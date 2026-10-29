Dự đoán tỷ số CLB Hà Nội hòa CLB Ninh Bình 1-1: Hai Long và Lê Phát ghi bàn

Nảy lửa CLB Hà Nội đấu CLB Ninh Bình trên sân Hàng Đẫy

Trước vòng 6 V-League 2026-2027, CLB Ninh Bình có 10 điểm sau 3 trận thắng, 1 trận hòa, 1 trận thua, xếp hạng 4, chỉ kém đội dẫn đầu bảng xếp hạng là CLB SLNA vỏn vẹn 1 điểm. Trong khi đó CLB Hà Nội có 2 trận thắng, 3 trận thua, đạt 6 điểm và xếp hạng 10. CLB Ninh Bình có cơ hội soán ngôi đầu của SLNA nếu đánh bại CLB Hà Nội. Ngược lại nếu giành trọn 3 điểm trước đội bóng cố đô, CLB Hà Nội sẽ áp sát nhóm dẫn đầu.

Nguyễn Văn Quyết cùng CLB Hà Nội tiếp đón CLB Ninh Bình ở vòng 6 V-League 2026-2027 trên sân Hàng Đẫy ẢNH: VPF

Đều có thực lực và là ứng viên tranh chấp danh hiệu vô địch V-League 2026-2027 nhưng cả CLB Ninh Bình và CLB Hà Nội đều đối mặt không ít thách thức, gập ghềnh. Ở vòng đấu trước, CLB Ninh Bình để thua CLB Công an TP.HCM ngay trên sân nhà. CLB Hà Nội cũng sẩy chân trên sân Chi Lăng trước CLB Đà Nẵng. Tổn thất càng lớn cho CLB Hà Nội khi trung vệ trẻ Anh Tiệp bị treo giò còn HLV Harry Kewell không được chỉ đạo vì nhận thẻ đỏ ở vòng đấu trước.

Nguyễn Hoàng Đức cùng CLB Ninh Bình hướng đến mục tiêu có điểm trước CLB Hà Nội ẢNH: VPF

Lực lượng của CLB Ninh Bình và CLB Hà Nội cũng được đánh giá khá cân bằng. CLB Ninh Bình sở hữu dàn nội binh chất lượng như Nguyễn Hoàng Đức, Trương Tiến Anh, Nguyễn Lê Phát, Đặng Văn Lâm. Ngoài ra còn có chân sút ngoại binh Lucas Vinicius có hiệu suất ghi bàn cực kỳ ấn tượng 5 bàn sau 5 vòng đấu. CLB Hà Nội cũng có dàn hảo thủ như Nguyễn Văn Quyết, Xuân Mạnh, Hai Long, Thành Chung cùng ngoại binh Jung Andrew Patrick đang có được 2 bàn.

CLB Hà Nội và Ninh Bình là trận cầu tâm điểm của vòng 6 V-League 2026-2027 ẢNH: FPT PLAY

Trong 2 lần chạm trán gần nhất giữa CLB Hà Nội với CLB Ninh Bình đều có kết quả thắng thua với tỷ số sít sao. Ở lần chạm trán vào tháng 10.2025 tại Hàng Đẫy, CLB Ninh Bình vượt qua CLB Hà Nội với tỷ số 2-1 còn lần tái đấu vào tháng 4.2026 tại Ninh Bình, chiến thắng 3-2 thuộc về đội bóng thủ đô. Lần này, CLB Hà Nội lẫn Ninh Bình đều đặt quyết tâm giành ít nhất 1 điểm, vì thế trận đấu được dự đoán dễ có kết quả hòa.

Dự đoán tỷ số trận đấu: CLB Hà Nội - CLB Ninh Bình: 1-1. Hai Long mở tỷ số, Lê Phát gỡ hòa cho đội khách.

Xem LPBank V.League 1-2026/27 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn



