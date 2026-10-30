Lịch thi đấu cụ thể Gia Lai Cup, các kênh phát: U.23 Việt Nam gặp U.23 Thái Lan, U.23 Qatar giờ đẹp

Tại giải đấu, bốn đội tuyển thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt, mỗi đội trải qua 3 trận để xác định thứ hạng chung cuộc. Tổng cộng có 6 trận đấu, được tổ chức vào các ngày 10, 12 và 14.11. Tất cả các trận đấu đều diễn ra trên sân vận động Pleiku, Gia Lai.

Giải đấu cũng mang ý nghĩa quan trọng đối với quá trình chuẩn bị của bóng đá trẻ Việt Nam. Những nhiệm vụ hướng đến năm 2027, trong đó có giải vô địch U.23 Đông Nam Á và vòng loại U.23 châu Á 2028, đòi hỏi ban huấn luyện phải sớm xây dựng bộ khung ổn định, đánh giá năng lực cầu thủ và nâng cao chất lượng thi đấu quốc tế. Đáng chú ý, HLV Kim Sang-sik không trực tiếp dẫn dắt U.23 Việt Nam tại giải đấu do bận cùng đội tuyển quốc gia trong đợt FIFA Days tháng 11. Trợ lý Đinh Hồng Vinh được giao phụ trách đội bóng tại Pleiku.

Lịch thi đấu đầy đủ giải U.23 quốc tế - Gia Lai Cup 2026

Lượt trận thứ nhất: U.23 Việt Nam đấu Thái Lan, phép thử lớn ngay ngày khai mạc

Tâm điểm của lượt trận đầu tiên là cuộc so tài giữa U.23 Việt Nam và U.23 Thái Lan lúc 19 giờ ngày 10.11. Trước đó, lúc 15 giờ, U.23 Qatar sẽ gặp U.23 Singapore trong trận đấu mở màn giải.

Cuộc đối đầu giữa Việt Nam và Thái Lan luôn thu hút sự quan tâm lớn của người hâm mộ bóng đá Đông Nam Á. Hai đội đã nhiều lần chạm trán ở các giải trẻ khu vực, tạo nên sự cạnh tranh đáng chú ý về chuyên môn lẫn bản lĩnh thi đấu.

U.23 Việt Nam có lợi thế sân nhà và sự cổ vũ của khán giả Pleiku. Tuy nhiên, muốn giành kết quả tích cực, đội bóng cần duy trì sự chắc chắn trong phòng ngự, kiểm soát tốt tuyến giữa và cải thiện khả năng tận dụng cơ hội. Một trận đấu với đối thủ có chất lượng như Thái Lan cũng giúp ban huấn luyện nhận diện rõ những điểm mạnh, hạn chế của từng vị trí.

Đáng chú ý, tại SEA Games 33 (năm 2025), U.23 Việt Nam đánh bại U.23 Thái Lan 3-2 trong trận chung kết để giành HCV bóng đá nam.

U.23 Việt Nam (trái) trong màn so tài với U.23 Thái Lan ở chung kết SEA Games 33 ẢNH: NHẬT THỊNH

Về phía U.23 Thái Lan, HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul được gia hạn hợp đồng đến tháng 2.2028, thể hiện định hướng ổn định trong quá trình xây dựng đội tuyển trẻ. Vì vậy, U.23 Việt Nam cần chuẩn bị kỹ cho khả năng đối thủ tổ chức phối hợp nhanh, gây áp lực ở khu vực giữa sân và khai thác những khoảng trống khi đội chủ nhà dâng cao.

Lượt trận thứ hai: U.23 Việt Nam gặp Singapore, cơ hội tích lũy điểm số

Ở lượt trận thứ hai ngày 12.11, U.23 Thái Lan gặp U.23 Qatar lúc 15 giờ, trước khi U.23 Singapore đối đầu U.23 Việt Nam lúc 19 giờ.

