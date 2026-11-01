Tâm thư tuyệt hay của HLV Popov, những lời nói từ trái tim: Xin cảm ơn vì tất cả!

Cuộc chia tay như một lẽ tất yếu

HLV Popov viết rất xúc động: "Trong bóng đá cũng như trong cuộc sống, mọi sự khởi đầu rồi đều sẽ có hồi kết. Nhưng khi những khoảnh khắc tuyệt vời, những niềm vui và kỷ niệm đẹp vượt xa những điều chưa trọn vẹn, thì cuộc chia tay dù sớm hay muộn cũng sẽ đến như một lẽ tất yếu.

Và khi ấy, người ta có thể đón nhận nó với tâm thế của một người đã hoàn thành trách nhiệm và tận tâm cống hiến hết mình".

HLV Popov đăng ảnh của mình trên trang cá nhân như một hoài niệm đẹp Ảnh: FBNV

Ông viết tiếp với tất cả tấm lòng: "Một năm rưỡi vừa qua sẽ mãi mãi là một trong những khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong sự nghiệp huấn luyện của tôi. Dù không thể giành được chức vô địch, nhưng tấm HCB cùng vị trí á quân mà toàn đội đạt được vẫn là một thành tích vô cùng đáng tự hào. Đặc biệt, mùa giải ấy còn ghi dấu bằng hàng loạt kỷ lục đáng nhớ trong lịch sử CLB: số điểm cao nhất giành được trong một mùa giải, chuỗi 38 trận đấu chính thức liên tiếp ghi bàn, thành tích phòng ngự tốt nhất giải đấu với số trận giữ sạch lưới nhiều nhất, cùng tấm vé tham dự AFC Champions League Two.

Đối với tôi, đó là một trong những thành công ngọt ngào nhất và cũng là chiến thắng mang dấu ấn cá nhân sâu sắc nhất trong mùa giải vừa qua. Những gì chúng ta đã cùng nhau đạt được sẽ mãi là ký ức quý giá trong trái tim tôi về quãng thời gian gắn bó với CLB".

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Chấp nhận trả giá cho những sai lầm...

CLB đã mang đến cho tôi tất cả những gì mà một huấn luyện viên có thể mơ ước: điều kiện làm việc tốt nhất, một bộ máy quản lý chuyên nghiệp, sự tự do và tin tưởng để tôi có thể toàn tâm toàn ý thực hiện công việc của mình; một đội ngũ trợ lý huấn luyện và nhân viên y tế tuyệt vời; những cầu thủ tài năng với tinh thần làm việc và ý thức chuyên nghiệp đáng ngưỡng mộ; cùng những cổ động viên đặc biệt, luôn sát cánh và dành cho tôi sự ủng hộ không ngừng nghỉ, ngay cả trong những thời điểm khó khăn nhất.

Chính vì vậy, với ý thức về trách nhiệm của mình, tôi phải hoàn toàn nhận trách nhiệm và chấp nhận trả giá cho những sai lầm đã mắc phải – những sai lầm dẫn đến khởi đầu không như mong đợi của đội bóng ở mùa giải năm nay.

Một HLV giàu cá tính Ảnh: MINH TÚ

Tuy nhiên, tôi đón nhận điều đó với niềm tin vững chắc rằng mình đã luôn làm tất cả những gì tốt nhất có thể. Tôi luôn chiến đấu để bảo vệ CLB trước những sức ép và chỉ trích đến từ mọi phía. Tôi luôn đứng ra bảo vệ đội bóng, chủ động gánh vác những điều tiêu cực về phía mình, để các cầu thủ và toàn đội có được sự bình yên, thoải mái cần thiết nhằm tập trung thi đấu và cống hiến.

Tôi cũng luôn nỗ lực hết mình với mong muốn mang đến niềm tự hào cho người hâm mộ thông qua màn trình diễn của đội bóng.

Việc giành HCB và đưa CLB trở lại đấu trường AFC Champions League Two ở mùa giải trước, đúng với vị thế và vị trí mà đội bóng xứng đáng có được, là thành quả đặc biệt đáng tự hào.

Thành công ấy được tạo nên trong cuộc cạnh tranh với những đối thủ có tiềm lực tài chính và tầm ảnh hưởng vượt trội hơn rất nhiều trong giải đấu.

Đó sẽ mãi là ký ức ngọt ngào nhất trong quãng thời gian tôi dẫn dắt CLB, là một trong những chiến thắng lớn nhất trong sự nghiệp cá nhân của tôi. Chỉ có tôi và những người đã trực tiếp đồng hành trong nội bộ đội bóng, CLB mới thực sự hiểu được chúng tôi đã làm nên thành quả ấy như thế nào. Đó là kết quả của biết bao nỗ lực phi thường, những ngày tháng làm việc kiệt sức, sự hy sinh thầm lặng và vô số đêm mất ngủ".

Lời cảm ơn sâu sắc nhất

HLV Popov khép lại bức tâm thư: "Cuối cùng, tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến tất cả mọi người trong đại gia đình CLB: các cầu thủ, ban huấn luyện, đội ngũ y tế, ban lãnh đạo, Hội đồng quản trị và toàn thể người hâm mộ.

Tất cả các bạn sẽ mãi ở trong trái tim và những ký ức đẹp nhất của tôi. Dù không còn đồng hành trên cương vị hiện tại, tôi sẽ luôn dõi theo, ủng hộ và dành những tình cảm tốt đẹp nhất cho câu lạc bộ.

Chúc tất cả các bạn thật nhiều may mắn, thành công và gặt hái được những điều tốt đẹp nhất trong chặng đường phía trước!

Xin cảm ơn vì tất cả! Những kỷ niệm đẹp sẽ mãi còn ở lại".



Theo kế hoạch, tối 1.11, Thể Công Viettel sẽ di chuyển sang Hàn Quốc để chuẩn bị cho cuộc đối đầu lượt về với Seoul FC vào ngày 4.11. Ở lượt đi AFC Champions League Two ngày 28.10 tại sân Hàng Đẫy, thầy trò HLV Popov đã thua 0-5.

