghĩa quan trọng trong quá trình chuẩn bị cho U.17 World Cup 2026, giúp BHL đánh giá năng lực từng cầu thủ, điều chỉnh chiến thuật và tăng cường sự gắn kết trong lối chơi.

Sau đợt tập huấn tại Hàn Quốc, đội tuyển U.17 Việt Nam sẽ về nước để điều chỉnh, ổn định lại trạng thái và lối chơi.

Sau đó, thầy trò HLV Cristiano Roland sẽ bay sang UAE từ ngày 6.11, trước khi di chuyển sang Qatar tham dự U.17 World Cup 2026, với 3 trận vòng bảng lần lượt gặp Bỉ (ngày 20.11), New Zealand (23.11) và Mali (26.11).