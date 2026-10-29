    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo

    Dự đoán tỷ số CLB Hà Nội hòa CLB Ninh Bình 1-1: Hai Long và Lê Phát ghi bàn

    Hoàng Lê
    Hoàng Lê
    CLB Hà Nội chạm trán CLB Ninh Bình là trận cầu tâm điểm của vòng 6 V-League 2026-2027 diễn ra lúc 19 giờ 15 ngày 30.10 trên sân Hàng Đẫy (trực tiếp FPT Play, TV360).

    Nảy lửa CLB Hà Nội đấu CLB Ninh Bình trên sân Hàng Đẫy

    Trước vòng 6 V-League 2026-2027, CLB Ninh Bình có 10 điểm sau 3 trận thắng, 1 trận hòa, 1 trận thua, xếp hạng 4, chỉ kém đội dẫn đầu bảng xếp hạng là CLB SLNA vỏn vẹn 1 điểm. Trong khi đó CLB Hà Nội có 2 trận thắng, 3 trận thua, đạt 6 điểm và xếp hạng 10. CLB Ninh Bình có cơ hội soán ngôi đầu của SLNA nếu đánh bại CLB Hà Nội. Ngược lại nếu giành trọn 3 điểm trước đội bóng cố đô, CLB Hà Nội sẽ áp sát nhóm dẫn đầu.

    Dự đoán tỷ số CLB Hà Nội hòa CLB Ninh Bình 1-1: Hai Long và Lê Phát ghi bàn- Ảnh 1.

    Nguyễn Văn Quyết cùng CLB Hà Nội tiếp đón CLB Ninh Bình ở vòng 6 V-League 2026-2027 trên sân Hàng Đẫy

    ẢNH: VPF

    Đều có thực lực và là ứng viên tranh chấp danh hiệu vô địch V-League 2026-2027 nhưng cả CLB Ninh Bình và CLB Hà Nội đều đối mặt không ít thách thức, gập ghềnh. Ở vòng đấu trước, CLB Ninh Bình để thua CLB Công an TP.HCM ngay trên sân nhà. CLB Hà Nội cũng sẩy chân trên sân Chi Lăng trước CLB Đà Nẵng. Tổn thất càng lớn cho CLB Hà Nội khi trung vệ trẻ Anh Tiệp bị treo giò còn HLV Harry Kewell không được chỉ đạo vì nhận thẻ đỏ ở vòng đấu trước.

    Dự đoán tỷ số CLB Hà Nội hòa CLB Ninh Bình 1-1: Hai Long và Lê Phát ghi bàn- Ảnh 2.

    Nguyễn Hoàng Đức cùng CLB Ninh Bình hướng đến mục tiêu có điểm trước CLB Hà Nội

    ẢNH: VPF

    Lực lượng của CLB Ninh Bình và CLB Hà Nội cũng được đánh giá khá cân bằng. CLB Ninh Bình sở hữu dàn nội binh chất lượng như Nguyễn Hoàng Đức, Trương Tiến Anh, Nguyễn Lê Phát, Đặng Văn Lâm. Ngoài ra còn có chân sút ngoại binh Lucas Vinicius có hiệu suất ghi bàn cực kỳ ấn tượng 5 bàn sau 5 vòng đấu. CLB Hà Nội cũng có dàn hảo thủ như Nguyễn Văn Quyết, Xuân Mạnh, Hai Long, Thành Chung cùng ngoại binh Jung Andrew Patrick đang có được 2 bàn.

    Dự đoán tỷ số CLB Hà Nội hòa CLB Ninh Bình 1-1: Hai Long và Lê Phát ghi bàn- Ảnh 3.

    CLB Hà Nội và Ninh Bình là trận cầu tâm điểm của vòng 6 V-League 2026-2027

    ẢNH: FPT PLAY

    Trong 2 lần chạm trán gần nhất giữa CLB Hà Nội với CLB Ninh Bình đều có kết quả thắng thua với tỷ số sít sao. Ở lần chạm trán vào tháng 10.2025 tại Hàng Đẫy, CLB Ninh Bình vượt qua CLB Hà Nội với tỷ số 2-1 còn lần tái đấu vào tháng 4.2026 tại Ninh Bình, chiến thắng 3-2 thuộc về đội bóng thủ đô. Lần này, CLB Hà Nội lẫn Ninh Bình đều đặt quyết tâm giành ít nhất 1 điểm, vì thế trận đấu được dự đoán dễ có kết quả hòa.

    Dự đoán tỷ số trận đấu: CLB Hà Nội - CLB Ninh Bình: 1-1. Hai Long mở tỷ số, Lê Phát gỡ hòa cho đội khách.

    Xem LPBank V.League 1-2026/27 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn


    Tin liên quan

    CLB Hà Nội và nỗi tiếc nuối cực lớn mang tên Lucao: Giá như ngày ấy giữ chân…

    CLB Hà Nội và nỗi tiếc nuối cực lớn mang tên Lucao: Giá như ngày ấy giữ chân…

    Vài năm qua, CLB Hà Nội liên tục thay đổi vị trí tiền đạo ngoại, ngay cả những cầu thủ thi đấu tốt như Lucao hay Joel Tagueu. Đây là một phần nguyên nhân khiến cựu vương V-League vẫn chưa thể trở lại cuộc đua vô địch.

    HLV Kewell và trung vệ trẻ cùng dính thẻ đỏ, CLB Hà Nội thua đau Đà Nẵng tại Chi Lăng

    Dự đoán kết quả CLB Đà Nẵng thua đậm CLB Hà Nội: Khó cản đội bóng thủ đô

    Khám phá thêm chủ đề

    Dự đoán tỷ số CLB Hà Nội - CLB Ninh Bình CLB Hà Nội - CLB Ninh Bình CLB Hà Nội CLB Ninh Bình

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận