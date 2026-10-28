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    Chủ tịch VFF và Giám đốc FIFA Arsene Wenger đến sân động viên U.15 Việt Nam tại World Cup

    Hồng Nam
    Hồng Nam
    Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đã động viên U.15 Việt Nam sau trận gặp U.15 Rwanda tại vòng 32 đội Tier C U.15 World Cup 2026.

    U.15 Việt Nam thua ngược dù chơi nỗ lực

    Chiều 28.10, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn đã trực tiếp dự khán trận đấu giữa U.15 Việt Nam và U.15 Rwanda tại vòng 32 đội Tier C U.15 World Cup. Trận đấu cũng có sự hiện diện của ông Arsene Wenger, Giám đốc phát triển bóng đá toàn cầu của FIFA.

    Ở cuộc đối đầu với U.15 Rwanda, U.15 Việt Nam sớm tạo lợi thế dẫn trước hai bàn. Phút 29, từ cú đá phạt mạnh của Vận Tài, thủ môn đối phương không thể bắt dính bóng, dẫn đến tình huống phản lưới nhà, giúp U.15 Việt Nam nâng tỷ số lên 2-0.

    Chủ tịch VFF và Giám đốc FIFA Arsene Wenger đến sân động viên U.15 Việt Nam tại World Cup- Ảnh 1.

    U.15 Viẹt Nam chụp hình lưu niệm cùng lãnh đạo FIFA Arsene Wenger và Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn

    ẢNH: VFF

    Tuy nhiên, U.15 Rwanda nhanh chóng đáp trả bằng hai bàn thắng ở các phút 35 và 36, đưa trận đấu trở lại thế cân bằng. Hai đội không thể phân định thắng thua trong thời gian thi đấu và phải bước vào loạt sút luân lưu. U.15 Rwanda giành chiến thắng 4-2, qua đó giành quyền vào vòng 16 đội Tier C.

    Kết quả này khiến U.15 Việt Nam không còn cơ hội cạnh tranh các vị trí từ 65 đến 80 và sẽ chuyển xuống nhánh tranh hạng 81 đến hạng 96, gặp U.15 Nicaragua.

    Sau trận đấu, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đã gặp gỡ, động viên ban huấn luyện và các cầu thủ U.15 Việt Nam. Chủ tịch VFF khích lệ toàn đội giữ vững tinh thần, nhìn nhận kết quả trận đấu một cách tích cực và tiếp tục nỗ lực trong những trận đấu tiếp theo.

    Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn nhấn mạnh ý nghĩa của FIFA U.15 World Cup 2026 không chỉ nằm ở kết quả thi đấu mà còn ở cơ hội để các cầu thủ trẻ được trải nghiệm môi trường bóng đá quốc tế, giao lưu và tích lũy kinh nghiệm. 

    Vì vậy, các cầu thủ cần giữ tâm lý thoải mái, trân trọng cơ hội quý giá tại giải đấu, không để áp lực thắng thua ảnh hưởng đến quá trình học hỏi và phát triển bản thân.

    Cựu HLV CLB Arsenal Wenger đã bày tỏ tiếc nuối khi U.15 Việt Nam dù đá tốt nhưng đã thua cuộc sau loạt penalty.

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