Trợ lý CLB Hà Nội nói điều bất ngờ về HLV Kewell, HLV Chu Đình Nghiêm chê Ninh Bình mất tập trung

Trợ lý Trần Trọng Bình ngợi khen tinh thần CLB Hà Nội

CLB Hà Nội có màn lội ngược dòng ngoạn mục trên sân nhà ở vòng 6 V-League 2026-2027, khi đội bóng của HLV Harry Kewell đánh bại Ninh Bình với tỷ số 2-1. Dù thủng lưới phút 16 sau cú sút xa đẹp mắt của tài năng trẻ Lê Phát, nhưng Hà Nội đã lật ngược thế cờ nhờ 2 bàn thắng của Yuval Sade và Aymeric Faurand-Tounaire.

Trong đó, cú sút xa ấn định chiến thắng của Aymeric diễn ra phút 90+2, giúp CLB Hà Nội có chiến thắng lớn thứ hai liên tiếp ở V-League mùa này (sau khi đã thắng CLB CAHN ở vòng 4).

CLB Hà Nội (áo tím) thắng ngoạn mục ẢNH: MINH TÚ

HLV Kewell không chỉ đạo trực tiếp ở trận này, do đang chấp hành án treo giò. Thay mặt HLV Kewell trả lời báo chí sau trận là ông Trần Trọng Bình. Ông Bình cùng các trợ lý khác của chiến lược gia người Úc cũng là người thay Kewell truyền lửa cho cầu thủ, mang về chiến thắng giàu cảm xúc cho đại diện thủ đô.

"Kewell ở nơi khác (ngồi theo dõi trận đấu từ khán đài - PV), nhưng vẫn dõi theo và chỉ đạo kịp thời, giúp CLB Hà Nội thắng trận này", ông Trần Trọng Bình trả lời câu hỏi của Báo Thanh Niên.

Trong 15 phút cuối trận, khi ban huấn luyện Hà Nội thay Hai Long bằng tiền đạo Xuân Tú, cầu thủ sinh năm 2000 đã nán lại trên sân gần 1 phút. Hai Long tỏ ra không hài lòng với quyết định thay người. Anh muốn tiếp tục thi đấu, nhưng ban huấn luyện không rút lại quyền thay người.

Sau trận, trợ lý Trần Trọng Bình cho rằng phản ứng nóng nảy của Hai Long chỉ thuần túy đến từ khát vọng cống hiến. "Hai Long có tinh thần thi đấu rất cao. Cậu ấy mong muốn ở lại chiến đấu. Điều đó đáng ghi nhận", trợ lý Trần Trọng Bình lý giải.

Từ đầu mùa, CLB Hà Nội đã thắng CLB Công an Hà Nội (CAHN) và Ninh Bình, nhưng lại để thua SLNA và Đà Nẵng. Khi được hỏi liệu đội Hà Nội có rơi vào "dớp" đá hay trận lớn song thua đối thủ dưới cơ, ông Trần Trọng Bình phân tích: "CLB Hà Nội cũng tìm ra nhiều nguyên nhân. Có người nói chúng tôi thường chỉ đá hay với đội mạnh? Nhưng tôi cho rằng không phải như thế. Trận nào chúng tôi cũng nỗ lực hết sức, nhưng đôi khi không may mắn, đôi khi có xáo trộn như cầu thủ nhận thẻ đỏ".

Việt kiều Aymeric tỏa sáng với bàn thắng ấn định chiến thắng ẢNH: MINH TÚ

"Mục tiêu của Hà Nội được giữ nguyên qua các mùa, không có gì thay đổi. Chúng tôi sẽ cố chơi tốt từng trận một. Sau 6 trận V-League, chúng tôi hiểu rằng có những điều đội làm tốt và có điều cầu thủ chưa hoàn thiện. Chúng tôi sẽ nỗ lực để đạt mục tiêu", ông Trần Trọng Bình kết luận.

'CLB Ninh Bình thua vì mất tập trung'

Sau 2 thất bại liên tục đều đến từ bàn thua phút cuối, Ninh Bình đã rơi xuống hạng năm với 10 điểm sau 6 trận. Nếu CLB Công an TP.HCM có điểm trước Đà Nẵng ở vòng này, thầy trò ông Chu Đình Nghiêm sẽ rơi xuống hạng sáu. Đây hiển nhiên là điểm trừ với đội bóng mà 2 vòng trước còn ngự trị trên ngôi đầu.

Báo Thanh Niên hỏi HLV Chu Đình Nghiêm: 2 trận liền thua CLB Công an TP.HCM và Hà Nội đều bởi những bàn thua muộn, vấn đề của CLB Ninh Bình là gì?

HLV Chu Đình Nghiêm khẳng định: "Chúng tôi đều thua phút cuối, đó là sự khắc nghiệt của bóng đá. Các cầu thủ đã hơi thiếu sự tập trung, đặc biệt khi chống phản công. Ở bàn thua thứ hai, các cầu thủ Ninh Bình đang tranh luận với trọng tài liệu có pha phạm lỗi của cầu thủ Hà Nội hay không, ở tình huống Imoh Fred Friday ngã xuống. Sau đó hàng thủ không áp sát và để đối thủ sút xa.

CLB Ninh Bình phải cải thiện sự tập trung ở thời điểm nhạy cảm và kiểm soát tốt hơn khu vực trung tuyến, không để đối thủ khai thác bóng hai".