Sau trận ra quân với Thái Lan, cuộc so tài với Singapore là cơ hội để U.23 Việt Nam hướng đến mục tiêu giành trọn 3 điểm. Tuy nhiên, U.23 Việt Nam không thể xem nhẹ đối thủ, bởi những trận đấu mà một đội phải chủ động kiểm soát bóng thường đòi hỏi khả năng tổ chức tấn công và xử lý hiệu quả trước hàng phòng ngự chặt chẽ.

Nếu muốn cạnh tranh chức vô địch, U.23 Việt Nam cần thể hiện khả năng áp đặt thế trận, duy trì tốc độ luân chuyển bóng và tạo ra nhiều phương án tiếp cận khung thành. Bên cạnh đó, việc hạn chế sai sót cá nhân sẽ rất quan trọng, nhất là trong bối cảnh giải đấu có mật độ thi đấu 2 ngày một trận.

U.23 Việt Nam nhiều khả năng sẽ có chiến thắng ở lượt đấu thứ 2 khi gặp U.23 Singapore ẢNH: NHẬT THỊNH

Đây cũng là thời điểm ban huấn luyện có thể đánh giá chiều sâu đội hình và tính toán phương án sử dụng nhân sự. Những cầu thủ chưa có nhiều cơ hội ở trận mở màn có thể được trao thêm thời gian thi đấu, tùy theo tình hình thực tế và yêu cầu chiến thuật.

Một kết quả thuận lợi trước Singapore sẽ giúp U.23 Việt Nam duy trì cơ hội cạnh tranh thứ hạng cao trước lượt trận cuối. Ngược lại, nếu đánh rơi điểm số, áp lực sẽ tăng lên đáng kể khi U.23 Việt Nam phải đối đầu U.23 Qatar ở trận đấu cuối cùng.

Lượt trận thứ ba: U.23 Việt Nam gặp Qatar, quyết định tham vọng vô địch

Lượt trận cuối cùng ngày 14.11 có hai cuộc đối đầu: U.23 Thái Lan gặp U.23 Singapore lúc 15 giờ và U.23 Việt Nam chạm trán U.23 Qatar lúc 19 giờ.

Đây có thể là lượt trận mang tính quyết định đối với thứ hạng chung cuộc. Trong thể thức vòng tròn một lượt, mỗi đội chỉ có 3 trận để tích lũy điểm số, vì vậy những kết quả trước đó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cơ hội đăng quang của U.23 Việt Nam.

U.23 Qatar sẽ là một trong những thử thách lớn mà U.23 Việt Nam phải vượt qua nếu muốn vô địch ẢNH: AFP

So với hai đối thủ Đông Nam Á, U.23 Qatar mang đến thử thách khác biệt về thể hình, thể lực và khả năng tổ chức chiến thuật. Bóng đá trẻ Qatar được đầu tư bài bản, do đó đội chủ nhà cần chuẩn bị phương án ứng phó với sức ép, những tình huống tranh chấp quyết liệt và khả năng chuyển trạng thái nhanh của đối phương.

Nếu giành kết quả tốt trước Thái Lan và Singapore, U.23 Việt Nam sẽ có cơ sở thuận lợi để bước vào trận cuối với mục tiêu cạnh tranh chức vô địch. Tuy nhiên, ngay cả khi gặp bất lợi về điểm số sau hai lượt trận, đội bóng vẫn cần thể hiện tinh thần thi đấu và khả năng điều chỉnh chiến thuật trước đối thủ mạnh.

Đối với giải giao hữu quốc tế U.23 – Gia Lai Cup 2026, FPT Play và VTV đã đạt được thỏa thuận chia sẻ bản quyền phát sóng. Theo đó, trên VTV, khán giả có thể theo dõi các trận đấu trên VTV6. Trong khi đó, trên FPT Play, các trận đấu được truyền tải trực tiếp và trọn vẹn trên nhiều hạ tầng, gồm truyền hình mặt đất, cáp, vệ tinh, IPTV, internet, di động, trình chiếu công cộng và mạng xã hội.