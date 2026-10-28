Thể Công Viettel thua tan nát Seoul 0-5: Khủng hoảng toàn diện, HLV Popov... đổ lỗi cho ai đây!?

Thể Công Viettel vỡ trận

CLB Thể Công Viettel đang ở giữa tâm bão khủng hoảng nghiêm trọng nhất từ khi thăng hạng V-League năm 2019. Đội bóng của HLV Velizar Popov không thắng liền 6 trận trên mọi đấu trường, lần lượt đứng hạng 12 V-League và áp chót vòng bảng AFC Champions League 2.

Đối đầu với Thể Công Viettel ở lượt ba AFC Champions League 2 là Seoul, đội bóng vừa lên ngôi vương K-League sớm... 5 lượt đấu. Ở những trận trước tại giải châu Á, Seoul toàn thua Melbourne và Persib, nhưng đó là khi đại diện Hàn Quốc phải dùng đội hình trẻ do đang phải tập trung cho đấu trường quốc nội.

Còn ở trận gặp Thể Công Viettel, Seoul đã chơi với tâm thế khác: dốc toàn lực để lật ngược thế cờ trong cuộc đua vào vòng 16 đội, sau khi đã thâu tóm K-League xong.

Thể Công Viettel (áo đỏ) thua toàn diện ẢNH: MINH TÚ

Với sức mạnh áp đảo cùng lối chơi tấn công tốc độ, Seoul đã vùi dập đại diện Việt Nam. Khác với phần đông các đội K-League, Seoul chơi bóng ngắn nhuần nhuyễn, ăn ý, có thể luân chuyển bóng bằng những tổ hợp chuyền ngắn đa dạng, nhưng bước sang phần sân đối thủ, đội bóng Hàn Quốc lập tức tăng tốc khiến đối thủ không kịp trở tay. Phút thứ 8, trung vệ Seoul phất bóng dài phát động pha tấn công nhanh, trước khi Moon Seon-min (đồng đội cũ của Công Phượng tại Incheon) ập vào dứt điểm tinh tế đưa bóng vòng qua đầu thủ môn Văn Việt.

Phút 21, đón quả tạt từ cánh phải của đồng đội, Anderson Oliveira đẩy bóng bằng ngực, rồi tung cú đá sấm sét từ khoảng cách 15 m đưa bóng xé rách mành lưới Thể Công Viettel. Thủ môn Văn Việt dù đang là người gác đền có nhiều pha cứu thua nhất V-League, nhưng trước những cú sút quá chất lượng từ tân vương K-League, anh không thể chạm nổi tay vào bóng.

Phút 29, Seoul lại làm tung lưới Thể Công Viettel bằng pha phối hợp như ở chỗ không người, khi Hwang Do-yun chạy chỗ đón đường chuyền bằng đầu của đồng đội từ mép trái vòng cấm rồi dứt điểm tung lưới Văn Việt.

Cả ba bàn thua của Thể Công Viettel đến từ chung kịch bản: bóng được dồn cho Oliveira ở cánh trái, rồi mũi công lợi hại này của Seoul hoặc dứt điểm, hoặc dọn cỗ cho đồng đội ghi bàn.

Văn Khang cùng đồng đội lép vế hoàn toàn trước nhà vô địch K-League ẢNH: MINH TÚ

5 phút sau, Seoul đóng sập cánh cửa có điểm của Thể Công Viettel, khi Cho Young-wook dứt điểm một chạm đẳng cấp sau pha căng ngang của đồng đội, đưa chủ nhà vươn lên dẫn 4-0.

Khủng hoảng

Sang hiệp 2, Seoul giảm nhịp độ trận đấu. Đại diện Hàn Quốc đá thong dong giữ sức, nhưng vẫn tìm được bàn thứ năm dễ như "lấy đồ trong túi".

Phút 54, Leonardo Ruiz hoàn thành pha ban bật đập nhả đẹp mắt của Seoul với cú sút cận thành. Dù ngoại binh người Brazil đã hơi lỡ nhịp, nhưng trước sự can thiệp hời hợt của hậu vệ Thể Công Viettel, anh vẫn đủ sức rướn người dứt điểm nâng tỷ số lên 5-0.

Phút 74, Thể Công Viettel lại được... đá hơn người, khi Yazan của đội khách nhận thẻ vàng thứ hai. Thế nhưng, việc có lợi thế hơn người khi đã thua tới 5 bàn không có nhiều ý nghĩa.

Thể Công Viettel thi đấu quá bạc nhược, với 7 trận liền không thắng và HLV Popov sẽ nói gì? ẢNH: MINH TÚ

Thể Công Viettel nỗ lực tạo cơ hội trong những phút còn lại, nhưng bất lực trước Seoul vốn ở trình độ tổ chức lối chơi vượt trội. Chấp nhận thua 5 bàn không gỡ, học trò HLV Popov rơi xuống cuối bảng với 1 điểm sau 3 trận, gần như không còn hy vọng đi tiếp. Chiến lược gia Bulgaria có lẽ không còn lý do gì để bào chữa cho thất bại. Ở những trận thua trước, ông nói do trọng tài còn trận này, lỗi do ai?

Hai lượt tới, Thể Công Viettel phải làm khách trên sân Seoul và Melbourne. Nếu không cải thiện tinh thần và ý chí thi đấu, Thể Công Viettel có nguy cơ cao tiếp tục bại trận.