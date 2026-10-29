U.15 Việt Nam đánh bại Cuba: Vào bán kết World Cup, đấu chủ nhà Azerbaijan

U.15 Việt Nam vào bán kết World Cup trẻ

Ngày 29.10, U.15 Việt Nam giáp mặt U.15 Cuba trong trận tranh vé bán kết hạng 81-84 (Tier C) tại U.15 World Cup 2026. Trong khi học trò HLV Hoàng Anh Tuấn vừa thua Rwanda với tỷ số 2-4 ở trận knock-out hôm qua, U.15 Cuba gây ấn tượng mạnh khi thắng 8-1 trước U.15 New Cadelonia.

Trước đối thủ đến từ châu Mỹ, U.15 Việt Nam nhập cuộc tự tin, chủ động đẩy cao đội hình và tạo ra nhiều tình huống tấn công nguy hiểm. Đáng chú ý, cú dứt điểm của Anh Hào trong hiệp một đưa bóng trúng cột dọc khung thành U.15 Cuba.

U.15 Việt Nam bước qua nỗi buồn thất bại hôm qua để vượt qua U.15 Cuba ẢNH: VFF

Sang hiệp hai, U.15 Việt Nam tiếp tục duy trì sức ép. Phút 28, Xuân Vinh tận dụng sai lầm của cầu thủ đối phương, dứt điểm chân trái mở tỷ số. Phút 39, từ quả phạt góc do Xuân Vinh thực hiện, Khắc Hiếu băng vào đá bồi, nâng tỷ số lên 2-0. U.15 Cuba rút ngắn cách biệt xuống 1-2 ở phút 40 sau cú sút của cầu thủ mang áo số 10 chạm chân Tài Lộc đổi hướng. Đây cũng là tỷ số chung cuộc.

Tại bán kết nhánh tranh hạng 81-84, U.15 Việt Nam sẽ chạm trán chủ nhà U.15 Azerbaijan, đội vừa giành chiến thắng 5-0 trước U.15 Mozambique. Nếu giành chiến thắng, U.15 Việt Nam sẽ góp mặt ở trận chung kết tranh thứ hạng cao nhất của nhánh đấu này.

Sau thất bại đáng tiếc trước U.15 Rwanda trên chấm luân lưu, dù từng dẫn trước hai bàn, các cầu thủ trẻ Việt Nam đã nhanh chóng lấy lại tinh thần bằng chiến thắng trước U.15 Nicaragua, trước khi tiếp tục vượt qua U.15 Cuba.

Điều quan trọng hơn, những trận đấu tại U.15 World Cup là cơ hội rất quý giá để U.15 Việt Nam tích lũy kinh nghiệm quốc tế, rèn luyện bản lĩnh và hoàn thiện lối chơi khi đối đầu với các đội bóng đến từ những nền bóng đá khác nhau.