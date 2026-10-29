U.17 Việt Nam có chuyến tập huấn bổ ích tại Hàn Quốc: Sang UAE ngày nào, đấu ai trước World Cup?

Lội ngược dòng ngoạn mục

Ở trận đấu cuối cùng trong đợt tập huấn quan trọng tại Hàn Quốc, đội tuyển U.17 VN đã có trận giao hữu với CLB Shinpyeong - nhà vô địch giải bóng đá trung học toàn quốc mùa xuân Hàn Quốc năm 2026. Đội bóng rất mạnh của bóng đá học đường Hàn Quốc là phép thử quan trọng giúp U.17 VN tiếp tục thử nghiệm lực lượng và các phương án chiến thuật. CLB Shinpyeong là đội vượt lên dẫn trước ở phút thứ 10 nhờ những đường tấn công giàu tốc độ. Tuy nhiên, U.17 VN nhanh chóng đưa trận đấu trở lại thế cân bằng khi Sỹ Bách đi bóng bên cánh phải, vượt qua cầu thủ đối phương rồi căng ngang để Đại Nhân băng vào đệm bóng cận thành gỡ hòa 1-1. Tiếp đó, Quý Vương lập công giúp U.17 VN vượt lên dẫn 2-1, trước khi CLB Shinpyeong được hưởng phạt đền và ghi bàn để khép lại hiệp 1 với tỷ số hòa 2-2.

U.17 VN tự tin hướng đến VCK U.17 World Cup 2026 Ảnh: VFF

Sang hiệp 2, HLV Cristiano Roland yêu cầu toàn đội tiếp tục duy trì thế trận chủ động, kiểm soát bóng tốt ở khu trung tuyến để tấn công. Chỉ đạo hợp lý từ HLV trưởng giúp U.17 VN có thêm 2 bàn thắng do công Trí Dũng (phút 68) và Mạnh Quân (phút 76), ấn định chiến thắng 4-2 cho U.17 VN.

HLV Roland khá hài lòng về kết quả cũng như lối chơi mà các học trò đã thể hiện trước đội vô địch trung học Hàn Quốc, đặc biệt là cách U.17 VN luôn duy trì được nhịp độ và tốc độ trận đấu.

Hàng tấn công tạo ấn tượng

Như vậy, đội tuyển U.17 VN đã khép lại chuyến tập huấn quan trọng tại Hàn Quốc, có được 2 trận thắng (tỷ số 5-0 trước Cheonan FCP và 4-2 trước CLB Shinpyeong) và nhận trận thua 1-4 trước U.17 FC Seoul. Ấn tượng nhất là việc HLV Roland đã thiết lập được lối chơi chủ động kiểm soát bóng hiệu quả và các cầu thủ rất tự tin chơi tấn công. Ở đợt tập huấn này, hàng công U.17 VN ghi nhận nhiều cái tên đang có phong độ tốt như Trần Mạnh Quân, Lê Trọng Đại Nhân (ghi 3 bàn). Chu Ngọc Nguyễn Lực ghi bàn từ pha đá phạt trong trận gặp FC Seoul là phương án giải quyết bế tắc từ bóng chết. Đội U.17 VN đang dần thể hiện lối chơi hiện đại, với những cầu thủ chơi sáng tạo như Nguyễn Lực, Mạnh Quân, Sỹ Bách, Ngọc Sơn, Đình Phong…

Khép lại đợt tập huấn 10 ngày tại Hàn Quốc, U.17 VN trở về nước trong hôm nay (29.10) và tiếp tục tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VN. Đây cũng sẽ là dịp để HLV Roland ổn định, sắp xếp lại con người và rèn chiến thuật, tâm lý cho toàn đội. Những hạn chế dẫn đến 6 bàn thua trong 3 trận ở Hàn Quốc sẽ được điều chỉnh lại để hàng thủ tạo sự yên tâm hơn.

Đây cũng là lúc ông Roland tính toán rút gọn đội hình để bay sang UAE ngày 6.11. Dự kiến đội tuyển U.17 VN sẽ có trận giao hữu cuối cùng với U.17 UAE trước khi bay sang Qatar tham dự giải U.17 World Cup 2026. Tại U.17 World Cup 2026, U.17 VN sẽ gặp 3 đối thủ mạnh tại vòng bảng gồm U.17 Bỉ (ngày 20.11), New Zealand (23.11) và Mali (26.11).