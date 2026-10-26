CLB Hà Nội và nỗi tiếc nuối cực lớn mang tên Lucao: Giá như ngày ấy giữ chân…

Xáo trộn

Mùa 2022, Lucao là trụ cột hàng công giúp CLB Hà Nội giành chức vô địch V-League lần thứ 6 trong lịch sử. Nhưng đến tháng 6.2023, tiền đạo người Brazil bất ngờ chia tay để gia nhập CLB Đà Nẵng. Vị trí của anh được thay bằng Herlison Caion, người từng lập hat-trick ngay tháng 7.2023, trước khi CLB Hà Nội tiếp tục bổ sung Joel Tagueu (tiền đạo sinh ở Cameroon, trưởng thành tại Brazil) từ tháng 9.2023 cho mùa 2023-2024. Tagueu kết thúc mùa với 12 bàn sau 22 trận trên mọi đấu trường, nhưng cũng không được gia hạn hợp đồng.

Mùa 2024-2025, CLB Hà Nội làm mới hoàn toàn với Augustine Chidi Kwem (Nigeria) và Joao Pedro Sousa Silva (gốc Bồ Đào Nha - Guinea-Bissau). Joao Pedro trở thành chân sút ghi bàn nhiều nhất đội mùa đó với 9 bàn, nhưng vẫn bị thanh lý vào tháng 7.2025. Daniel Passira (Brazil) được bổ sung từ tháng 1.2025 và tiếp tục thi đấu sang mùa 2025-2026, cùng với David Fisher (Anh). Lúc này, cả Passira và Fisher đều không còn khoác áo CLB Hà Nội.

Lucao (giữa) giờ vẫn là tiền đạo hàng đầu V-League, đang đứng thứ 2 danh sách Vua phá lưới mùa này với 5 bàn thắng ẢNH: CLB NINH BÌNH

Điểm chung dễ nhận ra trong vòng quay này là CLB Hà Nội hiếm khi giữ chân một tiền đạo ngoại binh dù người đó thể hiện không hề tệ. Lucao là ví dụ rõ nhất: phong độ của anh trong màu áo CLB Hà Nội thực tế vẫn ổn định khi rời đi, và đến nay, sau khi tiếp tục khoác áo Đà Nẵng, Hải Phòng, Thể Công Viettel rồi Ninh Bình, tiền đạo người Brazil vẫn đang có phong độ rất cao. Anh chơi tổng cộng 102 trận, ghi 52 bàn và 20 kiến tạo tại V-League, cùng 7 bàn ở Cúp quốc gia.

Joao Pedro cũng rời đi ngay sau khi trở thành chân sút số 1 của đội, còn David Fisher bị thanh lý dù tỷ lệ ghi bàn khá hiệu quả (4 bàn/15 trận) và truyền thông từng nhận định anh nhiều khả năng được giữ lại. Những trường hợp này cho thấy việc chia tay không hẳn xuất phát từ phong độ kém mà đến từ những toan tính khác của CLB.

Hệ quả là CLB Hà Nội thiếu sự ổn định trên hàng công. Mỗi tiền đạo mới đến đều cần thời gian làm quen lối chơi, trong khi người vừa thể hiện tốt lại đã phải rời đi, khiến đội khó xây dựng được sự ăn ý và bản sắc tấn công ổn định qua thời gian.

Rủi ro chờ CLB Hà Nội

Bước vào mùa 2026-2027, câu chuyện thậm chí còn lặp lại nhanh hơn dự kiến. Vị trí tiền đạo ngoại binh được làm mới bằng Adam Taggart, cựu tuyển thủ Úc từng dự World Cup 2014, sở hữu sự nghiệp hơn 300 trận và 139 bàn thắng, gia nhập CLB Hà Nội cuối tháng 8.2026 sau khi rời Perth Glory.

Taggart chia tay CLB Hà Nội trong nỗi thất vọng ẢNH: CLB HÀ NỘI

Nhưng chỉ khoảng 1 tháng sau, Taggart đã phải rời đi, khi mới ra sân 3 trận (1 lần đá chính, 2 lần vào sân từ ghế dự bị) với tổng cộng 128 phút và chưa ghi được bàn nào. CLB Hà Nội giờ đây đặt niềm tin vào những cái tên như Andrew Jung hay Nguyễn Văn Tùng.

Có thể, CLB Hà Nội có những toan tính khác về mặt tài chính, chiến lược nên mới liên tục thay đổi tiền đạo ngoại. Nhưng nếu muốn lấy lại vị thế, họ cần phải duy trì sự ổn định. CLB Công an Hà Nội là một ví dụ. Sau khi thành công với Alan - Leo Artur, đội bóng ngành công an tìm cách trói chân bộ đôi này và vẫn đang là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch.