'Hiện tượng' CLB Bắc Ninh khiến V-League rực lửa và đáng xem hơn: Người tài Foiani

Lì lợm và thực dụng như CLB Bắc Ninh

Chiến thắng 1-0 trước HAGL ở trận sớm vòng 6 V-League đã đưa Bắc Ninh leo lên hạng 8, với 8 điểm. Thầy trò HLV Paulo Foiani thắng bằng quả phạt đền của đội trưởng Marlos Brenner ở phút 90+9, để giành chiến thắng thứ hai mùa này.

Đây cũng là trận thứ hai liên tiếp, Bắc Ninh ghi bàn ở những giây cuối cùng. Trong trận hòa 2-2 trước Thể Công Viettel cách đây 1 tuần, học trò ông Foiani phải đá thiếu người, nhưng đã tìm bàn gỡ ở phút... 90+10.

Bắc Ninh (áo vàng) vững chãi và lì lợm ẢNH: VPF

"Bỏ cuộc" là khái niệm không có trong từ điển của Bắc Ninh. CLB một thời được mệnh danh là "đội bóng triệu USD", một thời bỏ tiền mời ông Park Hang-seo về làm cố vấn để định hướng chuyên môn và gia tăng giá trị thương hiệu, giờ đang tiến lên vững chắc bằng nỗ lực tự thân.

Sau 6 trận, Bắc Ninh đang là đội thú vị nhất V-League: tấn công kém... thứ nhì giải (4 bàn, chỉ hơn đội bét bảng TP.Đồng Nai), nhưng phòng ngự tốt nhất giải, với vỏn vẹn 4 bàn thua. Chỉ có 8 bàn thắng được ghi trong các trận có Bắc Ninh từ đầu giải, mà phân nửa trong số này đã đến từ màn so tài Thể Công Viettel. Bắc Ninh thắng tối thiểu (1-0 trước Công an TP.HCM và HAGL), thua cũng tối thiểu (0-1 trước SLNA và Hà Nội). Hầu hết các trận của Bắc Ninh không giàu tính giải trí, nhưng đó không phải điều thầy trò HLV Foiani quan tâm. Bắc Ninh đá để trụ hạng, nên trân trọng từng trận đấu, từng điểm số.

Triết lý của ông Foiani rất đơn giản: sạch lưới trước khi ghi bàn, không thua trước khi chiến thắng. Mùa này, Bắc Ninh đá sơ đồ 5 hậu vệ, ưu tiên phòng ngự làm gốc. Tân binh V-League đá với mục tiêu 1 điểm, nên luôn đá thực dụng triệt để và khô khan, tạo ra thế trận "ru ngủ" trước khi tìm sơ hở để tung đòn.

Bắc Ninh thắng HAGL khi đối thủ tưởng như trận đấu đã khép lại với tỷ số 0-0, đẩy mạnh tốc độ gây áp lực khiến hàng thủ Thể Công Viettel sụp đổ khi chỉ còn 10 người và ít phút bù giờ ngắn ngủi, hay thắng đội khách CLB Công an TP.HCM bằng đòn "đả thương" duy nhất trên sân Việt Yên.

Bắc Ninh biết cách chắt chiu từng điểm ẢNH: VPF

Văn Đại cùng đồng đội biến từng trận đấu thành bàn cờ tâm lý cân não. Thắng thua được định đoạt bởi một khoảnh khắc. Tâm thế biết mình biết người và chắt chiu từng điểm đang tạo nên tập thể khó bị đánh bại bậc nhất ở chặng đầu V-League.

Kinh nghiệm là ưu tiên số một

HLV nổi tiếng Hector Cuper (từng dẫn dắt Inter Milan) đã nói: "Triết lý hay chiến thuật chỉ có giá trị nếu có được cầu thủ phù hợp".

Bắc Ninh thắng không chỉ nhờ triết lý, mà còn nhờ tìm đúng con người ăn khớp với triết lý ấy. Trong tay HLV Foiani là một tập thể từng nhiều năm lăn lộn tại V-League, như Văn Công, Hoàng Nam, Hải Huy, Văn Đại, Văn Thành, Hồng Quân... Ngay cả ngoại binh, Bắc Ninh cũng ưu tiên dùng lại "hàng ngoại" của các đội khác, như David Fisher (Hà Nội), Vitao (Công an Hà Nội) hay Marlos Brenner (Nam Định).

Rất ít tài năng trẻ đứng trong hàng ngũ của Foiani, ngoại lệ chỉ có Tiến Long, Trọng Kiệt (sinh năm 2002), Reece Minh-Kai Gaylor (2004), Huy Hoàng (2003) hay Thắng Long (2006).

Cách làm bóng đá của đội Bắc Ninh có thể truyền thống và an toàn, nhưng phù hợp với bối cảnh. Muốn trụ hạng trong bối cảnh mùa này có tới 2 suất "tàu ngược", Bắc Ninh không thể phiêu lưu. Đại diện miền Bắc cần sự chắc chắn, kỷ luật trong từng nước cờ hạ xuống. Kỷ luật cũng là chìa khóa mở cửa chiến thắng cho tập thể dù còn khiêm tốn song lại rất đoàn kết mà HLV Foiani dẫn dắt.

Mùa trước, Bắc Ninh có tới 9 trận thắng với cách biệt 1 bàn ở hạng nhất. Mùa này, số chiến thắng có thể giảm, nhưng cách thắng có lẽ không thay đổi.

1 bàn, 1-0 và 3 điểm. Brenner cùng đồng đội không cần nhiều hơn thế.

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