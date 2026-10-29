Vực dậy tuyến giữa đội tuyển Việt Nam: 'Thần dược' đã có, thầy Kim đừng chần chừ

Đội tuyển Việt Nam cần lớp kế cận tuyến giữa

Tuyến giữa đang là khu vực nan giải nhất của đội tuyển Việt Nam, khi đòi hỏi chuyên môn cao, nhưng số lượng đáp ứng được lại thấp.

Danh hiệu đầu tiên HLV Kim Sang-sik có được cùng đội tuyển Việt Nam (ASEAN Cup 2024) mang dấu ấn bộ đôi Hoàng Đức - Ngọc Tân. Trong đó, Ngọc Tân là phát hiện mang dấu ấn ông Kim, khi "cận vệ" lúc ấy đang chơi cho Thanh Hóa trở thành máy quét hỗ trợ phòng ngự và đánh chặn hiệu quả, giúp Hoàng Đức dâng cao hỗ trợ tấn công.

Sau ASEAN Cup 2024, Ngọc Tân không giữ được phong độ do chấn thương và tuổi tác, buộc ông Kim phải tìm tiền vệ mới đáp ứng công thức "Hoàng Đức + 1". Lần lượt Minh Khoa, Thành Long... được trao cơ hội. Trong đó, Thành Long đã cùng Hoàng Đức giúp Việt Nam bảo vệ ngôi vương Đông Nam Á.

Cần phương án dự phòng cho Hoàng Đức (giữa) ẢNH: NGỌC LINH

Tuy nhiên, khi Hoàng Đức cũng chấn thương vì quá tải cơ (do phải đá liên tục trong hơn 1 năm qua), còn Thành Long cũng chạm ngưỡng 30 và chỉ đá tròn vai vì mật độ thi đấu dày đặc, đội tuyển Việt Nam rơi vào cảnh "mất giữa", bị Thái Lan, Philippines lẫn Malaysia áp đảo tại FIFA ASEAN Cup 2026. Ngay cả khi gặp Pakistan, đội đứng hạng 199 thế giới, đội tuyển Việt Nam vẫn lúng túng, bế tắc trong nửa đầu. Phương án dùng các ngoại binh Hoàng Hên hay Tài Lộc của ông Kim đều thất bại. Cả hai không phải tiền vệ trung tâm thuần túy, không đáp ứng được cường độ chơi bóng cao độ và yêu cầu di chuyển rộng.

Cùng với cầu thủ chạy cánh (wing-back), tiền vệ trung tâm là vị trí khó đá bậc nhất trong sơ đồ 3 trung vệ. Các tiền vệ cần sở hữu thể lực dồi dào để cày ải liên tục, cần mạnh để tì đè, che chắn, xoay bóng trước áp lực, nhưng cũng thể thiếu tư duy để đọc tình huống, khai thác khoảng trống và kiểm soát nhịp chơi.

Khi đội tuyển Việt Nam theo đuổi lối chơi kiểm soát cao độ, tuyến giữa là quang gánh "bất khả xâm phạm" giữ cân bằng cho tấn công và phòng ngự không lệch pha. Vị trí quan trọng như vậy, song thầy Kim lại thiếu người tài.

Chọn lọc từ U.23

Bối cảnh khan hiếm người giỏi buộc HLV Kim Sang-sik phải nhìn ngược trở lại về U.23 Việt Nam.

Lứa trẻ của ông Kim đã vô địch U.23 Đông Nam Á 2025, SEA Games 33 và đoạt hạng ba U.23 châu Á 2026, có quãng thời gian thắng 15 trận liên tục. Sự ổn định phi thường ở cấp trẻ đến từ lối chơi cường độ cao được xay nhuyễn, trên nền tảng tuyến giữa ổn định với Thái Sơn, Quốc Cường và Xuân Bắc.

Quốc Cường tiềm năng và ổn định ẢNH: VPF

Trong đó, Thái Sơn và Xuân Bắc đóng vai trò "con thoi", di chuyển liên tục theo chiều dọc để luân chuyển bóng và kết nối lối chơi. Quốc Cường ra sân ít hơn, nhưng cũng thể hiện tư duy tốt.

Sau thành công ở U.23 Việt Nam, mỗi tiền vệ có một ngã rẽ mới. Thái Sơn chấn thương nặng ở Ninh Bình, đang trong giai đoạn hồi phục. Xuân Bắc xuống hạng nhất cùng CLB CAND, trong khi Quốc Cường vẫn đang chơi ổn định tại CLB Công an TP.HCM khi đá cặp tuyến giữa cùng Đức Phú. CLB Công an TP.HCM đã thay 3 HLV Lê Huỳnh Đức, Phùng Thanh Phương và Arthur Diles, chiêu mộ nhiều tân binh, nhưng vị trí của Quốc Cường không thay đổi. Mùa này, Quốc Cường đá chính cả 5 trận, ghi 1 bàn (sút xa vào lưới Hà Nội ở vòng 1), thể hiện rõ vai trò "trái tim" tuyến giữa với khả năng bao sân, chọn vị trí và sút xa ấn tượng. Chưa từng lên tuyển trước đây, nhưng với cường độ ra sân bền bỉ ở V-League, Quốc Cường xứng đáng có cơ hội.

Nếu Quốc Cường thiên về tạo đột biến, Đức Phú mang đến những khả năng tranh chấp, thu hồi bóng và duy trì cường độ hoạt động tại khu trung tuyến. Anh đá 24 trận mùa trước, giúp CLB Công an TP.HCM đứng hạng năm V-League và vô địch Cúp quốc gia. 10,4 km đã chạy trước Ratchaburi ở ASEAN Club Championship (Công an TP.HCM hòa 1-1) cho thấy hình bóng "máy chạy" tiềm năng của đội tuyển.

Quan trọng hơn, HLV Kim Sang-sik cần trẻ hóa để tuyến giữa thêm năng lượng. Năm 2021, Hoàng Đức đá chính ở tuyển khi mới 23 tuổi. Anh được đôn lên khi Hùng Dũng chấn thương nặng, còn Huy Hùng, Đức Huy... sa sút từ lâu. Hoàng Đức giỏi, nhưng cũng phải nhờ HLV Park Hang-seo dũng cảm đặt niềm tin, bóng đá Việt Nam mới có một tiền vệ đẳng cấp như thế.

Sau 5 năm, lịch sử lặp lại. HLV Kim cũng cần sự dũng cảm để đội tuyển Việt Nam đón làn gió mới.