U.17 Việt Nam ngược dòng ngoạn mục, thắng CLB Shinpyeong 4-2 trận chốt hạ tại Hàn Quốc

CLB Shinpyeong là đội bóng trường trung học có thành tích nổi bật tại Hàn Quốc, từng vô địch giải bóng đá trung học toàn quốc mùa xuân năm 2026. Đây là đối thủ chất lượng, để U.17 Việt Nam tiếp tục kiểm nghiệm lực lượng và các phương án chiến thuật.

U.17 Việt Nam rượt đuổi tỷ số với đối thủ trong hiệp 1

Đội bạn mở tỷ số ở phút thứ 10. Tuy nhiên, U.17 Việt Nam nhanh chóng đưa trận đấu trở lại thế cân bằng khi Sỹ Bách đi bóng bên cánh phải, vượt qua cầu thủ đối phương rồi căng ngang để Đại Nhân băng vào đệm bóng cận thành, gỡ hòa 1-1. Sau đó, Quý Vương lập công giúp U.17 Việt Nam vượt lên dẫn 2-1. Trước khi hiệp 1 khép lại, CLB Shinpyeong được hưởng phạt đền và ghi bàn quân bình tỷ số 2-2.

U.17 Việt Nam ngược dòng giành chiến thắng trong trận giao hữu cuối cùng của chuyến tập huấn tại Hàn Quốc ẢNH: VFF

Sang hiệp 2, các học trò của HLV Cristiano Roland tiếp tục duy trì thế chủ động và có thêm 2 bàn thắng. Phút 68, Trí Dũng lập công nâng tỷ số lên 3-2. Mạnh Quân ghi bàn ở phút 76, ấn định chiến thắng chung cuộc 4-2 cho U.17 Việt Nam.

Cũng như các trận đấu tập trước đó, ban huấn luyện U.17 Việt Nam ưu tiên thử nghiệm nhân sự, đánh giá khả năng vận hành lối chơi và sự phối hợp giữa các cầu thủ, thay vì đặt nặng kết quả thắng thua.

Theo kế hoạch, vào ngày 29.10, đội tuyển U.17 Việt Nam sẽ trở về nước và tiếp tục tập luyện tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội). Dự kiến vào ngày 6.11, đoàn quân của HLV Roland sẽ di chuyển sang UAE để tiếp tục tập huấn và thi đấu giao hữu, trước khi sang Qatar tham dự VCK U.17 World Cup 2026.